NASCAR Cup Gateway

NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Gateway da Cup Series com o Motorsport.com

Corrida que marca a 28ª etapa do campeonato de 2025 é exibida pelo canal do Motorsport.com na PicTV

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota

A NASCAR Cup Series realiza neste sábado a etapa de Gateway e você acompanha AO VIVO, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel no canal do Motorsport.com na PicTV. Caso não consiga assistir o vídeo abaixo, clique aqui.

NASCAR Cup
