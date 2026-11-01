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NASCAR Cup Martinsville II

NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Martinsville da Cup Series

Prova pode definir campeão já neste domingo

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Ryan Blaney, Team Penske, Tyler Reddick, 23XI Racing

Foto de: Jacob Kupferman / Getty Images

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