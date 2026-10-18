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NASCAR Cup Phoenix II

NASCAR Cup Series AO VIVO: Assista à etapa de Phoenix com o Motorsport.com

Acompanhe todas as emoções da NASCAR da etapa que pode definir rumos para o campeonato de 2026

Redação Motorsport.com
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Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing, William Byron, Hendrick Motorsports

Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing, William Byron, Hendrick Motorsports

Foto de: Sean Gardner - Getty Images

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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