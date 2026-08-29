NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Daytona da Cup Series com o Motorsport.com

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Veja a última etapa antes do Chase em prova que definirá os 16 pilotos que estarão na fase final do campeonato
Foto de: Sean Gardner - Getty Images
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