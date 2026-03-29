Relato da corrida
NASCAR Cup Martinsville

NASCAR Cup: Aposta estratégica ajuda Elliott na vitória em Martinsville

Piloto da Hendrick assumiu a liderança na última relargada e conseguiu segurar Hamlin, que dominava a prova; Motorsport.com transmitiu a corrida na PhizTV

Nick DeGroot
Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet

Foto de: David Jensen / Getty Images

Pela primeira vez em 2026, um carro da Hendrick Motorsports subiu ao pódio. Chase Elliott conquistou a 31ª vitória da equipe na NASCAR Cup Series no Martinsville Speedway, tomando a liderança de Ross Chastain na última relargada.

Elliott então segurou o ataque de Denny Hamlin, que havia dominado a maior parte da corrida e vencido todas as etapas. Com o resultado final, o piloto do Chevrolet #9 conquistou a 22ª vitória na carreira e a primeira da Chevrolet na temporada 2026 da Cup Series.

“Nós arriscamos”, disse Elliott. “Íamos fazer duas paradas naquela última etapa. Sinceramente, acho que ia dar muito certo para nós de qualquer jeito, mas estou muito orgulhoso da equipe, cara".

"Eles aguentam muita coisa e têm que me aturar o tempo todo. Só quero agradecer a eles por ficarem ao meu lado. É muito divertido quando dias como este dão certo".

Elliott estava em nono lugar antes de o chefe dos mecânicos Alan Gustafson decidir fazer uma parada rápida durante o único ciclo de paradas com bandeira verde, fazendo com que Elliott ganhasse várias posições quando uma bandeira amarela oportuna foi acionada durante as últimas 100 voltas da corrida.

O chefe de equipe vencedor acrescentou: “Super feliz que tenha valido a pena”, disse Gustafson. “Estávamos meio que presos na décima posição e é muito difícil ultrapassar. Precisávamos apenas fazer algo diferente".

"Matematicamente, estava apertado para nós dividirmos aquele stint ou fazermos duas paradas, e eu simplesmente achei que valia a pena tentar. Quando fizemos a parada antecipada, acho que isso atrasou muitos pilotos, e isso nos colocou em uma posição ainda melhor. Obviamente, a bandeira amarela foi ótima. Ela nos deu uma boa posição na pista. O resto é história".

Atrás de Elliott e Hamlin, Joey Logano terminou em terceiro, Ty Gibbs em quarto e William Byron em quinto. Ryan Blaney, Christopher Bell, Austin Cindric, Kyle Larson e Josh Berry completaram o restante do top 10.

A evolução de Shane van Gisbergen nas pistas ovais também continuou, marcando pontos em ambas as etapas e terminando em 11º após um resultado entre os cinco primeiros na classificação no sábado. 

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida de Martinsville da NASCAR Cup Series no canal da PhizTV. Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 400

2:47'18.473

   7 55  
2 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 400

+0.565

2:47'19.038

 0.565 7 56  
3 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 400

+2.073

2:47'20.546

 1.508 7 46  
4 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 400

+3.163

2:47'21.636

 1.090 9 49  
5 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 400

+3.704

2:47'22.177

 0.541 8 47  
6 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 400

+4.230

2:47'22.703

 0.526 9 41  
7 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 400

+7.237

2:47'25.710

 3.007 8 30  
8 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 400

+9.049

2:47'27.522

 1.812 9 40  
9 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 400

+9.056

2:47'27.529

 0.007 10 30  
10
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 400

+10.174

2:47'28.647

 1.118 7 36  
11 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 400

+12.280

2:47'30.753

 2.106 7 34  
12 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 400

+12.537

2:47'31.010

 0.257 7 26  
13 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 400

+12.722

2:47'31.195

 0.185 8 24  
14 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 400

+16.446

2:47'34.919

 3.724 10 23  
15 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 400

+18.206

2:47'36.679

 1.760 9 28  
16 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 400

+20.339

2:47'38.812

 2.133 7 21  
17 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 400

+20.866

2:47'39.339

 0.527 10 20  
18 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 400

+21.117

2:47'39.590

 0.251 10 19  
19 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 399

+1 Volta

2:47'23.884

 1 Volta 10 18  
20 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 399

+1 Volta

2:47'24.038

 0.154 9 17  
21 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 399

+1 Volta

2:47'26.354

 2.316 9 16  
22 United States J. Allgaier Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 398

+2 Voltas

2:47'19.336

 1 Volta 9    
23 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 398

+2 Voltas

2:47'20.893

 1.557 8 14  
24 United States K. Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 398

+2 Voltas

2:47'21.437

 0.544 10 13  
25 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 398

+2 Voltas

2:47'35.162

 13.725 8 12  
26
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 397

+3 Voltas

2:47'19.753

 1 Volta 8 11  
27 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 397

+3 Voltas

2:47'22.947

 3.194 9 10  
28 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 397

+3 Voltas

2:47'23.338

 0.391 8 9  
29 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 397

+3 Voltas

2:47'25.118

 1.780 10 8  
30 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 397

+3 Voltas

2:47'25.440

 0.322 9 7  
31 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 396

+4 Voltas

2:47'20.098

 1 Volta 9 6  
32 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 394

+6 Voltas

2:47'26.643

 2 Voltas 10 5  
33 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 394

+6 Voltas

2:47'27.162

 0.519 10    
34 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 371

+29 Voltas

2:47'34.073

 23 Voltas 17 3  
35 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 323

+77 Voltas

2:18'39.611

 48 Voltas 9 2 Acidente
36 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 322

+78 Voltas

2:16'29.993

 1 Volta 6 1 Acidente
37 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 298

+102 Voltas

2:05'45.496

 24 Voltas 8 1 Freios
