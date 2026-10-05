NASCAR Cup: Briscoe vence em Las Vegas após final dramático com acidente entre Larson e Reddick

Durante uma volta final dramática, Chase Briscoe teve que se defender de vários adversários e contornar inúmeros carros que estavam uma volta atrás, mas conseguiu se manter na liderança e conquistar a vitória na etapa de Las Vegas da NASCAR Cup.

Enquanto Briscoe vencia, Kyle Larson, em segundo lugar, bateu no muro atrás dele. Tyler Reddick bateu na traseira de Larson e rodou pela grama do infield. De alguma forma, os dois pilotos conseguiram cruzar a linha de chegada sem perder nenhuma posição.

“Eu estava morrendo de medo de encontrar ele [Cole Pearn, chefe de equipe] se não tivesse conseguido essa”, disse Briscoe. “Que dia incrível. Obrigado a todos vocês, fãs. Estava um calor danado aqui fora, e vocês ainda assim ficaram aqui. Espero que tenha sido uma boa corrida".

"Do meu ponto de vista lá no final, não sei o que mais se poderia querer em termos de um jogo de gato e rato... Não foi um ano difícil, mas os resultados não foram exatamente os que queríamos. Fico feliz em ter todos os nossos parceiros de volta ao Victory Lane".

Austin Cindric e Ryan Blaney, da Penske, completaram o top 5, enquanto William Byron, Chase Elliott, Bubba Wallace, Shane van Gisbergen e Joey Logano ocuparam as demais posições entre os dez primeiros.

Larson sai de Las Vegas com uma vantagem ainda maior na liderança do campeonato sobre Denny Hamlin, 40 pontos à frente. Christopher Bell permanece em terceiro lugar na classificação, mas está 55 pontos atrás.

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Corrida

Denny Hamlin largou na pole position, mas o calor extremo provocou falhas mecânicas em diversos carros do grid logo no início. Kyle Larson perdeu rendimento rapidamente devido a problemas no equilíbrio do carro e precisou realizar um pit stop longo de 26 segundos para ajustes na suspensão, ficando uma volta atrás.

Após uma bandeira amarela causada por Zane Smith, que bateu no muro com o pneu furado, Hamlin permaneceu na liderança, mas perdeu o controle sozinho na parte alta da pista. Ele rodou até a parte inferior, danificando o assoalho do carro.

Com os problemas de Hamlin, Chase Briscoe assumiu o controle da prova e venceu o primeiro segmento, enquanto Larson e Hamlin terminaram fora do Top 20.

No segundo segmento, erros em pit stops prejudicaram Austin Cindric e Bubba Wallace, enviando-os para o fim do pelotão. A estratégia da corrida mudou quando 15 carros decidiram arriscar a economia de combustível na margem limite da janela de paradas.

Cindric assumiu a liderança ao tentar completar cerca de 70 voltas com o mesmo jogo de pneus, enquanto Christopher Bell sofria para controlar seu carro devido a uma falha na direção hidráulica.

A longa sequência de voltas sem interrupções provocou o desgaste excessivo dos pneus em vários carros. Pilotos como Ross Chastain, Carson Hocevar, Ryan Preece e Daniel Suárez foram forçados a realizar paradas adicionais nos boxes.

Aproximando-se do fim do estágio, os pilotos que haviam parado antes começaram a tirar a diferença. Briscoe alcançou Cindric e realizou a ultrapassagem a três voltas do fim, garantindo também a vitória no segundo estágio.

No último segmento, as complicações continuaram para os líderes do campeonato. A equipe de Bell não conseguiu reparar a direção hidráulica e Hamlin perdeu pressão de combustível, caindo várias posições sob amarela.

Na relargada, Briscoe abriu uma vantagem confortável de cinco segundos na liderança. No entanto, Bubba Wallace assumiu a segunda posição e começou a tirar a diferença rapidamente.

A 30 voltas do fim, Wallace tentou atacar o líder Briscoe, mas o piloto do #19 fechou a porta e Bubba acabou perdendo o controle no topo da pista, perdendo quase um segundo.

Nas últimas 20 voltas, Briscoe encontrou um grupo de retardatários e teve dificuldades para passar. Isso permitiu a aproximação de Tyler Reddick e Kyle Larson, colocando quatro carros na disputa com menos de um segundo de diferença entre eles.

Larson assumiu a segunda colocação a 11 voltas do fim e travou uma batalha intensa contra o líder. Nas voltas finais, Briscoe usou toda a largura da pista para bloquear as investidas de Larson e Reddick.

Na última curva, Larson tentou a linha mais alta possível para ganhar embalo, mas perdeu o controle e bateu forte contra o muro, detonando o lado direito do carro. Ele conseguiu levar o veículo danificado até a linha de chegada para terminar em segundo.

Reddick, que vinha logo atrás, bateu na traseira de Larson e rodou pela grama do infield, mas manteve o embalo suficiente para cruzar em terceiro lugar.

Resultados da corrida da NASCAR Cup em Las Vegas

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pit stops Pontos 1 C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 267 2:43'03,856 7 75 2 K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 267 +1,376 2:43'05,232 1,376 8 36 3 T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 267 +3,292 2:43'07,148 1,916 12 41 4 A. Cindric Equipe Penske 2 Ford 267 +4,896 2:43'08,752 1,604 9 48 5 R. Blaney Equipe Penske 12 Ford 267 +5,223 2:43'09,079 0,327 8 47 6 W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 267 +5,253 2:43'09,109 0,030 9 34 7 C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 267 +11,064 2:43'14,920 5,811 8 34 8 B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota 267 +11,422 2:43'15,278 0,358 9 39 9 S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 267 +13,277 2:43'17,133 1,855 9 28 10 J. Logano Equipe Penske 22 Ford 267 +13,395 2:43'17,251 0,118 9 32 11 A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 267 +14,461 2:43'18,317 1,066 9 28 12 C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 267 +14,671 2:43'18,527 0,210 9 28 13 C. Buescher RFK Racing 17 Ford 267 +19,614 2:43'23,470 4,943 9 26 14 D. Suárez Spire Motorsports 7 Chevrolet 267 +20,840 2:43'24,696 1,226 9 28 15 A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 267 +21,978 2:43'25,834 1,138 9 22 16 D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 267 +22,076 2:43'25,932 0,098 9 22 17 T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 267 +23,201 2:43'27,057 1,125 11 20 18 R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 267 +24,554 2:43'28,410 1,353 9 19 19 A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 267 +25,717 2:43'29,573 1,163 9 18 20 N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 267 +27,308 2:43'31,164 1,591 8 17 21 M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 267 +30,582 2:43'34,438 3,274 9 17 22 A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 266 +1 volta 2:43'07,142 1 volta 9 23 C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 266 +1 volta 2:43'10,129 2,987 9 31 24 B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 266 +1 volta 2:43'12,985 2,856 9 13 25 E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 266 +1 volta 2:43'16,624 3,639 9 12 26 J. Berry Wood Brothers Racing 21 Ford 266 +1 volta 2:43'21,461 4,837 9 11 27 C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 266 +1 volta 2:43'22,066 0,605 9 10 28 R. Preece RFK Racing 60 Ford 265 +2 voltas 2:43'12,587 1 volta 9 9 29 J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 265 +2 voltas 2:43'16,600 4,013 9 8 30 R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 265 +2 voltas 2:43'17,254 0,654 10 7 31 T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 265 +2 voltas 2:43'30,847 13,593 9 6 32 R. Stenhouse Jr Hyak Motorsports 47 Chevrolet 264 +3 voltas 2:43'08,026 1 volta 9 5 33 T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 264 +3 voltas 2:43'10,126 2,100 10 4 34 C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 263 +4 voltas 2:43'22,965 1 volta 9 3 35 C. Zilisch TrackHouse Racing 88 Chevrolet 262 +5 voltas 2:43'20,575 1 volta 10 2 36 Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 262 +5 voltas 2:43'36,165 15,590 11 1

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