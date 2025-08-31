A NASCAR Cup Series vive dias de decisão. Neste domingo acontece a etapa de Darlington, que abre os playoffs da categoria em 2025. A transmissão da corrida de 500 milhas acontece no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago, a voz da NASCAR no Brasil há 20 anos, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com.

Caso não consiga assistir no player abaixo, CLIQUE AQUI!