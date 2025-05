Homestead-Miami voltará a sediar a grande final da NASCAR em 2026. O anúncio foi feito nesta terça-feira (06) em um vídeo nas redes sociais reunindo dois campeões da categoria, Kyle Busch e Brad Keselowski, inspirado em De volta para o Futuro.

A pista de 1,5 milha sediou o fim de semana final da NASCAR todos os anos de 2002 a 2019, antes da final ser transferida para o Phoenix Raceway a partir de 2020.

Mas os apelos de pilotos e fãs para retornar à popular pista no sul da Flórida só aumentaram nos últimos anos, e agora isso finalmente está acontecendo. Homestead sediará novamente a disputa pelo título da NASCAR Cup, Xfinity e Truck Series em 2026.

Mas talvez igualmente importante seja o fato de a NASCAR ter anunciado oficialmente planos para rotacionar o fim de semana do campeonato, transferindo-o para diferentes pistas a cada ano. O objetivo, segundo um comunicado, é "garantir que a emocionante conclusão da temporada seja compartilhada entre os principais locais da NASCAR e os principais mercados. Semelhante a outros grandes campeonatos esportivos, a NASCAR exibirá seu fim de semana do campeonato no novo modelo rotativo para dar maior visibilidade ao final da temporada em diversos mercados."

O futuro de Phoenix

Na era do NextGen, a Penske está invicta há três temporadas consecutivas na disputa pelo título, vencendo o campeonato da Cup todos os anos. Phoenix manterá duas datas no calendário de 2026, com a NASCAR confirmando que terá uma corrida no Round de 8. Não está claro qual pista substituirá na penúltima etapa dos playoffs.

“Homestead-Miami Speedway tem um histórico de corridas competitivas de campeonato que proporcionará nostalgia aos pilotos e fãs veteranos e alegria à nova geração da NASCAR”, disse Ben Kennedy, vice-presidente da NASCAR e bisneto do fundador da categoria, Bill France. “À medida que avançamos, o modelo rotativo proporcionará novos desafios para os competidores, bem como oportunidades para locais receberem nossos fãs leais no NASCAR Championship Weekend.”

Guillermo Santa Cruz, nomeado presidente da pista do Homestead-Miami Speedway no final do ano passado, comentou a notícia: “Ao celebrarmos nossa 30ª temporada, é apropriado começarmos a próxima década retornando às nossas raízes no campeonato no Homestead-Miami Speedway. O NASCAR Championship Weekend de 2026 oferecerá às jovens estrelas mais brilhantes do esporte a oportunidade de se juntar à ilustre história de 18 anos de corridas decisivas no sul da Flórida, ao lado de pilotos veteranos e adorados pelos fãs.”

A pista que sediaria a final da NASCAR mudou com frequência em seus primeiros anos. Foi somente na década de 1970 que a categoria começou a ter algum tipo de consistência, com o Ontario Speedway sediando a corrida final de 1974 a 1980, e depois o Riverside International Raceway até 1986. De 1987 a 2000, a temporada terminou no Atlanta Motor Speedway.

2001 foi um ano atípico devido ao cancelamento da corrida em New Hampshire após os trágicos eventos de 11 de setembro, que a adiou para o final da temporada. Mas Homestead a sediou pelo período consecutivo mais longo (18 anos) antes da mudança para Phoenix na década de 2020.

