NASCAR Cup: Após perder 88 posições em paradas, Penske troca equipe de pit stops de Blaney
'Pit crew' do carro #12 foi um dos piores da temporada 2026 da categoria americana; Motorsport.com transmite NASCAR na PhizTV
Foto de: Jeff Robinson/Icon Sportswire via Getty Images
Nas últimas semanas, Ryan Blaney tem ficado cada vez mais frustrado com os erros na pista dos boxes e com as paradas demoradas da equipe da Ford #12 da Team Penske. O chefe dos mecânicos Jonathan Hassler também tem sido bastante franco sobre os problemas e a necessidade de melhorar. Agora, parte do time do campeão de 2023 da NASCAR Cup foi trocado.
Apesar da vitória em Phoenix, Blaney teve que superar vários problemas no pit road durante a corrida no estado de Arizona, e a história se repetiu no caminho para o segundo lugar em Bristol no último fim de semana. Atualmente, ele ocupa a segunda posição na classificação.
A equipe optou agora por transferir o mecânico do macaco Landon Honeycutt para o Ford #21 da Wood Brothers Racing, de Josh Berry, enquanto transfere o mecânico do macaco #21, Patrick Gray, para o Ford #12 de Blaney.
Honeycutt é um mecânico relativamente novo na equipe e este é seu primeiro ano na Cup Series. Gray se destacou ao se juntar, no meio da corrida, à equipe do carro #22 na Grande Final de 2024 em Phoenix, ajudando Joey Logano a conquistar seu terceiro título da Cup Series.
A Wood Brothers tem uma estreita aliança técnica com a Penske, operando como um 'carro irmão' do trio da Penske.
Blaney perdeu 88 posições no pit road nas oito primeiras corridas da temporada 2026 da NASCAR Cup, e a equipe é uma das piores da categoria. O tempo médio de pit stop deles é mais de 2s5 mais lento do que a média do restante do pelotão.
O Motorsport.com transmite todas as três categorias da NASCAR (Cup Series, O'Reilly Series e Truck Series) na PhizTV, com narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Assista aqui!
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