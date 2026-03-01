NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Austin da Cup Series com Motorspor.com
Acompanhe todas as emoções da terceira etapa da temporada 2026, com Sergio Lago e Erick Gabriel
Caso não consiga assistir, clique aqui.
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Ducati perde liderança do campeonato de pilotos pela primeira vez desde outubro de 2022
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Austin da Cup Series com Motorspor.com
Porsche Cup: Campos triunfa novamente na corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos
Porsche Cup: Giassi 'dá o bote' na relargada e vence a corrida 2 da Carrera Cup em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários