NASCAR Cup AO VIVO: Assista à etapa de Las Vegas com o Motorsport.com

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Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Chevrolet; Brad Keselowski, RFK Racing Ford
Foto de: Chris Graythen - Getty Images
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