NASCAR - Blaney se arrepende de briga com Hocevar e admite: “Levei uma surra”

Ryan Blaney falou pela primeira vez sobre a briga com Carson Hocevar após a corrida noturna da NASCAR Cup Series em Bristol. Dois dias depois da confusão no pitlane, o piloto da Penske demonstrou arrependimento pela forma como reagiu e admitiu que levou a pior na troca de socos.

Em participação no podcast Actions Detrimental, de Denny Hamlin, Blaney afirmou que sua principal preocupação após refletir sobre o episódio foi a imagem transmitida aos fãs mais jovens.

“Há coisas das quais me arrependo. Tento dar um bom exemplo para as crianças que estão assistindo, que são fãs, e para os pais que permitem que elas vejam as corridas e torçam por seus pilotos. Tento agir de uma maneira que uma criança possa admirar. Olhando para trás, definitivamente me arrependo da maneira como agi. Isso realmente não é típico”, afirmou.

A confusão teve origem em um incidente na pista. Blaney acabou no muro após um contato com Hocevar, mas não colocou toda a responsabilidade sobre o adversário. Segundo o campeão da Cup de 2023, os dois disputavam a parte de baixo da pista e nenhum deles quis ceder.

“Eu queria proteger a linha de baixo. Ele queria chegar lá e apareceu um pouco tarde. Nenhum de nós queria ceder. Eu queria a parte de baixo, ele queria estar lá e acabei rodando. Então, realmente coloco a responsabilidade nos dois. Não acho que ele tenha 100% da culpa e eu também não. Eram apenas dois caras brigando pela parte de baixo em Bristol”, explicou.

Blaney revelou ainda que, inicialmente, não pretendia partir para briga. A intenção era apenas confrontar Hocevar verbalmente, mas o empurrão dado no rival provocou uma reação. “Ele acertou um bom golpe de direita. Pegou bem. Quando isso aconteceu, pensei: ‘Ok, acho que agora provavelmente preciso revidar’". A segurança da NASCAR rapidamente entrou em ação, mas Hocevar ainda conseguiu acertá-lo novamente antes que os dois fossem separados.

Após escapar das pessoas que tentavam contê-lo, Blaney ainda avançou mais uma vez contra Hocevar antes do fim definitivo da confusão. Passado o episódio, porém, o piloto reconheceu que teria agido de maneira diferente. “Gostaria de não ter feito aquilo. De ter lidado de outra maneira por causa das pessoas que estavam assistindo. Nunca quero dar um mau exemplo".

Blaney também tratou o próprio desempenho na briga com bom humor. “Vou ser sincero: fui até lá e levei uma surra, com certeza. Tomei dois golpes e fui acertado em cheio. Eu só queria mostrar minha insatisfação".

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