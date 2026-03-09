Pular para o conteúdo principal

Relato da corrida
NASCAR Cup Phoenix

NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas

Duas rodas soltas após um pit stop não foram suficientes para impedir o piloto do Ford #12 de vencer; corrida foi transmitida pelo Motorsport.com na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Ryan Blaney, Team Penske

Ryan Blaney teve que enfrentar muitas adversidades para vencer a corrida da NASCAR Cup no domingo (08), no Phoenix Raceway, escalando o grid após ter duas rodas soltas em uma parada má-sucedida.

Leia também:

O piloto do Ford #12 da Penske segurou Christopher Bell, que vinha com tudo com quatro pneus novos e terminou em segundo lugar após liderar 176 das 312 voltas. Kyle Larson terminou em terceiro, Ty Gibbs em quarto e Denny Hamlin em quinto. 

Bubba Wallace, William Byron, Tyler Reddick, Michael McDowell e Erik Jones completaram o resto do top 10.

"Não, quero dizer, apenas perseverança", começou Blaney. "Todos na equipe do #12 perseveraram o dia todo. Cometemos alguns erros com os quais aprendemos, melhoramos e tivemos que recuperar algumas posições algumas vezes".

"Obviamente, o #20 era o melhor carro. Jonathan [Hassler, chefe de mecânicos do #12] tomou uma ótima decisão ao escolher trocar dois [pneus]. Conseguimos assumir a liderança. Mantivemos a vantagem".

“Não sei por quantas voltas mais eu poderia tê-los mantido atrás”, disse o piloto da Pense, que teve que lutar com o Ford #12 quando ele começou a perder a vantagem. “Conseguimos fazer isso. Estou muito orgulhoso de todos da equipe Penske. Dominamos o fim de semana, com [Josef] Newgarden vencendo ontem [na Indy] e nós vencendo hoje. Mal posso esperar para ver Roger [Penske, dono da equipe]".

"É muito bom vencer, especialmente depois de um dia como esse. Não tenho palavras para descrever o trabalho dos rapazes do #12, que mantiveram a cabeça baixa e fizeram o que sabem fazer, e do Jonathan, que tomou uma boa decisão no final".

Shane van Gisbergen recuperou-se de duas derrapagens para terminar em décimo primeiro, continuando a sua evolução nas pistas ovais.

Houve um total de 12 bandeiras amarelas ao longo da corrida, o que empatou o recorde da Cup Series em Phoenix. 

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova no estado americano do Arizona na PhizTV. Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 312

3:32'11.109

   11 65  
2 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 312

+0.399

3:32'11.508

 0.399 11 54  
3 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 312

+2.175

3:32'13.284

 1.776 11 36  
4 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 312

+2.608

3:32'13.717

 0.433 11 36  
5 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 312

+2.914

3:32'14.023

 0.306 11 47  
6 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 312

+3.563

3:32'14.672

 0.649 12 37  
7 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 312

+4.569

3:32'15.678

 1.006 14 32  
8 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 312

+5.039

3:32'16.148

 0.470 11 39  
9 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 312

+5.694

3:32'16.803

 0.655 12 28  
10 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 312

+6.086

3:32'17.195

 0.392 11 27  
11 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 312

+6.304

3:32'17.413

 0.218 14 26  
12 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 312

+6.413

3:32'17.522

 0.109 11 26  
13 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 312

+6.709

3:32'17.818

 0.296 10 24  
14 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 312

+7.126

3:32'18.235

 0.417 11 30  
15 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 312

+7.223

3:32'18.332

 0.097 10 22  
16 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 312

+7.532

3:32'18.641

 0.309 11 21  
17 United States K. Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 312

+8.422

3:32'19.531

 0.890 15 20  
18 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 312

+9.141

3:32'20.250

 0.719 13 19  
19 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 312

+9.230

3:32'20.339

 0.089 11 18  
20 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 312

+9.627

3:32'20.736

 0.397 11 21  
21 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 312

+9.779

3:32'20.888

 0.152 11    
22 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 312

+9.896

3:32'21.005

 0.117 12 15  
23 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 312

+10.089

3:32'21.198

 0.193 14 14  
24 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 312

+10.504

3:32'21.613

 0.415 10 13  
25 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 312

+14.084

3:32'25.193

 3.580 13 12  
26 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 311

+1 Volta

3:32'36.461

 1 Volta 15 11  
27 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 294

+18 Voltas

3:20'11.422

 17 Voltas 15 10 Acidente
28 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 286

+26 Voltas

3:32'23.592

 8 Voltas 13 10  
29
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 281

+31 Voltas

3:12'11.753

 5 Voltas 13 8 Suspensão
30 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 254

+58 Voltas

2:53'23.934

 27 Voltas 13 11 Acidente
31 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 253

+59 Voltas

2:49'51.927

 1 Volta 10 23 Acidente
32
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 253

+59 Voltas

2:49'52.733

 0.806 10 5 Acidente
33
A. Alfredo Hendrick Motorsports
 48 Chevrolet 217

+95 Voltas

2:30'27.403

 36 Voltas 10   Acidente
34 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 216

+96 Voltas

2:21'53.619

 1 Volta 8 13 Acidente
35 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 159

+153 Voltas

1:38'34.504

 57 Voltas 7 2 Radiator
36 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 155

+157 Voltas

1:35'02.193

 4 Voltas 6 1 Acidente
37 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 131

+181 Voltas

1:18'36.162

 24 Voltas 5 1 Acidente
Ver resultados completos

