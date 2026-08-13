NASCAR: Carro com pintura icônica de Kyle Busch retorna em homenagem

Samantha Busch e a Joe Gibbs Racing anunciaram uma pintura especial para a corrida noturna de Bristol, na qual Ty Gibbs homenageará Kyle Busch justamente na pista curta onde o bicampeão da NASCAR construiu alguns dos momentos mais marcantes de sua carreira.

A M&M’s, patrocinadora de Busch durante suas 15 temporadas na JGR, estará de volta especialmente para a corrida. O carro #54 receberá as cores icônicas da marca, semelhantes às utilizadas pelo piloto em diversas de suas vitórias e na conquista do título da Cup Series de 2015.

A pintura também contará com imagens de momentos importantes da carreira de Busch. Gibbs, por sua vez, venceu a corrida mais recente da NASCAR Cup em Bristol, conquistando sua primeira vitória na categoria no início deste ano.

“Bristol sempre foi uma das pistas favoritas de Kyle”, disse Samantha Busch. “Ele adorava correr sob as luzes, teve muito sucesso lá, e o icônico carro da M&M’s guarda algumas das melhores lembranças de sua carreira e de nossa vida juntos.”

“Voltar sem ele será de partir o coração. Ele deveria estar lá. Mas sou muito grata por poder dizer que as cores icônicas da M&M’s voltarão a Bristol, pela última vez, no carro #54. É uma oportunidade de homenageá-lo em um lugar que ele tanto amava, cercado pela nossa família da NASCAR e pelos fãs que também o amavam.”

“Sei que Kyle gostaria que estivéssemos lá, que continuássemos presentes, que continuássemos correndo e que continuássemos levando seu legado adiante.”

“Esperamos que você se junte a nós em Bristol para celebrar Kyle, o incrível legado que ele deixou e o amor que tinha pelas corridas, que sempre fará parte da nossa família.”

Busch foi um dos pilotos de maior sucesso da história no circuito de meia milha de Bristol. Ele conquistou nove vitórias na Cup Series — incluindo sua última pela JGR, na pista de terra de Bristol —, além de nove triunfos na NASCAR O’Reilly Auto Parts Series e cinco na Truck Series.

Ele também é o único piloto da história da NASCAR a vencer as três divisões nacionais em um mesmo fim de semana, feito que alcançou duas vezes — ambas em Bristol.

Busch morreu aos 41 anos, pouco antes do fim de semana da Coca-Cola 600, em maio. Desde então, uma série de homenagens tem sido prestada ao bicampeão da Cup Series e recordista de vitórias somadas nas três divisões nacionais da NASCAR.

Sua 234ª e última vitória na NASCAR aconteceu em uma corrida da Truck Series em Dover, menos de uma semana antes de sua morte.

Você assista à NASCAR no canal do Motorsport.com na PhizTV. Clique aqui e confira!

Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!