NASCAR CUP AO VIVO: Assista à etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025
Assista gratuitamente corrida tradicional da maior categoria das Américas, com narração de Sergio Lago e comentários de Erick Gabriel
Foto de: James Gilbert - Getty Images
A NASCAR Cup Series vive dias de decisão. Neste domingo acontece a etapa de Darlington, que abre os playoffs da categoria em 2025. A transmissão da corrida de 500 milhas acontece no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago, a voz da NASCAR no Brasil há 20 anos, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com.
Caso não consiga assistir no player abaixo, CLIQUE AQUI!
