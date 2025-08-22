Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Relato de classificação
NASCAR Cup Daytona II

NASCAR: Classificação em Daytona é cancelada devido ao mau tempo; Ryan Blaney fica com a pole

Mau tempo forçou a categoria a cancelar treinos classificatórios da NASCAR Cup e da Xfinity Series

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
GettyImages-992951328

A NASCAR cancelou as sessões classificatórias da Cup e da Xfinity, que aconteceriam hoje em Daytona, por causa do mau tempo. 

Leia também:

Com 40 carros da Cup e 38 carros da Xfinity inscritos, não haverá equipes mandadas para casa após a chuva de sexta-feira. O grid para as duas corridas será definido pela métrica padrão da NASCAR, uma média calculada a partir de quatro partes:

  • 15% dos tempos de volta mais rápidos da corrida anterior;
  • 25% da posição final do piloto na corrida anterior;
  • 25% da posição final de chegada do proprietário na corrida anterior;
  • 35% da posição de pontos atual do proprietário

Motorsport.com transmite toda a ação de pista das três principais categorias da NASCAR, a Cup Series, a Xfinity Series e a Truck Series, na PicTVClique aqui e se inscreva!

Como resultado, Ryan Blaney liderará a corrida com a bandeira verde no Ford nº 12 do Team Penske no sábado à noite. Ele será acompanhado na primeira fila por Alex Bowman no Chevrolet nº 48 da Hendrick Motorsports, que entra no final da temporada regular ocupando a 16ª e última vaga nos playoffs.

Kyle Larson largará em terceiro, Joey Logano em quarto e Austin Cindric em quinto. Denny Hamlin, Austin Dillon, William Byron, Chase Briscoe e Brad Keselowski completarão o restante dos dez primeiros.

Ryan Blaney, Team Penske Ford

Ryan Blaney, Equipe Penske Ford

Foto de: Sean Gardner / Getty Images

Houve uma tentativa genuína de realizar a qualificação da Xfinity Series com vários carros, mas outro raio perto da pista forçou a NASCAR a cancelá-la. 

Connor Zilisch, que pretende começar a corrida da Xfinity com a clavícula quebrada e, "muito provavelmente", sair durante a primeira bandeira amarela deve largar em primeiro lugar nessa corrida. No entanto, seria uma surpresa se ele realmente escolhesse largar na frente. Parker Kligerman está à disposição da JR Motorsports para pilotar o carro nº 88.

Sam Mayer está programado para largar em segundo lugar na corrida Daytona Xfinity, enquanto Sammy Smith está programado para largar em terceiro.

O mau tempo é um problema comum em Daytona nesta época do ano, e a chuva e os raios podem afetar a largada da corrida da Xfinity, bem como a corrida da Cup no sábado à noite.

Grid de largada NASCAR Cup - Daytona 

Posição Piloto
1 Ryan Blaney
2 Alex Bowman
3 Kyle Larson
4 Joey Logano
5 Austin Cindric
6 Denny Hamlin
7 Austin Dillon
8 William Byron
9 Chase Briscoe
10 Brad Keselowski
11 Josh Berry
12 Daniel Suarez
13 Zane Smith
14 Kyle Busch
15 Christopher Bell
16 Carson Hocevar
17 Shane van Gisbergen
18 Ty Gibbs
19 Ross Chastain
20 Michael McDowell
21 AJ Allmendinger
22 Bubba Wallace
23 Ty Dillon
24 Chris Buescher
25 Ricky Stenhouse Jr.
26 Erik Jones
27 Tyler Reddick
28 Todd Gilliland
29 Cole Custer
30 Chase Elliott
31 Ryan Preece
32 Noah Gragson
33 Riley Herbst
34 John Hunter Nemechek
35 Cody Ware
36 Austin Hill
37 Justin Haley
38 BJ McLeod
39 Casey Mears
40 Joey Gase

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Nick DeGroot NASCAR Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE: O que é bom e o que é ruim no calendário da NASCAR para 2026

Principais comentários
Nick DeGroot
Mais de
Nick DeGroot
ANÁLISE: O que é bom e o que é ruim no calendário da NASCAR para 2026

ANÁLISE: O que é bom e o que é ruim no calendário da NASCAR para 2026

NASCAR Cup
ANÁLISE: O que é bom e o que é ruim no calendário da NASCAR para 2026
NASCAR Cup: Quem são os 20 pilotos que podem ir aos playoffs vencendo em Daytona?

NASCAR Cup: Quem são os 20 pilotos que podem ir aos playoffs vencendo em Daytona?

NASCAR Cup
Daytona II
NASCAR Cup: Quem são os 20 pilotos que podem ir aos playoffs vencendo em Daytona?
NASCAR lança calendário de 2026 das três categorias; confira novidades

NASCAR lança calendário de 2026 das três categorias; confira novidades

NASCAR Cup
NASCAR lança calendário de 2026 das três categorias; confira novidades

Últimas notícias

NASCAR: Classificação em Daytona é cancelada devido ao mau tempo; Ryan Blaney fica com a pole

NASCAR: Classificação em Daytona é cancelada devido ao mau tempo; Ryan Blaney fica com a pole

NAS NASCAR Cup
Daytona II
NASCAR: Classificação em Daytona é cancelada devido ao mau tempo; Ryan Blaney fica com a pole
NASCAR Brasil: Thiago Camilo crava melhor tempo em treino oficial no Velocitta

NASCAR Brasil: Thiago Camilo crava melhor tempo em treino oficial no Velocitta

NSBR NASCAR Brasil
Velocitta I
NASCAR Brasil: Thiago Camilo crava melhor tempo em treino oficial no Velocitta
F1: Parceria entre Aston Martin e Honda será exclusiva em 2026

F1: Parceria entre Aston Martin e Honda será exclusiva em 2026

F1 Fórmula 1
F1: Parceria entre Aston Martin e Honda será exclusiva em 2026
ANÁLISE: O que é bom e o que é ruim no calendário da NASCAR para 2026

ANÁLISE: O que é bom e o que é ruim no calendário da NASCAR para 2026

NAS NASCAR Cup
ANÁLISE: O que é bom e o que é ruim no calendário da NASCAR para 2026

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros