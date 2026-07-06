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Relato da corrida
NASCAR Cup Chicago

NASCAR Cup: Briscoe lidera 1-2-3 da Joe Gibbs e vence em Chicagoland

Piloto do Toyota #19 conseguiu segurar o companheiro de equipe Christopher Bell nas últimas voltas; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing Toyota

Chase Briscoe conquistou, no domingo (05), sua sexta vitória na carreira na NASCAR Cup e a primeira da temporada 2026, vencendo no tão aguardado retorno da NASCAR ao Chicagoland Speedway.

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Ele teve que segurar o ataque de Christopher Bell no final da corrida e liderou um 1-2-3 da Joe Gibbs Racing, com Bell em segundo e Denny Hamlin em terceiro.

“Que corrida, hein?”, disse Briscoe ao sair do Toyota #19 da JGR. “Foi uma boa corrida? Foi incrível. Sim, que fim de semana inacreditável".

“Me sinto tão americano vencendo no carro vermelho, branco e azul da Bass Pro Shops, no fim de semana do 4 de julho, comemorando 250 anos [da independência dos EUA]. Cara, que carro de corrida incrível. James [Small, chefe dos mecânicos] fez um ótimo trabalho. A equipe fez um belo trabalho. Sinceramente, não esperava por isso".

“Eu meio que senti que estava com dificuldades nos treinos e na classificação, mas James e o grupo fizeram um ótimo trabalho. Cara, é tão legal trazer esse esquema de pintura de volta ao Victory Lane... Que fim de semana incrível para vencer uma corrida da NASCAR".

Briscoe também conquistou a vitória no aniversário de Small, dando a ele um presente e tanto. “Eu e ele somos praticamente os dois opostos mais extremos do mundo”, acrescentou Briscoe. “Ele fica em cima de mim e me faz ser perfeito em cada volta, além de fazer um ótimo trabalho me mantendo na linha. Ele me disse que, se eu ganhasse hoje, poderia comer um pouco de chocolate, então estou bem animado com isso".

Os companheiros de equipe da Hendrick Motorsports, William Byron e Alex Bowman, terminaram em quarto e quinto lugares, respectivamente. 

Bubba Wallace, Ryan Blaney, Ty Gibbs, Corey Heim e Riley Herbst completaram o restante do top 10.

Hamlin assumiu a liderança do campeonato há uma semana por um único ponto, e essa vantagem aumentou ainda mais em Chicagoland depois que Tyler Reddick sofreu um furo no radiador. Hamlin agora lidera com 44 pontos de vantagem sobre o piloto da 23XI.

Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR Cup Series no oval de Chicagoland na plataforma PhizTV. Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 267

3:09'18.368

   8 70  
2 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 267

+0.276

3:09'18.644

 0.276 11 40  
3 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 267

+3.359

3:09'21.727

 3.083 9 45  
4 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 267

+3.988

3:09'22.356

 0.629 9 53  
5 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 267

+8.032

3:09'26.400

 4.044 9 35  
6 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 267

+10.983

3:09'29.351

 2.951 9 40  
7 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 267

+12.544

3:09'30.912

 1.561 9 36  
8 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 267

+12.823

3:09'31.191

 0.279 9 38  
9
C. Heim 23XI Racing
 67 Toyota 267

+12.904

3:09'31.272

 0.081 9    
10 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 267

+15.714

3:09'34.082

 2.810 8 31  
11 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 267

+18.932

3:09'37.300

 3.218 9 30  
12 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 267

+21.485

3:09'39.853

 2.553 10 25  
13 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 267

+21.658

3:09'40.026

 0.173 8 33  
14 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 267

+26.265

3:09'44.633

 4.607 9 23  
15 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 267

+27.634

3:09'46.002

 1.369 9 22  
16 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 267

+30.972

3:09'49.340

 3.338 12 21  
17 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 266

+1 Volta

3:09'19.186

 1 Volta 9 20  
18 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 266

+1 Volta

3:09'20.300

 1.114 9 19  
19 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 266

+1 Volta

3:09'22.589

 2.289 9 23  
20 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 266

+1 Volta

3:09'23.369

 0.780 10 17  
21 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 266

+1 Volta

3:09'26.590

 3.221 9 16  
22 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 266

+1 Volta

3:09'27.934

 1.344 10 15  
23 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 266

+1 Volta

3:09'32.760

 4.826 10 15  
24 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 266

+1 Volta

3:09'33.651

 0.891 9 13  
25 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 266

+1 Volta

3:09'34.925

 1.274 10 12  
26 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 266

+1 Volta

3:09'35.628

 0.703 11 11  
27 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 266

+1 Volta

3:09'36.596

 0.968 9 10  
28 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 266

+1 Volta

3:09'42.839

 6.243 14 9  
29 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 266

+1 Volta

3:09'43.351

 0.512 10 8  
30 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 266

+1 Volta

3:09'44.518

 1.167 10 7  
31 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 266

+1 Volta

3:09'47.115

 2.597 10 6  
32 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 266

+1 Volta

3:09'50.603

 3.488 10 5  
33
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 265

+2 Voltas

3:09'27.152

 1 Volta 9 4  
34 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 265

+2 Voltas

3:09'39.451

 12.299 10 12  
35 United States J. Yeley NY Racing Team 44 Chevrolet 256

+11 Voltas

3:09'24.599

 9 Voltas 13    
36 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 237

+30 Voltas

3:09'46.114

 19 Voltas 12 2  
37 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 47

+220 Voltas

35'29.225

 190 Voltas 5   Acidente
38
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 0

+267 Voltas

1.491

 47 Voltas 3 1 Acidente
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