NASCAR Cup Watkins Glen

NASCAR: Veja como foi a etapa de Watkins Glen da Cup Series com o Motorsport.com

Corrida que marca a 24ª etapa do campeonato de 2025 é exibida pelo canal do Motorsport.com na PicTV

Editado:
Ryan Blaney, Team Penske Ford

Ryan Blaney, polesitter, Team Penske Ford

Foto de: Sean Gardner - Getty Images

A NASCAR Cup Series realiza neste domingo a etapa de Watkins Glen e você acompanha AO VIVO, com Sergio LagoErick Gabriel, no canal do Motorsport.com na PicTV (confira os caminhos logo abaixo).

Caso não consiga assistir o vídeo abaixo, clique aqui.

 

NASCAR Cup
