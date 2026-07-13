NASCAR Cup: Blaney triunfa em corrida de Atlanta marcada por interrupção de mais de três horas
Foi uma disputa dramática pela vitória, com três pilotos lado a lado e com o #12 levando a melhor; Motorsport.com transmitiu a corrida na PhizTV
Ryan Blaney venceu de forma espetacular após uma disputa de três carros lado a lado na prorrogação no EchoPark Speedway, em uma corrida da NASCAR Cup que só terminou por volta das 2h da manhã, horário local, depois do mau tempo interromper a prova por mais de três horas.
Blaney e Carson Hocevar disputavam lado a lado a vitória na corrida, enquanto Bubba Wallace se colocou entre os dois, formando uma disputa em três carros na luta pela bandeira quadriculada.
Ao sair da curva 4, Blaney recebeu o impulso de Christopher Bell e ultrapassou tanto Hocevar quanto Wallace na linha de chegada.
Esta é a segunda vitória de Blaney na temporada 2026 e a 19ª de sua carreira na Cup. Ele também venceu a corrida largando da pole position.
Infelizmente para Wallace, ele não conseguiu manter o segundo lugar. A NASCAR penalizou Wallace após determinar que ele avançou de posição ao passar abaixo da linha amarela durante a disputa em fila de três pela vitória. Como resultado, ele foi rebaixado do segundo para o 29º lugar — o último carro na volta da liderança.
Bell foi creditado com o segundo lugar, Hocevar com o terceiro, Ty Gibbs com o quarto e Erik Jones com o quinto.
Shane van Gisbergen terminou em sexto em mais uma impressionante corrida em oval para o tricampeão da Supercars australiana, com Austin Dillon em sétimo, Tyler Reddick em oitavo, Joey Logano em nono e Chris Buescher em 10º.
“Foi definitivamente, honestamente, uma noite incrível”, disse Blaney, que conquistou a 750ª vitória da marca Ford na NASCAR Cup. “Ter um carro realmente rápido e largar na pole, vencer ambas as etapas e liderar um monte de voltas, estando em posição de vencer a corrida. Você nunca sabe como essas coisas vão acabar, sinceramente".
"Tem algumas coisas que eu provavelmente poderia ter feito melhor, mas conseguimos nos manter na briga e, pelo jeito que as últimas voltas se desenrolaram, conseguimos recuperar a liderança e segurar a vitória por um triz".
"É um dia muito legal quando você tem fins de semana assim. Não dá para pedir um fim de semana melhor – largar na pole, vencer todas as etapas, ganhar a corrida. Esse é um fim de semana dos sonhos. Esses caras são ótimos. Eles trouxeram um foguete e foi ótimo termos conseguido fechar com chave de ouro".
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida de Atlanta da NASCAR Cup na plataforma PhizTV! Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|263
|
3:14'25.386
|7
|75
|2
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|263
|
+0.068
3:14'25.454
|0.068
|8
|39
|3
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|263
|
+0.107
3:14'25.493
|0.039
|8
|39
|4
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|263
|
+0.134
3:14'25.520
|0.027
|8
|38
|5
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|263
|
+0.216
3:14'25.602
|0.082
|8
|35
|6
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|263
|
+0.351
3:14'25.737
|0.135
|9
|32
|7
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|263
|
+0.384
3:14'25.770
|0.033
|9
|34
|8
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|263
|
+0.415
3:14'25.801
|0.031
|8
|47
|9
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|263
|
+0.424
3:14'25.810
|0.009
|9
|43
|10
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|263
|
+0.473
3:14'25.859
|0.049
|9
|27
|11
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|263
|
+0.596
3:14'25.982
|0.123
|10
|26
|12
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|263
|
+0.633
3:14'26.019
|0.037
|8
|27
|13
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|263
|
+0.689
3:14'26.075
|0.056
|9
|26
|14
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|263
|
+0.743
3:14'26.129
|0.054
|9
|36
|15
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|263
|
+0.879
3:14'26.265
|0.136
|8
|22
|16
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|263
|
+1.039
3:14'26.425
|0.160
|9
|21
|17
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|263
|
+1.403
3:14'26.789
|0.364
|9
|20
|18
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|263
|
+1.455
3:14'26.841
|0.052
|9
|19
|19
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|263
|
+1.471
3:14'26.857
|0.016
|14
|18
|20
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|263
|
+1.476
3:14'26.862
|0.005
|9
|17
|21
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|263
|
+1.528
3:14'26.914
|0.052
|10
|22
|22
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|263
|
+1.539
3:14'26.925
|0.011
|9
|15
|23
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|263
|
+1.668
3:14'27.054
|0.129
|10
|14
|24
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|263
|
+1.788
3:14'27.174
|0.120
|10
|13
|25
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|263
|
+2.105
3:14'27.491
|0.317
|10
|12
|26
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|263
|
+2.341
3:14'27.727
|0.236
|10
|11
|27
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|263
|
+2.458
3:14'27.844
|0.117
|10
|10
|28
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|263
|
+2.586
3:14'27.972
|0.128
|10
|9
|29
|D. Wallace Jr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|263
|
+2.587
3:14'27.973
|0.001
|8
|9
|30
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|262
|
+1 Volta
3:13'55.595
|1 Volta
|11
|7
|31
|A. Hill Richard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|261
|
+2 Voltas
3:13'43.186
|1 Volta
|12
|32
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|259
|
+4 Voltas
3:14'34.414
|2 Voltas
|8
|6
|33
|C. Finchum Garage 66
|66
|Ford
|259
|
+4 Voltas
3:14'35.433
|1.019
|9
|34
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|258
|
+5 Voltas
3:15'04.565
|1 Volta
|12
|11
|35
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|255
|
+8 Voltas
3:04'00.821
|3 Voltas
|10
|2
|Acidente
|36
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|254
|
+9 Voltas
3:03'12.485
|1 Volta
|9
|4
|Acidente
|37
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|230
|
+33 Voltas
2:41'01.766
|24 Voltas
|11
|1
|Acidente
|38
|B. McLeod Live Fast Motorsports
|78
|Chevrolet
|105
|
+158 Voltas
1:04'06.331
|125 Voltas
|4
|1
|Mechanical
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