Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
NASCAR Cup Darlington II

NASCAR Cup: Briscoe domina, segura Reddick no final e vence em Darlington

Primeira corrida dos playoffs foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PicTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing Toyota

Chase Briscoe ganhou a Southern 500, a tradicional etapa de Darlington da NASCAR Cup Series de maneira exuberante, após liderar 309 das 367 voltas, neste domingo.

Leia também:

Mesmo com amplo domínio, ele teve a companhia de Tyler Reddick nas últimas 48 voltas, que fez o que pôde para tirar o segundo triunfo de 2025 do piloto da Joe Gibbs Racing.

Surpreendentemente, Erik Jones e John Hunter Nemechek seguiram na terceira e quarta colocações, respectivamente, levando os dois carros da Legacy ao top 5, mesmo não fazendo parte dos playoffs. O mesmo para AJ Allmendinger, que fechou em 5º.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series, a segunda que faz parte dos playoffs, acontece no próximo domingo em Gateway.

Veja como foi

Resultado

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 367

3:51'07.213

   11 60
2 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 367

+0.408

3:51'07.621

 0.408 12 53
3 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 367

+0.537

3:51'07.750

 0.129 12 42
4 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 367

+1.250

3:51'08.463

 0.713 11 38
5 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 367

+6.158

3:51'13.371

 4.908 12 38
6 D. Wallace Jr.23XI Racing 23 Toyota 367

+6.712

3:51'13.925

 0.554 12 41
7 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 367

+12.013

3:51'19.226

 5.301 12 38
8 K. BuschRichard Childress Racing 8 Chevrolet 367

+12.140

3:51'19.353

 0.127 14 29
9 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 367

+15.230

3:51'22.443

 3.090 12 28
10 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 367

+15.381

3:51'22.594

 0.151 13 27
11 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 367

+15.791

3:51'23.004

 0.410 12 38
12 A. CindricTeam Penske 2 Ford 367

+17.158

3:51'24.371

 1.367 12 28
13 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 367

+17.886

3:51'25.099

 0.728 13 24
14 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 367

+19.705

3:51'26.918

 1.819 13 23
15 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 367

+23.077

3:51'30.290

 3.372 12 22
16 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 367

+24.184

3:51'31.397

 1.107 12 23
17 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 367

+24.395

3:51'31.608

 0.211 12 20
18 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 367

+25.407

3:51'32.620

 1.012 14 20
19 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 367

+26.858

3:51'34.071

 1.451 12 30
20 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 367

+27.533

3:51'34.746

 0.675 12 17
21 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 367

+28.003

3:51'35.216

 0.470 12 17
22 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 367

+28.583

3:51'35.796

 0.580 12 15
23 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 367

+29.462

3:51'36.675

 0.879 12 14
24 C. CusterHaas Factory Team 41 Ford 367

+30.388

3:51'37.601

 0.926 13 13
25 D. SuarezTrackHouse Racing 99 Chevrolet 366

+1 Lap

3:51'36.142

 1 Lap 15 12
26 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 366

+1 Lap

3:51'37.071

 0.929 14 11
27 J. HaleySpire Motorsports 7 Chevrolet 366

+1 Lap

3:51'38.360

 1.289 12 10
28 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 366

+1 Lap

3:51'39.232

 0.872 12 9
29 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 365

+2 Laps

3:51'08.653

 1 Lap 14 12
30 R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports 47 Chevrolet 365

+2 Laps

3:51'09.061

 0.408 13 7
31 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 365

+2 Laps

3:51'10.951

 1.890 12 6
32 S. van GisbergenTrackHouse Racing 88 Chevrolet 365

+2 Laps

3:51'16.498

 5.547 11 5
33 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 365

+2 Laps

3:51'25.192

 8.694 12 4
34 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 365

+2 Laps

3:51'35.095

 9.903 11 3
35 T. HillGarage 66 66 Ford 354

+13 Laps

3:51'21.745

 11 Laps 12  
36 D. KrausNY Racing Team 44 Chevrolet 282

+85 Laps

3:17'14.474

 72 Laps 12 1
37 C. WareRick Ware Racing 51 Ford 249

+118 Laps

2:51'48.395

 33 Laps 9 1
38
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 239

+128 Laps

3:51'11.635

 10 Laps 14 2

 

 

In this article
Redação Motorsport.com NASCAR Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Veja como foi a etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Veja como foi a etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025

Veja como foi a etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025

NASCAR Cup
Darlington II
Veja como foi a etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025
F1 - Piastri comemora vitória na Holanda, mas se mantém 'pé no chão': "Continuar fazendo uma corrida de cada vez"

F1 - Piastri comemora vitória na Holanda, mas se mantém 'pé no chão': "Continuar fazendo uma corrida de cada vez"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Piastri comemora vitória na Holanda, mas se mantém 'pé no chão': "Continuar fazendo uma corrida de cada vez"
F1: Com vitória de Piastri e abandono de Norris, confira o resultado final do GP da Holanda

F1: Com vitória de Piastri e abandono de Norris, confira o resultado final do GP da Holanda

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Com vitória de Piastri e abandono de Norris, confira o resultado final do GP da Holanda

Últimas notícias

NASCAR Cup: Briscoe domina, segura Reddick no final e vence em Darlington

NASCAR Cup: Briscoe domina, segura Reddick no final e vence em Darlington

NAS NASCAR Cup
Darlington II
NASCAR Cup: Briscoe domina, segura Reddick no final e vence em Darlington
INDY: Newgarden vence última corrida da temporada 2025

INDY: Newgarden vence última corrida da temporada 2025

Indy Indy
Nashville
INDY: Newgarden vence última corrida da temporada 2025
Veja como foi a etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025

Veja como foi a etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025

NAS NASCAR Cup
Darlington II
Veja como foi a etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025
EXCLUSIVO: Tarso Marques nega prisão e revela como foi parar na delegacia

EXCLUSIVO: Tarso Marques nega prisão e revela como foi parar na delegacia

F1 Fórmula 1
EXCLUSIVO: Tarso Marques nega prisão e revela como foi parar na delegacia

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros