NASCAR Cup Series AO VIVO: Assista à etapa de Phoenix com o Motorsport.com
Acompanhe todas as emoções da NASCAR da etapa que pode definir rumos para o campeonato de 2026
Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing, William Byron, Hendrick Motorsports
Foto de: Sean Gardner - Getty Images
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
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