NASCAR Cup: Briscoe compara Gisbergen a Michael Jordan no auge

A corrida da NASCAR Cup Series em Sonoma terminou como começou: com Shane van Gisbergen liderando e Chase Briscoe em segundo. Assista aqui e veja como foi.

Os dois pilotos passaram bastante tempo juntos durante a corrida, mas, apesar de várias relargadas no final da prova, Briscoe não conseguiu encontrar uma maneira de superar o tricampeão da Supercars. Briscoe mais tarde foi à Victory Lane parabenizar SVG pelo feito.

"A única oportunidade que tive foi nas relargadas", disse Briscoe, que só elogiou o neozelandês. "Nunca joguei basquete contra Michael Jordan no auge dele, mas acho que provavelmente era assim. Aquele cara é inacreditável em pistas de rua. Ele é simplesmente muito bom. Ele realmente elevou o nível em toda a categoria."

"Estou orgulhoso do meu esforço. Achei que em uma relargada eu talvez conseguisse ultrapassá-lo, mas, sinceramente, mesmo que eu o ultrapassasse, ele provavelmente me ultrapassaria no final da volta. Ficamos em segundo lugar o dia todo e, obviamente, terminamos em segundo com ele à frente."

Briscoe achou que seu Toyota #19 da Joe Gibbs Racing tinha um ótimo ritmo, mas ainda não era o suficiente para levar a briga até van Gisbergen. Ele também sentiu que SVG estava brincando com ele às vezes, correndo apenas o necessário para manter a liderança.

"Sinceramente, não sei do que precisava", disse Briscoe. "Sinto que meu carro estava extremamente bom, e sinto que cada vez que eu ultrapassava o Shane, ele acelerava e me superava. Foi frustrante às vezes, mas sinceramente fiquei feliz com o esforço."

VOZ DA NASCAR" no Brasil, SERGIO LAGO MANDA RECADO sobre a categoria e conta 'CAUSOS' MUNDO AFORA

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI SENTIU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!