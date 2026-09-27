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NASCAR Cup Kansas II

NASCAR AO VIVO: Assista à etapa do Kansas da Cup Series com o Motorsport.com

Confira todas as emoções de prova que faz parte do chase do principal campeonato do automobilismo das Américas

Redação Motorsport.com
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Christopher Bell, Joe Gibbs Racing Toyota, Bubba Wallace, 23XI Racing Toyota, Tyler Reddick, 23XI Racing Toyota

Christopher Bell, Joe Gibbs Racing Toyota, Bubba Wallace, 23XI Racing Toyota, Tyler Reddick, 23XI Racing Toyota

Foto de: Sean Gardner - Getty Images

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