NASCAR Cup: Briscoe lidera 1-2-3 da Joe Gibbs e vence em Chicagoland
Piloto do Toyota #19 conseguiu segurar o companheiro de equipe Christopher Bell nas últimas voltas; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Chase Briscoe conquistou, no domingo (05), sua sexta vitória na carreira na NASCAR Cup e a primeira da temporada 2026, vencendo no tão aguardado retorno da NASCAR ao Chicagoland Speedway.
Ele teve que segurar o ataque de Christopher Bell no final da corrida e liderou um 1-2-3 da Joe Gibbs Racing, com Bell em segundo e Denny Hamlin em terceiro.
“Que corrida, hein?”, disse Briscoe ao sair do Toyota #19 da JGR. “Foi uma boa corrida? Foi incrível. Sim, que fim de semana inacreditável".
“Me sinto tão americano vencendo no carro vermelho, branco e azul da Bass Pro Shops, no fim de semana do 4 de julho, comemorando 250 anos [da independência dos EUA]. Cara, que carro de corrida incrível. James [Small, chefe dos mecânicos] fez um ótimo trabalho. A equipe fez um belo trabalho. Sinceramente, não esperava por isso".
“Eu meio que senti que estava com dificuldades nos treinos e na classificação, mas James e o grupo fizeram um ótimo trabalho. Cara, é tão legal trazer esse esquema de pintura de volta ao Victory Lane... Que fim de semana incrível para vencer uma corrida da NASCAR".
Briscoe também conquistou a vitória no aniversário de Small, dando a ele um presente e tanto. “Eu e ele somos praticamente os dois opostos mais extremos do mundo”, acrescentou Briscoe. “Ele fica em cima de mim e me faz ser perfeito em cada volta, além de fazer um ótimo trabalho me mantendo na linha. Ele me disse que, se eu ganhasse hoje, poderia comer um pouco de chocolate, então estou bem animado com isso".
Os companheiros de equipe da Hendrick Motorsports, William Byron e Alex Bowman, terminaram em quarto e quinto lugares, respectivamente.
Bubba Wallace, Ryan Blaney, Ty Gibbs, Corey Heim e Riley Herbst completaram o restante do top 10.
Hamlin assumiu a liderança do campeonato há uma semana por um único ponto, e essa vantagem aumentou ainda mais em Chicagoland depois que Tyler Reddick sofreu um furo no radiador. Hamlin agora lidera com 44 pontos de vantagem sobre o piloto da 23XI.
Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR Cup Series no oval de Chicagoland na plataforma PhizTV. Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|267
|
3:09'18.368
|8
|70
|2
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|267
|
+0.276
3:09'18.644
|0.276
|11
|40
|3
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|267
|
+3.359
3:09'21.727
|3.083
|9
|45
|4
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|267
|
+3.988
3:09'22.356
|0.629
|9
|53
|5
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|267
|
+8.032
3:09'26.400
|4.044
|9
|35
|6
|D. Wallace Jr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|267
|
+10.983
3:09'29.351
|2.951
|9
|40
|7
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|267
|
+12.544
3:09'30.912
|1.561
|9
|36
|8
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|267
|
+12.823
3:09'31.191
|0.279
|9
|38
|9
|
C. Heim 23XI Racing
|67
|Toyota
|267
|
+12.904
3:09'31.272
|0.081
|9
|10
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|267
|
+15.714
3:09'34.082
|2.810
|8
|31
|11
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|267
|
+18.932
3:09'37.300
|3.218
|9
|30
|12
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|267
|
+21.485
3:09'39.853
|2.553
|10
|25
|13
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|267
|
+21.658
3:09'40.026
|0.173
|8
|33
|14
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|267
|
+26.265
3:09'44.633
|4.607
|9
|23
|15
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|267
|
+27.634
3:09'46.002
|1.369
|9
|22
|16
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|267
|
+30.972
3:09'49.340
|3.338
|12
|21
|17
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:09'19.186
|1 Volta
|9
|20
|18
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:09'20.300
|1.114
|9
|19
|19
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|266
|
+1 Volta
3:09'22.589
|2.289
|9
|23
|20
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:09'23.369
|0.780
|10
|17
|21
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|266
|
+1 Volta
3:09'26.590
|3.221
|9
|16
|22
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:09'27.934
|1.344
|10
|15
|23
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|266
|
+1 Volta
3:09'32.760
|4.826
|10
|15
|24
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:09'33.651
|0.891
|9
|13
|25
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:09'34.925
|1.274
|10
|12
|26
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:09'35.628
|0.703
|11
|11
|27
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|266
|
+1 Volta
3:09'36.596
|0.968
|9
|10
|28
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|266
|
+1 Volta
3:09'42.839
|6.243
|14
|9
|29
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:09'43.351
|0.512
|10
|8
|30
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:09'44.518
|1.167
|10
|7
|31
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:09'47.115
|2.597
|10
|6
|32
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|266
|
+1 Volta
3:09'50.603
|3.488
|10
|5
|33
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|265
|
+2 Voltas
3:09'27.152
|1 Volta
|9
|4
|34
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|265
|
+2 Voltas
3:09'39.451
|12.299
|10
|12
|35
|J. Yeley NY Racing Team
|44
|Chevrolet
|256
|
+11 Voltas
3:09'24.599
|9 Voltas
|13
|36
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|237
|
+30 Voltas
3:09'46.114
|19 Voltas
|12
|2
|37
|A. Hill Richard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|47
|
+220 Voltas
35'29.225
|190 Voltas
|5
|Acidente
|38
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|0
|
+267 Voltas
1.491
|47 Voltas
|3
|1
|Acidente
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