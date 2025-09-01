NASCAR Cup: Briscoe domina, segura Reddick no final e vence em Darlington
Primeira corrida dos playoffs foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PicTV
Chase Briscoe ganhou a Southern 500, a tradicional etapa de Darlington da NASCAR Cup Series de maneira exuberante, após liderar 309 das 367 voltas, neste domingo.
Mesmo com amplo domínio, ele teve a companhia de Tyler Reddick nas últimas 48 voltas, que fez o que pôde para tirar o segundo triunfo de 2025 do piloto da Joe Gibbs Racing.
Surpreendentemente, Erik Jones e John Hunter Nemechek seguiram na terceira e quarta colocações, respectivamente, levando os dois carros da Legacy ao top 5, mesmo não fazendo parte dos playoffs. O mesmo para AJ Allmendinger, que fechou em 5º.
A próxima etapa da NASCAR Cup Series, a segunda que faz parte dos playoffs, acontece no próximo domingo em Gateway.
Veja como foi
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|367
|
3:51'07.213
|11
|60
|2
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|367
|
+0.408
3:51'07.621
|0.408
|12
|53
|3
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|367
|
+0.537
3:51'07.750
|0.129
|12
|42
|4
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|367
|
+1.250
3:51'08.463
|0.713
|11
|38
|5
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|367
|
+6.158
3:51'13.371
|4.908
|12
|38
|6
|D. Wallace Jr.23XI Racing
|23
|Toyota
|367
|
+6.712
3:51'13.925
|0.554
|12
|41
|7
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|367
|
+12.013
3:51'19.226
|5.301
|12
|38
|8
|K. BuschRichard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|367
|
+12.140
3:51'19.353
|0.127
|14
|29
|9
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|367
|
+15.230
3:51'22.443
|3.090
|12
|28
|10
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|367
|
+15.381
3:51'22.594
|0.151
|13
|27
|11
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|367
|
+15.791
3:51'23.004
|0.410
|12
|38
|12
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|367
|
+17.158
3:51'24.371
|1.367
|12
|28
|13
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|367
|
+17.886
3:51'25.099
|0.728
|13
|24
|14
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|367
|
+19.705
3:51'26.918
|1.819
|13
|23
|15
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|367
|
+23.077
3:51'30.290
|3.372
|12
|22
|16
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|367
|
+24.184
3:51'31.397
|1.107
|12
|23
|17
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|367
|
+24.395
3:51'31.608
|0.211
|12
|20
|18
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|367
|
+25.407
3:51'32.620
|1.012
|14
|20
|19
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|367
|
+26.858
3:51'34.071
|1.451
|12
|30
|20
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|367
|
+27.533
3:51'34.746
|0.675
|12
|17
|21
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|367
|
+28.003
3:51'35.216
|0.470
|12
|17
|22
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|367
|
+28.583
3:51'35.796
|0.580
|12
|15
|23
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|367
|
+29.462
3:51'36.675
|0.879
|12
|14
|24
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Ford
|367
|
+30.388
3:51'37.601
|0.926
|13
|13
|25
|D. SuarezTrackHouse Racing
|99
|Chevrolet
|366
|
+1 Lap
3:51'36.142
|1 Lap
|15
|12
|26
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|366
|
+1 Lap
3:51'37.071
|0.929
|14
|11
|27
|J. HaleySpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|366
|
+1 Lap
3:51'38.360
|1.289
|12
|10
|28
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|366
|
+1 Lap
3:51'39.232
|0.872
|12
|9
|29
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|365
|
+2 Laps
3:51'08.653
|1 Lap
|14
|12
|30
|R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|365
|
+2 Laps
3:51'09.061
|0.408
|13
|7
|31
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|365
|
+2 Laps
3:51'10.951
|1.890
|12
|6
|32
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|365
|
+2 Laps
3:51'16.498
|5.547
|11
|5
|33
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|365
|
+2 Laps
3:51'25.192
|8.694
|12
|4
|34
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|365
|
+2 Laps
3:51'35.095
|9.903
|11
|3
|35
|T. HillGarage 66
|66
|Ford
|354
|
+13 Laps
3:51'21.745
|11 Laps
|12
|36
|D. KrausNY Racing Team
|44
|Chevrolet
|282
|
+85 Laps
3:17'14.474
|72 Laps
|12
|1
|37
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Ford
|249
|
+118 Laps
2:51'48.395
|33 Laps
|9
|1
|38
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|239
|
+128 Laps
3:51'11.635
|10 Laps
|14
|2
