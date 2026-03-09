NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas
Duas rodas soltas após um pit stop não foram suficientes para impedir o piloto do Ford #12 de vencer; corrida foi transmitida pelo Motorsport.com na PhizTV
Ryan Blaney teve que enfrentar muitas adversidades para vencer a corrida da NASCAR Cup no domingo (08), no Phoenix Raceway, escalando o grid após ter duas rodas soltas em uma parada má-sucedida.
O piloto do Ford #12 da Penske segurou Christopher Bell, que vinha com tudo com quatro pneus novos e terminou em segundo lugar após liderar 176 das 312 voltas. Kyle Larson terminou em terceiro, Ty Gibbs em quarto e Denny Hamlin em quinto.
Bubba Wallace, William Byron, Tyler Reddick, Michael McDowell e Erik Jones completaram o resto do top 10.
"Não, quero dizer, apenas perseverança", começou Blaney. "Todos na equipe do #12 perseveraram o dia todo. Cometemos alguns erros com os quais aprendemos, melhoramos e tivemos que recuperar algumas posições algumas vezes".
"Obviamente, o #20 era o melhor carro. Jonathan [Hassler, chefe de mecânicos do #12] tomou uma ótima decisão ao escolher trocar dois [pneus]. Conseguimos assumir a liderança. Mantivemos a vantagem".
“Não sei por quantas voltas mais eu poderia tê-los mantido atrás”, disse o piloto da Pense, que teve que lutar com o Ford #12 quando ele começou a perder a vantagem. “Conseguimos fazer isso. Estou muito orgulhoso de todos da equipe Penske. Dominamos o fim de semana, com [Josef] Newgarden vencendo ontem [na Indy] e nós vencendo hoje. Mal posso esperar para ver Roger [Penske, dono da equipe]".
"É muito bom vencer, especialmente depois de um dia como esse. Não tenho palavras para descrever o trabalho dos rapazes do #12, que mantiveram a cabeça baixa e fizeram o que sabem fazer, e do Jonathan, que tomou uma boa decisão no final".
Shane van Gisbergen recuperou-se de duas derrapagens para terminar em décimo primeiro, continuando a sua evolução nas pistas ovais.
Houve um total de 12 bandeiras amarelas ao longo da corrida, o que empatou o recorde da Cup Series em Phoenix.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova no estado americano do Arizona na PhizTV. Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|312
|
3:32'11.109
|11
|65
|2
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|312
|
+0.399
3:32'11.508
|0.399
|11
|54
|3
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|312
|
+2.175
3:32'13.284
|1.776
|11
|36
|4
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|312
|
+2.608
3:32'13.717
|0.433
|11
|36
|5
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|312
|
+2.914
3:32'14.023
|0.306
|11
|47
|6
|D. Wallace Jr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|312
|
+3.563
3:32'14.672
|0.649
|12
|37
|7
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|312
|
+4.569
3:32'15.678
|1.006
|14
|32
|8
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|312
|
+5.039
3:32'16.148
|0.470
|11
|39
|9
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|312
|
+5.694
3:32'16.803
|0.655
|12
|28
|10
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|312
|
+6.086
3:32'17.195
|0.392
|11
|27
|11
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|312
|
+6.304
3:32'17.413
|0.218
|14
|26
|12
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|312
|
+6.413
3:32'17.522
|0.109
|11
|26
|13
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|312
|
+6.709
3:32'17.818
|0.296
|10
|24
|14
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|312
|
+7.126
3:32'18.235
|0.417
|11
|30
|15
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|312
|
+7.223
3:32'18.332
|0.097
|10
|22
|16
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|312
|
+7.532
3:32'18.641
|0.309
|11
|21
|17
|K. Busch Richard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|312
|
+8.422
3:32'19.531
|0.890
|15
|20
|18
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|312
|
+9.141
3:32'20.250
|0.719
|13
|19
|19
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|312
|
+9.230
3:32'20.339
|0.089
|11
|18
|20
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|312
|
+9.627
3:32'20.736
|0.397
|11
|21
|21
|A. Hill Richard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|312
|
+9.779
3:32'20.888
|0.152
|11
|22
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|312
|
+9.896
3:32'21.005
|0.117
|12
|15
|23
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|312
|
+10.089
3:32'21.198
|0.193
|14
|14
|24
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|312
|
+10.504
3:32'21.613
|0.415
|10
|13
|25
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|312
|
+14.084
3:32'25.193
|3.580
|13
|12
|26
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|311
|
+1 Volta
3:32'36.461
|1 Volta
|15
|11
|27
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|294
|
+18 Voltas
3:20'11.422
|17 Voltas
|15
|10
|Acidente
|28
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|286
|
+26 Voltas
3:32'23.592
|8 Voltas
|13
|10
|29
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|281
|
+31 Voltas
3:12'11.753
|5 Voltas
|13
|8
|Suspensão
|30
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|254
|
+58 Voltas
2:53'23.934
|27 Voltas
|13
|11
|Acidente
|31
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|253
|
+59 Voltas
2:49'51.927
|1 Volta
|10
|23
|Acidente
|32
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|253
|
+59 Voltas
2:49'52.733
|0.806
|10
|5
|Acidente
|33
|
A. Alfredo Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|217
|
+95 Voltas
2:30'27.403
|36 Voltas
|10
|Acidente
|34
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|216
|
+96 Voltas
2:21'53.619
|1 Volta
|8
|13
|Acidente
|35
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|159
|
+153 Voltas
1:38'34.504
|57 Voltas
|7
|2
|Radiator
|36
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|155
|
+157 Voltas
1:35'02.193
|4 Voltas
|6
|1
|Acidente
|37
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|131
|
+181 Voltas
1:18'36.162
|24 Voltas
|5
|1
|Acidente
