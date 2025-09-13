Todas as categorias

NASCAR Cup Bristol II

NASCAR Cup AO VIVO: Assista à etapa decisiva de Bristol com o Motorsport.com

Acompanhe as emoções da prova que eliminará quatro pilotos na fase final

Redação Motorsport.com
Publicado:
Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Ally Chevrolet Camaro and Kyle Larson, Hendrick Motorsports, HendrickCars.com Chevrolet Camaro

A NASCAR Cup Series realizana noite deste sábado a 29ª etapa da temporada de 2025. Bristol é o palco que proporcionará o encerramento do 'Round de 16', a primeira parte dos playoffs. Isso quer dizer que quatro pilotos serão eliminados do mata-mata.

Assista a esta importante corrida no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago, a voz da NASCAR há duas décadas, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com.

Caso o player abaixo não abrir, basta CLICAR AQUI para assistir.

 

 

 

 

Redação Motorsport.com NASCAR Cup
Saiba quais pilotos da NASCAR Brasil foram selecionados para o Driver Development da NASCAR nos Estados Unidos

NASCAR Brasil
NASCAR Xfinity: Veja como foi a etapa de Bristol com o Motorsport.com

NASCAR XFINITY
Filme sobre carro da Stock Car é selecionado para o mais importante festival de TV e cinema de esportes do mundo

Stock Car
NASCAR Cup AO VIVO: Assista à etapa decisiva de Bristol com o Motorsport.com

NAS NASCAR Cup
Bristol II
Verstappen conquista licença para correr de GT3 em Nurburgring: "Fico feliz que tenha dado tudo certo"

VLN VLN
NLS7
F1: FIA acata recurso da Williams e remove pontos de punição dada a Sainz na Holanda

F1 Fórmula 1
GP da Itália
MotoE: Ferrari vence caótica corrida 2 em Misano com Granado em 2º

MotE MotoE
