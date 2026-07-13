Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Relato da corrida
NASCAR Cup Atlanta II

NASCAR Cup: Blaney triunfa em corrida de Atlanta marcada por interrupção de mais de três horas

Foi uma disputa dramática pela vitória, com três pilotos lado a lado e com o #12 levando a melhor; Motorsport.com transmitiu a corrida na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford

Ryan Blaney venceu de forma espetacular após uma disputa de três carros lado a lado na prorrogação no EchoPark Speedway, em uma corrida da NASCAR Cup que só terminou por volta das 2h da manhã, horário local, depois do mau tempo interromper a prova por mais de três horas.

O editor recomenda:

Blaney e Carson Hocevar disputavam lado a lado a vitória na corrida, enquanto Bubba Wallace se colocou entre os dois, formando uma disputa em três carros na luta pela bandeira quadriculada.

Ao sair da curva 4, Blaney recebeu o impulso de Christopher Bell e ultrapassou tanto Hocevar quanto Wallace na linha de chegada.

Esta é a segunda vitória de Blaney na temporada 2026 e a 19ª de sua carreira na Cup. Ele também venceu a corrida largando da pole position.

Infelizmente para Wallace, ele não conseguiu manter o segundo lugar. A NASCAR penalizou Wallace após determinar que ele avançou de posição ao passar abaixo da linha amarela durante a disputa em fila de três pela vitória. Como resultado, ele foi rebaixado do segundo para o 29º lugar — o último carro na volta da liderança.

Bell foi creditado com o segundo lugar, Hocevar com o terceiro, Ty Gibbs com o quarto e Erik Jones com o quinto.

Shane van Gisbergen terminou em sexto em mais uma impressionante corrida em oval para o tricampeão da Supercars australiana, com Austin Dillon em sétimo, Tyler Reddick em oitavo, Joey Logano em nono e Chris Buescher em 10º.

“Foi definitivamente, honestamente, uma noite incrível”, disse Blaney, que conquistou  a 750ª vitória da marca Ford na NASCAR Cup. “Ter um carro realmente rápido e largar na pole, vencer ambas as etapas e liderar um monte de voltas, estando em posição de vencer a corrida. Você nunca sabe como essas coisas vão acabar, sinceramente".

"Tem algumas coisas que eu provavelmente poderia ter feito melhor, mas conseguimos nos manter na briga e, pelo jeito que as últimas voltas se desenrolaram, conseguimos recuperar a liderança e segurar a vitória por um triz".

"É um dia muito legal quando você tem fins de semana assim. Não dá para pedir um fim de semana melhor – largar na pole, vencer todas as etapas, ganhar a corrida. Esse é um fim de semana dos sonhos. Esses caras são ótimos. Eles trouxeram um foguete e foi ótimo termos conseguido fechar com chave de ouro".

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida de Atlanta da NASCAR Cup na plataforma PhizTV! Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 263

3:14'25.386

   7 75  
2 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 263

+0.068

3:14'25.454

 0.068 8 39  
3 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 263

+0.107

3:14'25.493

 0.039 8 39  
4 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 263

+0.134

3:14'25.520

 0.027 8 38  
5 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 263

+0.216

3:14'25.602

 0.082 8 35  
6 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 263

+0.351

3:14'25.737

 0.135 9 32  
7 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 263

+0.384

3:14'25.770

 0.033 9 34  
8 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 263

+0.415

3:14'25.801

 0.031 8 47  
9 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 263

+0.424

3:14'25.810

 0.009 9 43  
10 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 263

+0.473

3:14'25.859

 0.049 9 27  
11 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 263

+0.596

3:14'25.982

 0.123 10 26  
12 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 263

+0.633

3:14'26.019

 0.037 8 27  
13 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 263

+0.689

3:14'26.075

 0.056 9 26  
14 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 263

+0.743

3:14'26.129

 0.054 9 36  
15 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 263

+0.879

3:14'26.265

 0.136 8 22  
16 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 263

+1.039

3:14'26.425

 0.160 9 21  
17 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 263

+1.403

3:14'26.789

 0.364 9 20  
18 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 263

+1.455

3:14'26.841

 0.052 9 19  
19 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 263

+1.471

3:14'26.857

 0.016 14 18  
20 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 263

+1.476

3:14'26.862

 0.005 9 17  
21 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 263

+1.528

3:14'26.914

 0.052 10 22  
22 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 263

+1.539

3:14'26.925

 0.011 9 15  
23 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 263

+1.668

3:14'27.054

 0.129 10 14  
24 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 263

+1.788

3:14'27.174

 0.120 10 13  
25
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 263

+2.105

3:14'27.491

 0.317 10 12  
26 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 263

+2.341

3:14'27.727

 0.236 10 11  
27 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 263

+2.458

3:14'27.844

 0.117 10 10  
28
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 263

+2.586

3:14'27.972

 0.128 10 9  
29 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 263

+2.587

3:14'27.973

 0.001 8 9  
30 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 262

+1 Volta

3:13'55.595

 1 Volta 11 7  
31 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 261

+2 Voltas

3:13'43.186

 1 Volta 12    
32 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 259

+4 Voltas

3:14'34.414

 2 Voltas 8 6  
33 United States C. Finchum Garage 66 66 Ford 259

+4 Voltas

3:14'35.433

 1.019 9    
34 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 258

+5 Voltas

3:15'04.565

 1 Volta 12 11  
35 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 255

+8 Voltas

3:04'00.821

 3 Voltas 10 2 Acidente
36 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 254

+9 Voltas

3:03'12.485

 1 Volta 9 4 Acidente
37 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 230

+33 Voltas

2:41'01.766

 24 Voltas 11 1 Acidente
38 United States B. McLeod Live Fast Motorsports 78 Chevrolet 105

+158 Voltas

1:04'06.331

 125 Voltas 4 1 Mechanical
Ver resultados completos

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Motorsport.com transmite NASCAR em Atlanta e Lime Rock; saiba horários e como assistir

Principais comentários
Mais de
Nick DeGroot

NASCAR O'Reilly: Allgaier vence corrida de Atlanta marcada por bandeiras vermelhas

NASCAR O'Reilly
NASCAR O'Reilly
Atlanta II
NASCAR O'Reilly: Allgaier vence corrida de Atlanta marcada por bandeiras vermelhas

NASCAR Truck: Enfinger vence corrida caótica em Lime Rock

NASCAR Truck
NASCAR Truck
Lime Rock
NASCAR Truck: Enfinger vence corrida caótica em Lime Rock

NASCAR Cup: Briscoe lidera 1-2-3 da Joe Gibbs e vence em Chicagoland

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Chicago
NASCAR Cup: Briscoe lidera 1-2-3 da Joe Gibbs e vence em Chicagoland
Mais de
Ryan Blaney

NASCAR Cup: Ryan Blaney assina extensão de contrato com Penske

NASCAR Cup
NASCAR Cup
NASCAR Cup: Ryan Blaney assina extensão de contrato com Penske

NASCAR Cup: Após perder 88 posições em paradas, Penske troca equipe de pit stops de Blaney

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Kansas
NASCAR Cup: Após perder 88 posições em paradas, Penske troca equipe de pit stops de Blaney

NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Phoenix
NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas
Mais de
Team Penske

VÍDEO: Piloto da Indy perfura barreira de proteção e causa acidente assustador

Indy
Indy
Barber
VÍDEO: Piloto da Indy perfura barreira de proteção e causa acidente assustador

Indy: Newgarden surge 'do nada' para vencer GP de Phoenix a seis voltas do fim; Collet é 19º

Indy
Indy
Phoenix Raceway
Indy: Newgarden surge 'do nada' para vencer GP de Phoenix a seis voltas do fim; Collet é 19º

Andretti contrata ex-Penske envolvido em escândalo na Indy 500 de 2025

Indy
Indy
Andretti contrata ex-Penske envolvido em escândalo na Indy 500 de 2025

Últimas notícias

Dois pilotos morrem em prova de motociclismo na República Tcheca

Geral
Misc Geral
Dois pilotos morrem em prova de motociclismo na República Tcheca

F1: FIA altera regra sobre quantidade de motores para 2027 e 2028; saiba mais

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: FIA altera regra sobre quantidade de motores para 2027 e 2028; saiba mais

F1: Ferrari planeja mudanças cruciais no carro para GP da Bélgica; veja quais

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Ferrari planeja mudanças cruciais no carro para GP da Bélgica; veja quais

MotoGP - Martín: Se continuar assim, "não vou ficar na liderança por muito tempo”

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP - Martín: Se continuar assim, "não vou ficar na liderança por muito tempo”