NASCAR Cup Richmond

NASCAR Cup AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport

Confira na narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel

Redação Motorsport.com
Publicado:
Austin Dillon, Richard Childress Racing Chevrolet

Austin Dillon, Richard Childress Racing Chevrolet

Foto de: Getty Images

A NASCAR Cup Series realiza neste sábado a penúltima etapa da fase de classificação para os playoffs. Richmond é o palco da corrida de 350 voltas, que você assiste com a narração sempre vibrante de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel. Confira no canal do Motorsport.com na PicTV.

Caso você não consiga  assistir no vídeo abaixo, CLIQUE AQUI!

 

 

Redação Motorsport.com NASCAR Cup
NASCAR - Um ano depois: Relembre polêmicas batidas na chegada de Richmond

