NASCAR confirma retorno do Clash para Daytona a partir de 2027

A NASCAR confirmou oficialmente que o Clash de pré-temporada retornará ao oval do Daytona International Speedway em 2027, antecedendo a 69ª edição das 500 Milhas de Daytona.

Agora chamada de Wheatley Vodka Clash, a corrida foi realizada no oval de Daytona de 1979 a 2020. No ano seguinte, ela foi realizada no circuito misto de Daytona e, posteriormente, em uma pista curta temporária construída dentro do LA Memorial Coliseum, de 2022 a 2024.

Em 2025 e 2026, o Clash foi realizado no Bowman Gray Stadium, onde foi prejudicado pelas baixas temperaturas e pela significativa queda de neve neste ano. Ryan Preece venceu a edição deste ano, enquanto a última edição no oval de Daytona, em 2020, terminou com a vitória de Erik Jones.

Em 2027, o novo Daytona Clash será realizado no sábado à noite, 13 de fevereiro, na véspera do Super Bowl. A classificação para a pole position da maior corrida da NASCAR acontecerá na quarta-feira, 17 de fevereiro; os Duels, na quinta-feira, 18 de fevereiro; a corrida da Truck, na sexta-feira, 19 de fevereiro; a prova da O'Reilly, no sábado, 20 de fevereiro; e a 69ª edição das 500 Milhas de Daytona, no domingo, 21 de fevereiro.

Informações sobre o formato do Clash e as regras de elegibilidade serão divulgadas posteriormente.

O comunicado também anunciou que a corrida de verão em Daytona, conhecida como Coke Zero 400, será realizada em 28 de agosto.

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