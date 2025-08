NASCAR AO VIVO: Acompanhe a transmissão da etapa de Iowa

Iowa é o palco das duas principais categorias nacionais da NASCAR e marca uma novidade na temporada 2025. O canal do Motorsport.com na PicTV transmitirá as duas corridas no estado 'rei do milho' neste fim de semana da Cup e Xfinity. Para assistir, basta visitar https://pictv.com/motorsport.

Tudo isso acompanhado da melhor transmissão do Brasil, com a narração de Sergio Lago, considerado 'a voz' da NASCAR no Brasil, dando emoção à categoria há 20 anos, e os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

"VOZ DA NASCAR" no Brasil, SERGIO LAGO MANDA RECADO sobre a categoria e conta 'CAUSOS' MUNDO AFORA

