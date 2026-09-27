NASCAR AO VIVO: Assista à etapa do Kansas da Cup Series com o Motorsport.com

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Confira todas as emoções de prova que faz parte do chase do principal campeonato do automobilismo das Américas
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing Toyota, Bubba Wallace, 23XI Racing Toyota, Tyler Reddick, 23XI Racing Toyota
Foto de: Sean Gardner - Getty Images
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