A NASCAR anunciou nesta quarta-feira que o Clash, evento festivo e que abrirá a temporada de 2026 retornará ao Bowman Gray Stadium. Após ter sido considerado um sucesso, com ingressos esgotados, a primeira corrida de exibição da NASCAR Cup Series da temporada de 2026 retornará ao local histórico no sábado, 31 de janeiro, e no domingo, 1º de fevereiro.

"Escrevemos um novo capítulo na história do automobilismo no Bowman Gray com o Cook Out Clash deste ano", disse Joey Dennewitz, diretor executivo da NASCAR Regional. "Temos orgulho de trazer o Cook Out Clash de 2026 de volta ao lar original das corridas de base. Agradecemos à cidade de Winston-Salem e à Universidade Estadual de Winston-Salem por sua parceria contínua na ‘The Madhouse’.”

Construído em 1937, o Bowman Gray Stadium, uma pista de 400 metros, ocupa um lugar especial na história da NASCAR como a pista de corridas mais antiga. Em 1949, Bill France Sr. e Alvin Hawkins, dois dos fundadores da NASCAR, trouxeram o automobilismo para o local, tornando-o a primeira pista de corrida semanal e a primeira pista pavimentada onde a NASCAR competiu. Em 2024, a NASCAR assumiu a gestão de longo prazo das operações no Bowman Gray Stadium em parceria com a cidade de Winston-Salem, na Carolina do Norte.

A pista sediou 29 corridas da NASCAR Grand National, agora NASCAR Cup Series, de 1958 a 1971. O Bowman Gray Stadium já recebeu muitas lendas da NASCAR, incluindo Richard Petty, Junior Johnson, Glen Wood, David Pearson, Ned Jarrett, Richie Evans, Jerry Cook e outros. Petty venceu sua 100ª corrida da NASCAR Grand National na Myers Brothers 250 de 1969, nesta pista.

