NASCAR Cup: A breve história das corridas fora dos Estados Unidos

A decisão de adicionar uma corrida a Cidade do México no Autódromo Hermanos Rodriguez para a temporada de 2025 é um grande passo nos planos de expansão internacional da NASCAR. É também um empreendimento e tanto, especialmente com cerca de 80 caminhões dirigindo mais de 3.000 quilômetros diretamente do Michigan International Speedway para a Cidade do México.

Além disso, a Cup Series não corre fora dos Estados Unidos há mais de 25 anos e a categoria não realiza um evento de campeonato valendo pontos fora dos EUA desde 1958.

Antes do anúncio da Cidade do México, a NASCAR também estava considerando uma data no Circuito Gilles Villeneuve em Montreal, no Canadá, e demonstrou ambições de expansão para o Brasil.

Daniel Suárez é o principal piloto internacional da NASCAR, sendo campeão da NASCAR Xfinity Series em 2016, com vitórias em todas as três divisões nacionais. Mas há apenas um punhado de pilotos internacionais que venceram no nível mais alto do esporte e a lista de corridas internacionais é ainda mais curta. Aqui estão as poucas pistas fora dos Estados Unidos onde a NASCAR conseguiu carimbar o passaporte:

1952 Evento de 100 milhas (sem nome) - Stamford Park - Niagara Falls, Canadá

Bandeira canadense Foto de: FIA World Rallycross

A primeira corrida da Cup fora dos Estados Unidos ocorreu em 1º de julho de 1952. A pista de terra de meia milha de Ontario existia desde 1923, mas fechou um ano após a visita da Cup Series. Conhecida como "matadora de carros", ela fez jus ao nome contra os pioneiros da NASCAR. Pagando um dólar de entrada para adultos e 50 centavos de dólar para crianças, os espectadores assistiram a apenas três dos 17 titulares chegarem à linha de chegada na corrida de 200 voltas. Buddy Sherman fez com que o Hudson '52 fosse o último, atingindo uma velocidade média de 45,610 mph (73,4 km/h) e vencendo por duas voltas sobre Herb Thomas, membro do Hall da Fama da NASCAR. Essa foi a única vitória de Sherman na Cup Series.

1958 Jim Mideon 500 - Exhibition Stadium - Toronto, Canadá

Lee Petty, vencedor da corrida Foto de: NASCAR Media

Em 18 de julho de 1958, a NASCAR voltou ao Canadá para correr dentro do agora demolido Estádio Nacional de Exposições do Canadá, competindo em um oval de asfalto de 0,333 milha (aproximadamente 500 metros) que tinha uma semelhança impressionante com o Estádio Bowman Gray. Lee Petty conquistou a vitória, liderando 29 das 100 voltas em uma corrida que durou apenas 46 minutos.

No entanto, a história mais importante dessa corrida talvez não seja quem venceu, mas quem estreou. O filho de Lee Petty, Richard Petty, de 21 anos, fez a primeira de 1.184 largadas na última corrida da NASCAR fora dos Estados Unidos que pagava pontos. O futuro "Rei da NASCAR" foi eliminado do evento quando se atrapalhou com o homem mais rápido da pista, o próprio pai.

1988 Goodyear NASCAR 500 - Calder Park Thunderdome - Melbourne, Austrália

Marcos Ambrose, o único piloto australiano a vencer na Copa Foto de: Chris Graythen - Getty Images

30 anos após a última corrida da Cup em solo internacional, o esporte deu o passo ousado de sediar uma corrida sem pontos no outro lado do planeta. Em 28 de fevereiro de 1988, a NASCAR se aventurou muito além da América do Norte para correr na Austrália. A corrida de 280 voltas foi realizada no oval do Calder Park Raceway com curvas de 24 graus de inclinação.

Os 32 pilotos iniciais contaram com várias estrelas do mundo do automobilismo da Austrália/Nova Zelândia, incluindo os campeões da Bathurst 1000, Dick Johnson, Jim Richards e Allan Grice. Mas foram os pilotos regulares da NASCAR que dominaram o evento, com Neil Bonnett conquistando a bandeira quadriculada logo à frente de Bobby Allison em um final 1-2 para a Alabama Gang. O evento levou à criação de uma divisão de corridas da NASCAR Austrália, que funcionou de 1989 a 2002.

Na NASCAR moderna, vários pilotos australianos atravessaram o oceano para correr na NASCAR, mostrando como o vínculo continua forte entre os dois. Marcos Ambrose e o neozelandês Shane van Gisbergen, ambos campeões da divisão Supercars, tornaram-se vencedores no nível mais alto da NASCAR.

1996 & 1997 NASCAR Thunder Special - Circuito de Suzuka - Suzuka, Japão

Corrida da NASCAR em Suzuka Foto de: Yukio Yoshimi

Na década seguinte, a NASCAR mudou o foco para o Japão como próximo destino para uma corrida de exibição. Após a conclusão da temporada de 1996, o esporte sancionou uma corrida no layout do East Course do Circuito de Suzuka em 24 de novembro.

O interesse em torno do evento foi muito grande. Ele atraiu estrelas japonesas do automobilismo, como o 'Drift King' Keiichi Tsuchiya, bem como Hideo Fukuyama, Akihiko Nakaya e Kazuteru Wakida. Rusty Wallace venceu Dale Earnhardt por pouco mais de um segundo, liderando 84 das 100 voltas a caminho da vitória.

Devido ao sucesso da corrida, a NASCAR retornou um ano depois para fazer tudo de novo. No entanto, a chuva se tornou um problema para a sequência. O órgão sancionador lançou os pneus para clima úmido para o evento especial e a maioria dos pilotos da NASCAR no campo estava prestes a ter a primeira experiência de corrida na chuva. Mike Skinner venceu, derrotando Mark Martin por 3,7s.

Essas corridas serviram de inspiração para o futuro piloto de F1 e campeão das 24 Horas de Le Mans, Kamui Kobayashi, que estava lá como espectador. Em 2023, ele realizou o sonho de toda uma vida quando finalmente estreou na NASCAR Cup.

1998 Coca-Cola 500 - Twin Ring Motegi - Motegi, Japão

Logotipo do circuito de Motegi Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pelo terceiro ano consecutivo, a NASCAR retornou ao Japão em 22 de novembro, mas, dessa vez, a corrida foi em um circuito oval. Depois de dois anos em Suzuka, a corrida foi transferida para a pista oval de Twin Ring Motegi para um evento de 201 voltas.

31 pilotos começaram a corrida em um campo que viu Dale Earnhardt Sr. e Dale Earnhardt Jr. competirem um contra o outro em carros da Cup pela primeira vez. A corrida se resumiu a um confronto entre Jeff Gordon e Mike Skinner. Gordon estava acabando de conquistar seu terceiro título da Cup e atropelou Skinner nas últimas voltas. Ele chegou até a traseira direita do colega da Chevrolet, mas não conseguiu se aproximar quando a bandeira quadriculada foi hasteada.

Depois do Japão

A experiência de três anos da NASCAR no Japão chegou ao fim e, embora muitos pensassem que era o começo de algo, acabou sendo o fim. Os carros da Cup não correm fora dos EUA desde aquele novembro, há quase 27 anos.

Nos anos seguintes, a Xfinity Series correu na Cidade do México e em Montreal. A Truck Series também viajou para o norte para um evento no Canadian Tire Motorsports Park. Desde então, a NASCAR formou divisões internacionais de corridas no México, no Brasil e até mesmo na Europa. Em 2016, a categoria teve o primeiro piloto nascido no exterior a ganhar um título de nível nacional, quando Suárez se tornou campeão da Xfinity Series. O neozelandês Shane van Gisbergen fez história como primeiro piloto em mais de 60 anos a vencer na estreia, quando venceu a corrida da Cup de 2023 no Chicago Street Course. E em Watkins Glen, em 2022, a categoria estabeleceu um recorde de países representados em uma única corrida da Cup, com sete no total.

A NASCAR tem se aproximado cada vez mais de uma categoria internacional e os poderes constituídos têm demonstrado interesse renovado na expansão global. Quando a Cup Series correr no México no final desta semana, ela fará história e, com sorte, marcará o início de uma nova era de corridas da NASCAR no país.

