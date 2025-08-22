NASCAR: Classificação em Daytona é cancelada devido ao mau tempo; Ryan Blaney fica com a pole
Mau tempo forçou a categoria a cancelar treinos classificatórios da NASCAR Cup e da Xfinity Series
A NASCAR cancelou as sessões classificatórias da Cup e da Xfinity, que aconteceriam hoje em Daytona, por causa do mau tempo.
Com 40 carros da Cup e 38 carros da Xfinity inscritos, não haverá equipes mandadas para casa após a chuva de sexta-feira. O grid para as duas corridas será definido pela métrica padrão da NASCAR, uma média calculada a partir de quatro partes:
- 15% dos tempos de volta mais rápidos da corrida anterior;
- 25% da posição final do piloto na corrida anterior;
- 25% da posição final de chegada do proprietário na corrida anterior;
- 35% da posição de pontos atual do proprietário
Como resultado, Ryan Blaney liderará a corrida com a bandeira verde no Ford nº 12 do Team Penske no sábado à noite. Ele será acompanhado na primeira fila por Alex Bowman no Chevrolet nº 48 da Hendrick Motorsports, que entra no final da temporada regular ocupando a 16ª e última vaga nos playoffs.
Kyle Larson largará em terceiro, Joey Logano em quarto e Austin Cindric em quinto. Denny Hamlin, Austin Dillon, William Byron, Chase Briscoe e Brad Keselowski completarão o restante dos dez primeiros.
Ryan Blaney, Equipe Penske Ford
Foto de: Sean Gardner / Getty Images
Houve uma tentativa genuína de realizar a qualificação da Xfinity Series com vários carros, mas outro raio perto da pista forçou a NASCAR a cancelá-la.
Connor Zilisch, que pretende começar a corrida da Xfinity com a clavícula quebrada e, "muito provavelmente", sair durante a primeira bandeira amarela deve largar em primeiro lugar nessa corrida. No entanto, seria uma surpresa se ele realmente escolhesse largar na frente. Parker Kligerman está à disposição da JR Motorsports para pilotar o carro nº 88.
Sam Mayer está programado para largar em segundo lugar na corrida Daytona Xfinity, enquanto Sammy Smith está programado para largar em terceiro.
O mau tempo é um problema comum em Daytona nesta época do ano, e a chuva e os raios podem afetar a largada da corrida da Xfinity, bem como a corrida da Cup no sábado à noite.
Grid de largada NASCAR Cup - Daytona
|Posição
|Piloto
|1
|Ryan Blaney
|2
|Alex Bowman
|3
|Kyle Larson
|4
|Joey Logano
|5
|Austin Cindric
|6
|Denny Hamlin
|7
|Austin Dillon
|8
|William Byron
|9
|Chase Briscoe
|10
|Brad Keselowski
|11
|Josh Berry
|12
|Daniel Suarez
|13
|Zane Smith
|14
|Kyle Busch
|15
|Christopher Bell
|16
|Carson Hocevar
|17
|Shane van Gisbergen
|18
|Ty Gibbs
|19
|Ross Chastain
|20
|Michael McDowell
|21
|AJ Allmendinger
|22
|Bubba Wallace
|23
|Ty Dillon
|24
|Chris Buescher
|25
|Ricky Stenhouse Jr.
|26
|Erik Jones
|27
|Tyler Reddick
|28
|Todd Gilliland
|29
|Cole Custer
|30
|Chase Elliott
|31
|Ryan Preece
|32
|Noah Gragson
|33
|Riley Herbst
|34
|John Hunter Nemechek
|35
|Cody Ware
|36
|Austin Hill
|37
|Justin Haley
|38
|BJ McLeod
|39
|Casey Mears
|40
|Joey Gase
