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NASCAR Cup Kansas

NASCAR Cup: Após perder 88 posições em paradas, Penske troca equipe de pit stops de Blaney

'Pit crew' do carro #12 foi um dos piores da temporada 2026 da categoria americana; Motorsport.com transmite NASCAR na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford

Foto de: Jeff Robinson/Icon Sportswire via Getty Images

Nas últimas semanas, Ryan Blaney tem ficado cada vez mais frustrado com os erros na pista dos boxes e com as paradas demoradas da equipe da Ford #12 da Team Penske. O chefe dos mecânicos Jonathan Hassler também tem sido bastante franco sobre os problemas e a necessidade de melhorar. Agora, parte do time do campeão de 2023 da NASCAR Cup foi trocado.

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Apesar da vitória em Phoenix, Blaney teve que superar vários problemas no pit road durante a corrida no estado de Arizona, e a história se repetiu no caminho para o segundo lugar em Bristol no último fim de semana. Atualmente, ele ocupa a segunda posição na classificação.

A equipe optou agora por transferir o mecânico do macaco Landon Honeycutt para o Ford #21 da Wood Brothers Racing, de Josh Berry, enquanto transfere o mecânico do macaco #21, Patrick Gray, para o Ford #12 de Blaney. 

Honeycutt é um mecânico relativamente novo na equipe e este é seu primeiro ano na Cup Series. Gray se destacou ao se juntar, no meio da corrida, à equipe do carro #22 na Grande Final de 2024 em Phoenix, ajudando Joey Logano a conquistar seu terceiro título da Cup Series.

A Wood Brothers tem uma estreita aliança técnica com a Penske, operando como um 'carro irmão' do trio da Penske.

Blaney perdeu 88 posições no pit road nas oito primeiras corridas da temporada 2026 da NASCAR Cup, e a equipe é uma das piores da categoria. O tempo médio de pit stop deles é mais de 2s5 mais lento do que a média do restante do pelotão.

O Motorsport.com transmite todas as três categorias da NASCAR (Cup Series, O'Reilly Series e Truck Series) na PhizTV, com narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Assista aqui!

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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