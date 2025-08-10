NASCAR: Veja como foi a etapa de Watkins Glen da Cup Series com o Motorsport.com
Corrida que marca a 24ª etapa do campeonato de 2025 é exibida pelo canal do Motorsport.com na PicTV
Ryan Blaney, polesitter, Team Penske Ford
Foto de: Sean Gardner - Getty Images
A NASCAR Cup Series realiza neste domingo a etapa de Watkins Glen e você acompanha AO VIVO, com Sergio Lago e Erick Gabriel, no canal do Motorsport.com na PicTV (confira os caminhos logo abaixo).
Caso não consiga assistir o vídeo abaixo, clique aqui.
