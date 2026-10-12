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Relato da corrida
NASCAR Cup Charlotte II

NASCAR Cup: Briscoe supera Bell por apenas 0s029 e triunfa em Charlotte

Companheiros de equipe da Joe Gibbs Racing se tocaram ao sair da curva 4 antes do duelo de menos de um décimo de diferença; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Chase Briscoe beats Christopher Bell for the win in photo finish, Joe Gibbs Racing

Chase Briscoe segurou a pressão de seu companheiro de equipe da Joe Gibbs Racing, Christopher Bell, na chegada mais apertada da temporada 2026 da NASCAR Cup. Eles foram separados por apenas 0s029 na bandeirada final, chegando a se tocar na saída da curva 4 de Charlotte.

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Após 400 milhas e 267 voltas, a corrida da Cup Series deste domingo no Charlotte Motor Speedway foi decidida por poucos metros. Enfrentando problemas com os pneus e lidando com muito tráfego de retardatários, Briscoe usou a linha por fora enquanto Bell mergulhou por dentro na última curva.

Eles se tocaram na curva 4, mas ambos os pilotos milagrosamente conseguiram manter os carros sob controle. Briscoe segurou a posição por uma margem mínima para vencer a prova, marcando a segunda chegada mais apertada da história da Cup no tradicional circuito de Charlotte.

"Muito, muito especial", disse Briscoe após garantir a oitava vitória de sua carreira. "Acho que esta é apenas a segunda vez que todos nós estamos juntos em uma vitória. É super especial poder viver esse tipo de coisa com a família".

"É incrível quando você vence, mas eles enfrentam a rotina com a gente no dia a dia, então tê-los aqui para vivenciar isso gera memórias que durarão para sempre para mim. Um dia muito legal de chegar ao victory lane com eles aqui. Meus avós estão presentes e acho que não iam a uma corrida desde 2019. É realmente incrível ter todo mundo reunido".

"Muito legal vencer em casa – muitos dos nossos mecânicos e do pessoal do pit stop estão com suas famílias aqui. Há um orgulho imenso em vencer neste lugar, um dia maravilhoso. Super legal levar a patrocinadora Free Bird ao victory lane. Eles só fizeram três corridas com a gente, então colocá-los no topo na terceira prova ... sou muito grato. Este Camry estava lindo na pista".

Sobre o final da corrida em si, Briscoe comentou: "Quando o Christopher [Bell] tocou no meu carro na saída da curva 4, eu fiquei um pouco de lado e pensei que iria bater. Pensei: 'vou perder na linha de chegada', então imagino que ele também tenha ficado bem de lado".

"Meu pneu dianteiro direito estava se desfazendo. Se tivesse mais uma volta, acho que teríamos um pneu estourado. Estou feliz por termos vencido, mas queria que as vitórias não fossem tão estressantes. Eu já não tenho muito cabelo, e desse jeito estou perdendo o resto bem rápido. Foi um dia incrível e muito legal terminar no victory lane".

Ryan Blaney terminou em terceiro, Josh Berry em quarto e Denny Hamlin em quinto. Kyle Larson, Shane van Gisbergen, Tyler Reddick, Joey Logano e Chris Buescher completaram o top 10.

Apesar de seu pior resultado no Chase, Larson ampliou sua liderança no campeonato para 49 pontos sobre Hamlin. No entanto, Bell está agora a 51 pontos do líder, e Briscoe encostou, ficando a 65 pontos da ponta após conquistar vitórias consecutivas.

O Motorsport.com transmitiu a prova de Charlotte da NASCAR Cup na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!

 

Corrida

Kyle Larson largou na frente e dominou o início, enquanto Austin Cindric vinha forçando o ritmo até colar no líder perto da bandeira amarela de competição na volta 35.

Nos boxes, vários pilotos com a vida no campeonato em jogo se complicaram: Chase Elliott precisou voltar para apertar uma roda mal fixada, Ryan Blaney foi pego por excesso de velocidade e Denny Hamlin acabou penalizado depois que um mecânico caiu do muro dos boxes para tentar segurar um pneu.

Na relargada, Tyler Reddick bateu no muro e causou um engavetamento que danificou o carro de Ty Gibbs, fazendo o piloto rodar logo depois e arrastar Brad Keselowski.

Depois da relargada, Bubba Wallace liderou por algumas voltas antes de devolver a ponta a Larson. A três voltas do fim, Alex Bowman perdeu o controle do carro ao tentar ultrapassar Wallace, acertando o rival em cheio e envolvendo William Byron; os três abandonaram a prova no ato. Larson levou a vitória do segmento sob amarela.

Já no segundo segmento, Larson manteve o controle na largada, mas Christopher Bell manteve pressão constante até conseguir a ultrapassagem. Pouco antes do início das paradas em bandeira verde, John Hunter Nemechek rodou na reta principal, forçando uma nova entrada do safety car.

Na relargada seguinte, Denny Hamlin deu um toque na traseira de Larson, fazendo o #5 cair para sétimo, mas conseguindo se recuperar aos poucos. Bell sustentou a liderança até o fim e garantiu a vitória do segmento, seguido por Blaney e Hamlin.

Já no segmento final, Blaney saiu na frente no pit road, só que Bell mandou uma ultrapassagem por dentro em uma disputa com três carros lado a lado e tomou a ponta de novo.

A corrida se desenhava para uma rodada decisiva de paradas em verde, mas uma rodada de Gray Gaulding na reta oposta trouxe mais uma amarela. Briscoe voltou à frente nos boxes e assumiu a liderança com 56 voltas para o final, defendendo a posição de Bell em meio a toques e disputas intensas no pelotão.

Com o desgaste dos pneus e o tráfego de retardatários nas voltas finais, Bell encostou de vez no líder. Na última curva da prova, colocou o carro por dentro e os dois se chocaram na saída da curva 4. Cruzando a linha de chegada de lado numa disputa no limite, Briscoe venceu por apenas 0s029 de vantagem.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 267

2:52'11.466

   7 68  
2 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 267

+0.029

2:52'11.495

 0.029 8 53  
3 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 267

+4.900

2:52'16.366

 4.871 9 44  
4
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 267

+5.760

2:52'17.226

 0.860 8 36  
5 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 267

+5.884

2:52'17.350

 0.124 8 40  
6 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 267

+10.133

2:52'21.599

 4.249 8 49  
7 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 267

+13.024

2:52'24.490

 2.891 8 30  
8 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 267

+16.800

2:52'28.266

 3.776 8 41  
9 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 267

+20.269

2:52'31.735

 3.469 9 28  
10 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 267

+20.519

2:52'31.985

 0.250 12 29  
11
C. Heim 23XI Racing
 67 Toyota 267

+21.548

2:52'33.014

 1.029 8    
12 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 267

+21.561

2:52'33.027

 0.013 10 27  
13 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 267

+22.650

2:52'34.116

 1.089 9 29  
14 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 267

+22.675

2:52'34.141

 0.025 8 27  
15 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 267

+23.912

2:52'35.378

 1.237 8 22  
16 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 267

+25.492

2:52'36.958

 1.580 8 21  
17 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 267

+25.707

2:52'37.173

 0.215 8 32  
18 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 267

+27.996

2:52'39.462

 2.289 8 19  
19 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 267

+28.453

2:52'39.919

 0.457 8 18  
20 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 267

+28.489

2:52'39.955

 0.036 8 17  
21
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 267

+28.550

2:52'40.016

 0.061 8 16  
22 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 267

+28.688

2:52'40.154

 0.138 11 15  
23 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 267

+30.050

2:52'41.516

 1.362 8 14  
24 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 267

+30.312

2:52'41.778

 0.262 9 13  
25 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 267

+31.122

2:52'42.588

 0.810 8 12  
26 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 267

+31.756

2:52'43.222

 0.634 8 11  
27 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 267

+31.865

2:52'43.331

 0.109 8 10  
28 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 266

+1 Volta

2:52'13.159

 1 Volta 9 9  
29 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 266

+1 Volta

2:52'15.216

 2.057 11 8  
30 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 266

+1 Volta

2:52'15.239

 0.023 8 7  
31 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 266

+1 Volta

2:52'22.144

 6.905 8 6  
32 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 265

+2 Voltas

2:52'37.646

 1 Volta 14    
33 United States B. McLeod NY Racing Team 44 Chevrolet 264

+3 Voltas

2:52'25.422

 1 Volta 9 4  
34 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 259

+8 Voltas

2:52'15.886

 5 Voltas 11 3  
35 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 259

+8 Voltas

2:52'33.427

 17.541 12 2  
36 United States G. Gaulding Garage 66 66 Ford 201

+66 Voltas

2:15'06.751

 58 Voltas 7   Acidente
37 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 76

+191 Voltas

48'02.750

 125 Voltas 3 1 Acidente
38 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 76

+191 Voltas

48'02.832

 0.082 3 1 Acidente
39 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 76

+191 Voltas

48'03.053

 0.221 4 1 Acidente
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