NASCAR Cup: Bowman ficará fora por pelo menos mais três corridas

Alex Bowman, de 32 anos, foi forçado a abandonar o Chevrolet #48 da Hendrick Motorsports no meio da corrida da NASCAR Cup Series em 1º de março no Circuito das Américas (COTA), com Myatt Snider terminando a corrida em seu lugar. Posteriormente, ele foi diagnosticado com vertigem.

Desde então, ele não pôde comparecer às etapas de Phoenix e Las Vegas, sendo substituído pelo piloto de simulador da HMS, Anthony Alfredo, e pelo campeão da NASCAR O'Reilly Series de 2024, Justin Allgaier.

A Hendrick Motorsports confirmou que Bowman perderá pelo menos as próximas três corridas da Cup Series em Darlington, Martinsville e Bristol, após o feriado de Páscoa.

“Alex continua apresentando sintomas, então estamos seguindo as orientações da equipe médica e dando a ele o tempo necessário para se recuperar”, disse Jeff Andrews, presidente e gerente geral da Hendrick Motorsports. “Vemos o quanto ele está se esforçando para voltar ao volante e estamos ansiosos para o seu retorno quando ele receber alta médica. Todos na Hendrick Motorsports estão 100% ao lado de Alex.”

Allgaier, que terminou em 25º lugar em Las Vegas, continuará pilotando o carro #48 na ausência de Bowman, enquanto também compete em tempo integral pela JR Motorsports na NASCAR O'Reilly Series.

“Justin é um verdadeiro profissional e alguém em quem temos enorme confiança”, acrescentou Andrews. “Ele teve sucesso nas próximas pistas e agradecemos por ele estar disposto a ajudar a equipe do carro #48. Também somos gratos aos nossos parceiros da JR Motorsports por entenderem a situação e disponibilizarem o Justin.”

Bowman também deveria pilotar o carro #88 da JR Motorsports na corrida NASCAR O'Reilly deste fim de semana em Darlington, mas será substituído por seu companheiro de equipe, Kyle Larson.

Esta é a terceira vez nos últimos cinco anos que Bowman fica afastado das pistas, tendo perdido cinco corridas em 2022 devido a uma concussão e três corridas em 2023 devido a uma lesão nas costas.

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