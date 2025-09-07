NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Gateway da Cup Series com o Motorsport.com
Corrida que marca a 28ª etapa do campeonato de 2025 é exibida pelo canal do Motorsport.com na PicTV
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota
A NASCAR Cup Series realiza neste sábado a etapa de Gateway e você acompanha AO VIVO, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel no canal do Motorsport.com na PicTV. Caso não consiga assistir o vídeo abaixo, clique aqui.
