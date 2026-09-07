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Relato da corrida
NASCAR Cup Darlington II

NASCAR Cup: Bell supera Larson no final e vence em Darlington

Após sete segundos lugares, Christopher Bell finalmente voltou ao Victory Lane pela primeira vez em 2026; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota

Com 12 voltas do final no Darlington Raceway, Christopher Bell ultrapassou Kyle Larson e conquistou a vitória na Southern 500 da NASCAR Cup. Bell não vencia uma corrida desde setembro passado e estava frustrado com sete segundos lugares em uma temporada 2026 sem triunfos antes da etapa de domingo (06).

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Bell assumiu a liderança de Larson e, em seguida, manteve a posição diante de Ty Gibbs, em segundo, e Tyler Reddick, em terceiro. Ryan Blaney terminou em quarto, e Kyle Larson caiu para o quinto lugar com pneus desgastos.

“Já fazia muito, muito tempo”, disse Bell ao sair do carro. “Nossa, cara. Estou tão, tão orgulhoso de todos esses caras do carro #20, de todos os mecânicos, de todos os membros da equipe de pit stop. Eles merecem isso mais do que ninguém".

“Nossa, cara, demorou muito para isso acontecer. Darlington é uma corrida que eu sempre quis vencer desde que entrei no esporte. Esta é a pista definitiva para os pilotos. Vocês, fãs, são os melhores. É por isso que estamos aqui".

Chase Briscoe, Josh Berry, Bubba Wallace, Joey Logano e Ryan Preece completaram o restante do top 10. Entre os outros pilotos do Chase, Carson Hocevar ficou em 11º, Austin Cindric em 13º, Chase Elliott em 14º, Denny Hamlin em 18º, Chris Buescher em 20º, Daniel Suárez em 21º e William Byron em 37º.

Bell sai de Darlington em segundo lugar na classificação do campeonato, 12 pontos atrás de Hamlin e da liderança.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de Darlington da NASCAR Cup na plataforma PhizTV! Assista aqui!

Estágio 1

Reddick largou da pole, cedeu a ponta brevemente a Suárez e Hamlin, mas retomou o controle antes da primeira bandeira amarela de competição, programada anteriormente. Após a relargada, Hamlin e Reddick voltaram a alternar a liderança. Wallace fez uma corrida de recuperação ao estender seu stint de pneu e assumiu o segundo lugar.

A etapa terminou sob bandeira amarela automática a nove voltas do fim após Carson Hocevar rodar Brad Keselowski na saída da curva 4, com Chris Buescher escapando por pouco. Reddick venceu o primeiro estágio, seguido por Wallace, Hamlin, Bell, Blaney, Briscoe, Preece, Cindric, Byron e Gibbs.

Estágio 2

Sem amarelas, o segundo estágio teve intensas rodadas de pit stops sob bandeira verde e problemas no pit road. Keselowski rodou na entrada dos boxes e Buescher bateu no muro, enquanto Reddick perdeu a liderança ao sair do seu box com a roda dianteira esquerda solta, caindo para oitavo.

Wallace assumiu a ponta temporariamente, mas Briscoe o superou ao optar por uma estratégia rápida de reabastecimento. Na reta final do estágio, Bell reagiu, assumiu a liderança e venceu o segundo segmento, seguido por Larson, Briscoe, Hamlin, Wallace, Blaney, Berry, Byron, Reddick e Cindric.

Estágio 3

O estágio final começou dramático para os carros da Joe Gibbs Racing: Briscoe ficou sem combustível na bandeira amarela entre segmentos, e pit stops ruins custaram posições a Hamlin e Bell.

Na relargada, Hamlin foi tocado por Michael McDowell e bateu no muro, danificando a suspensão. Larson assumiu a ponta e liderou com folga até uma amarela provocada por uma rodada de William Byron e pela chegada da chuva, que causou uma rápida paralisação por bandeira vermelha a 30 voltas do fim.

Após a paralisação, enquanto Larson e um pequeno grupo permaneceram na pista com pneus desgastados, Bell liderou os pilotos que colocaram pneus novos. A 12 voltas do fim, Bell aproveitou um pequeno erro de Larson na pista, fez a ultrapassagem por baixo e segurou a pressão de Gibbs até a linha de chegada para vencer a Southern 500 com um segundo de vantagem.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 367

4:03'06.079

   12 73  
2 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 367

+1.038

4:03'07.117

 1.038 14 36  
3 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 367

+2.533

4:03'08.612

 1.495 13 46  
4 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 367

+3.367

4:03'09.446

 0.834 13 44  
5 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 367

+3.932

4:03'10.011

 0.565 12 41  
6 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 367

+4.310

4:03'10.389

 0.378 15 43  
7
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 367

+5.240

4:03'11.319

 0.930 13 34  
8 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 367

+7.787

4:03'13.866

 2.547 14 44  
9 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 367

+8.548

4:03'14.627

 0.761 13 28  
10 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 367

+9.201

4:03'15.280

 0.653 14 31  
11 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 367

+9.591

4:03'15.670

 0.390 13 26  
12 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 367

+10.088

4:03'16.167

 0.497 13 25  
13 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 367

+12.509

4:03'18.588

 2.421 12 28  
14 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 367

+13.123

4:03'19.202

 0.614 13 23  
15 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 367

+13.830

4:03'19.909

 0.707 13 22  
16 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 367

+14.954

4:03'21.033

 1.124 13 21  
17 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 367

+15.714

4:03'21.793

 0.760 13 20  
18 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 367

+15.897

4:03'21.976

 0.183 14 35  
19
C. Heim 23XI Racing
 67 Toyota 367

+16.355

4:03'22.434

 0.458 13    
20 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 367

+16.714

4:03'22.793

 0.359 13 17  
21 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 367

+16.765

4:03'22.844

 0.051 14 16  
22 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 367

+17.502

4:03'23.581

 0.737 13 15  
23 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 367

+18.617

4:03'24.696

 1.115 12 14  
24 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 367

+19.017

4:03'25.096

 0.400 13 13  
25 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 367

+21.305

4:03'27.384

 2.288 16 12  
26 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 366

+1 Volta

4:03'25.498

 1 Volta 12 11  
27 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 366

+1 Volta

4:03'26.023

 0.525 13 10  
28 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 366

+1 Volta

4:03'26.215

 0.192 13    
29 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 366

+1 Volta

4:03'27.050

 0.835 12 8  
30 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 366

+1 Volta

4:03'28.086

 1.036 13 7  
31 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 366

+1 Volta

4:03'28.479

 0.393 12 6  
32 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 366

+1 Volta

4:03'28.636

 0.157 12 5  
33 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 366

+1 Volta

4:03'29.820

 1.184 12 4  
34
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 365

+2 Voltas

4:03'29.918

 1 Volta 12 3  
35 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 363

+4 Voltas

4:03'29.538

 2 Voltas 16 2  
36 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 363

+4 Voltas

4:03'31.027

 1.489 14 1  
37 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 319

+48 Voltas

3:22'37.031

 44 Voltas 13 6 Motor
38 United States C. Finchum Garage 66 66 Ford 243

+124 Voltas

3:04'03.988

 76 Voltas 15   Suspensão
Ver resultados completos

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