NASCAR Cup AO VIVO: Assista à etapa decisiva de Bristol com o Motorsport.com
Acompanhe as emoções da prova que eliminará quatro pilotos na fase final
A NASCAR Cup Series realizana noite deste sábado a 29ª etapa da temporada de 2025. Bristol é o palco que proporcionará o encerramento do 'Round de 16', a primeira parte dos playoffs. Isso quer dizer que quatro pilotos serão eliminados do mata-mata.
Assista a esta importante corrida no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago, a voz da NASCAR há duas décadas, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com.
Caso o player abaixo não abrir, basta CLICAR AQUI para assistir.
