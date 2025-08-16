NASCAR Cup AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport
Confira na narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel
Austin Dillon, Richard Childress Racing Chevrolet
Foto de: Getty Images
A NASCAR Cup Series realiza neste sábado a penúltima etapa da fase de classificação para os playoffs. Richmond é o palco da corrida de 350 voltas, que você assiste com a narração sempre vibrante de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel. Confira no canal do Motorsport.com na PicTV.
Caso você não consiga assistir no vídeo abaixo, CLIQUE AQUI!
