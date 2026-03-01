Pular para o conteúdo principal

NASCAR Cup Circuito das Américas

NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Austin da Cup Series com Motorspor.com

Acompanhe todas as emoções da terceira etapa da temporada 2026, com Sergio Lago e Erick Gabriel

Redação Motorsport.com
Editado:
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing Toyota
 

Caso não consiga assistir, clique aqui.

 

