NASCAR Cup: Aposta estratégica ajuda Elliott na vitória em Martinsville
Piloto da Hendrick assumiu a liderança na última relargada e conseguiu segurar Hamlin, que dominava a prova; Motorsport.com transmitiu a corrida na PhizTV
Foto de: David Jensen / Getty Images
Pela primeira vez em 2026, um carro da Hendrick Motorsports subiu ao pódio. Chase Elliott conquistou a 31ª vitória da equipe na NASCAR Cup Series no Martinsville Speedway, tomando a liderança de Ross Chastain na última relargada.
Elliott então segurou o ataque de Denny Hamlin, que havia dominado a maior parte da corrida e vencido todas as etapas. Com o resultado final, o piloto do Chevrolet #9 conquistou a 22ª vitória na carreira e a primeira da Chevrolet na temporada 2026 da Cup Series.
“Nós arriscamos”, disse Elliott. “Íamos fazer duas paradas naquela última etapa. Sinceramente, acho que ia dar muito certo para nós de qualquer jeito, mas estou muito orgulhoso da equipe, cara".
"Eles aguentam muita coisa e têm que me aturar o tempo todo. Só quero agradecer a eles por ficarem ao meu lado. É muito divertido quando dias como este dão certo".
Elliott estava em nono lugar antes de o chefe dos mecânicos Alan Gustafson decidir fazer uma parada rápida durante o único ciclo de paradas com bandeira verde, fazendo com que Elliott ganhasse várias posições quando uma bandeira amarela oportuna foi acionada durante as últimas 100 voltas da corrida.
O chefe de equipe vencedor acrescentou: “Super feliz que tenha valido a pena”, disse Gustafson. “Estávamos meio que presos na décima posição e é muito difícil ultrapassar. Precisávamos apenas fazer algo diferente".
"Matematicamente, estava apertado para nós dividirmos aquele stint ou fazermos duas paradas, e eu simplesmente achei que valia a pena tentar. Quando fizemos a parada antecipada, acho que isso atrasou muitos pilotos, e isso nos colocou em uma posição ainda melhor. Obviamente, a bandeira amarela foi ótima. Ela nos deu uma boa posição na pista. O resto é história".
Atrás de Elliott e Hamlin, Joey Logano terminou em terceiro, Ty Gibbs em quarto e William Byron em quinto. Ryan Blaney, Christopher Bell, Austin Cindric, Kyle Larson e Josh Berry completaram o restante do top 10.
A evolução de Shane van Gisbergen nas pistas ovais também continuou, marcando pontos em ambas as etapas e terminando em 11º após um resultado entre os cinco primeiros na classificação no sábado.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida de Martinsville da NASCAR Cup Series no canal da PhizTV.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|400
|
2:47'18.473
|7
|55
|2
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|400
|
+0.565
2:47'19.038
|0.565
|7
|56
|3
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|400
|
+2.073
2:47'20.546
|1.508
|7
|46
|4
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|400
|
+3.163
2:47'21.636
|1.090
|9
|49
|5
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|400
|
+3.704
2:47'22.177
|0.541
|8
|47
|6
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|400
|
+4.230
2:47'22.703
|0.526
|9
|41
|7
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|400
|
+7.237
2:47'25.710
|3.007
|8
|30
|8
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|400
|
+9.049
2:47'27.522
|1.812
|9
|40
|9
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|400
|
+9.056
2:47'27.529
|0.007
|10
|30
|10
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|400
|
+10.174
2:47'28.647
|1.118
|7
|36
|11
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|400
|
+12.280
2:47'30.753
|2.106
|7
|34
|12
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|400
|
+12.537
2:47'31.010
|0.257
|7
|26
|13
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|400
|
+12.722
2:47'31.195
|0.185
|8
|24
|14
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|400
|
+16.446
2:47'34.919
|3.724
|10
|23
|15
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|400
|
+18.206
2:47'36.679
|1.760
|9
|28
|16
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|400
|
+20.339
2:47'38.812
|2.133
|7
|21
|17
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|400
|
+20.866
2:47'39.339
|0.527
|10
|20
|18
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|400
|
+21.117
2:47'39.590
|0.251
|10
|19
|19
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|399
|
+1 Volta
2:47'23.884
|1 Volta
|10
|18
|20
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|399
|
+1 Volta
2:47'24.038
|0.154
|9
|17
|21
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|399
|
+1 Volta
2:47'26.354
|2.316
|9
|16
|22
|J. Allgaier Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|398
|
+2 Voltas
2:47'19.336
|1 Volta
|9
|23
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|398
|
+2 Voltas
2:47'20.893
|1.557
|8
|14
|24
|K. Busch Richard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|398
|
+2 Voltas
2:47'21.437
|0.544
|10
|13
|25
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|398
|
+2 Voltas
2:47'35.162
|13.725
|8
|12
|26
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|397
|
+3 Voltas
2:47'19.753
|1 Volta
|8
|11
|27
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|397
|
+3 Voltas
2:47'22.947
|3.194
|9
|10
|28
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|397
|
+3 Voltas
2:47'23.338
|0.391
|8
|9
|29
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|397
|
+3 Voltas
2:47'25.118
|1.780
|10
|8
|30
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|397
|
+3 Voltas
2:47'25.440
|0.322
|9
|7
|31
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|396
|
+4 Voltas
2:47'20.098
|1 Volta
|9
|6
|32
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|394
|
+6 Voltas
2:47'26.643
|2 Voltas
|10
|5
|33
|A. Hill Richard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|394
|
+6 Voltas
2:47'27.162
|0.519
|10
|34
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|371
|
+29 Voltas
2:47'34.073
|23 Voltas
|17
|3
|35
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|323
|
+77 Voltas
2:18'39.611
|48 Voltas
|9
|2
|Acidente
|36
|D. Wallace Jr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|322
|
+78 Voltas
2:16'29.993
|1 Volta
|6
|1
|Acidente
|37
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|298
|
+102 Voltas
2:05'45.496
|24 Voltas
|8
|1
|Freios
|Ver resultados completos
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários