A chuva não deu trégua no Dover Motor Speedway no sábado à tarde, forçando a NASCAR a cancelar os treinos e a classificação da Cup Series no complicado oval de concreto.

Como o quali foi cancelado, o grid será definido pela métrica - uma média composta de 15% do tempo da volta mais rápida da semana anterior, 25% da posição final do piloto, 25% da posição final da equipe na corrida final e 35% da posição de pontos da equipe.

Depois que essa matemática um tanto confusa foi resolvida, Chase Elliott terminou na pole position. O piloto da Hendrick Motorsports dividirá a primeira fila com Chase Briscoe, da Joe Gibbs Racing. Christopher Bell, Tyler Reddick e William Byron completarão os cinco primeiros.

Shane van Gisbergen, que venceu na semana passada em Sonoma, largará em sexto. Ele não pareceu muito entusiasmado com isso em uma entrevista durante o atraso da chuva, já que preferia muito mais ter algum tempo marcado e começar mais no meio do pelotão.

Michael McDowell largará em sétimo, Joey Logano em oitavo, Ty Gibbs em nono e Kyle Busch em décimo. Alguns nomes notáveis mais ao fundo da pista incluem o atual vencedor Denny Hamlin em 13º, Ross Chastain em 19º, Kyle Larson em 25º e Ryan Blaney em 31º.

