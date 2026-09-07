NASCAR Cup: Bell supera Larson no final e vence em Darlington
Após sete segundos lugares, Christopher Bell finalmente voltou ao Victory Lane pela primeira vez em 2026; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV
Com 12 voltas do final no Darlington Raceway, Christopher Bell ultrapassou Kyle Larson e conquistou a vitória na Southern 500 da NASCAR Cup. Bell não vencia uma corrida desde setembro passado e estava frustrado com sete segundos lugares em uma temporada 2026 sem triunfos antes da etapa de domingo (06).
Bell assumiu a liderança de Larson e, em seguida, manteve a posição diante de Ty Gibbs, em segundo, e Tyler Reddick, em terceiro. Ryan Blaney terminou em quarto, e Kyle Larson caiu para o quinto lugar com pneus desgastos.
“Já fazia muito, muito tempo”, disse Bell ao sair do carro. “Nossa, cara. Estou tão, tão orgulhoso de todos esses caras do carro #20, de todos os mecânicos, de todos os membros da equipe de pit stop. Eles merecem isso mais do que ninguém".
“Nossa, cara, demorou muito para isso acontecer. Darlington é uma corrida que eu sempre quis vencer desde que entrei no esporte. Esta é a pista definitiva para os pilotos. Vocês, fãs, são os melhores. É por isso que estamos aqui".
Chase Briscoe, Josh Berry, Bubba Wallace, Joey Logano e Ryan Preece completaram o restante do top 10. Entre os outros pilotos do Chase, Carson Hocevar ficou em 11º, Austin Cindric em 13º, Chase Elliott em 14º, Denny Hamlin em 18º, Chris Buescher em 20º, Daniel Suárez em 21º e William Byron em 37º.
Bell sai de Darlington em segundo lugar na classificação do campeonato, 12 pontos atrás de Hamlin e da liderança.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de Darlington da NASCAR Cup na plataforma PhizTV! Assista aqui!
Estágio 1
Reddick largou da pole, cedeu a ponta brevemente a Suárez e Hamlin, mas retomou o controle antes da primeira bandeira amarela de competição, programada anteriormente. Após a relargada, Hamlin e Reddick voltaram a alternar a liderança. Wallace fez uma corrida de recuperação ao estender seu stint de pneu e assumiu o segundo lugar.
A etapa terminou sob bandeira amarela automática a nove voltas do fim após Carson Hocevar rodar Brad Keselowski na saída da curva 4, com Chris Buescher escapando por pouco. Reddick venceu o primeiro estágio, seguido por Wallace, Hamlin, Bell, Blaney, Briscoe, Preece, Cindric, Byron e Gibbs.
Estágio 2
Sem amarelas, o segundo estágio teve intensas rodadas de pit stops sob bandeira verde e problemas no pit road. Keselowski rodou na entrada dos boxes e Buescher bateu no muro, enquanto Reddick perdeu a liderança ao sair do seu box com a roda dianteira esquerda solta, caindo para oitavo.
Wallace assumiu a ponta temporariamente, mas Briscoe o superou ao optar por uma estratégia rápida de reabastecimento. Na reta final do estágio, Bell reagiu, assumiu a liderança e venceu o segundo segmento, seguido por Larson, Briscoe, Hamlin, Wallace, Blaney, Berry, Byron, Reddick e Cindric.
Estágio 3
O estágio final começou dramático para os carros da Joe Gibbs Racing: Briscoe ficou sem combustível na bandeira amarela entre segmentos, e pit stops ruins custaram posições a Hamlin e Bell.
Na relargada, Hamlin foi tocado por Michael McDowell e bateu no muro, danificando a suspensão. Larson assumiu a ponta e liderou com folga até uma amarela provocada por uma rodada de William Byron e pela chegada da chuva, que causou uma rápida paralisação por bandeira vermelha a 30 voltas do fim.
Após a paralisação, enquanto Larson e um pequeno grupo permaneceram na pista com pneus desgastados, Bell liderou os pilotos que colocaram pneus novos. A 12 voltas do fim, Bell aproveitou um pequeno erro de Larson na pista, fez a ultrapassagem por baixo e segurou a pressão de Gibbs até a linha de chegada para vencer a Southern 500 com um segundo de vantagem.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|367
|
4:03'06.079
|12
|73
|2
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|367
|
+1.038
4:03'07.117
|1.038
|14
|36
|3
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|367
|
+2.533
4:03'08.612
|1.495
|13
|46
|4
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|367
|
+3.367
4:03'09.446
|0.834
|13
|44
|5
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|367
|
+3.932
4:03'10.011
|0.565
|12
|41
|6
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|367
|
+4.310
4:03'10.389
|0.378
|15
|43
|7
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|367
|
+5.240
4:03'11.319
|0.930
|13
|34
|8
|D. Wallace Jr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|367
|
+7.787
4:03'13.866
|2.547
|14
|44
|9
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|367
|
+8.548
4:03'14.627
|0.761
|13
|28
|10
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|367
|
+9.201
4:03'15.280
|0.653
|14
|31
|11
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|367
|
+9.591
4:03'15.670
|0.390
|13
|26
|12
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|367
|
+10.088
4:03'16.167
|0.497
|13
|25
|13
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|367
|
+12.509
4:03'18.588
|2.421
|12
|28
|14
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|367
|
+13.123
4:03'19.202
|0.614
|13
|23
|15
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|367
|
+13.830
4:03'19.909
|0.707
|13
|22
|16
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|367
|
+14.954
4:03'21.033
|1.124
|13
|21
|17
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|367
|
+15.714
4:03'21.793
|0.760
|13
|20
|18
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|367
|
+15.897
4:03'21.976
|0.183
|14
|35
|19
|
C. Heim 23XI Racing
|67
|Toyota
|367
|
+16.355
4:03'22.434
|0.458
|13
|20
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|367
|
+16.714
4:03'22.793
|0.359
|13
|17
|21
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|367
|
+16.765
4:03'22.844
|0.051
|14
|16
|22
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|367
|
+17.502
4:03'23.581
|0.737
|13
|15
|23
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|367
|
+18.617
4:03'24.696
|1.115
|12
|14
|24
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|367
|
+19.017
4:03'25.096
|0.400
|13
|13
|25
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|367
|
+21.305
4:03'27.384
|2.288
|16
|12
|26
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|366
|
+1 Volta
4:03'25.498
|1 Volta
|12
|11
|27
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|366
|
+1 Volta
4:03'26.023
|0.525
|13
|10
|28
|A. Hill Richard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|366
|
+1 Volta
4:03'26.215
|0.192
|13
|29
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|366
|
+1 Volta
4:03'27.050
|0.835
|12
|8
|30
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|366
|
+1 Volta
4:03'28.086
|1.036
|13
|7
|31
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|366
|
+1 Volta
4:03'28.479
|0.393
|12
|6
|32
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|366
|
+1 Volta
4:03'28.636
|0.157
|12
|5
|33
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|366
|
+1 Volta
4:03'29.820
|1.184
|12
|4
|34
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|365
|
+2 Voltas
4:03'29.918
|1 Volta
|12
|3
|35
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|363
|
+4 Voltas
4:03'29.538
|2 Voltas
|16
|2
|36
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|363
|
+4 Voltas
4:03'31.027
|1.489
|14
|1
|37
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|319
|
+48 Voltas
3:22'37.031
|44 Voltas
|13
|6
|Motor
|38
|C. Finchum Garage 66
|66
|Ford
|243
|
+124 Voltas
3:04'03.988
|76 Voltas
|15
|Suspensão
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