NASCAR Cup: Briscoe vence em Las Vegas após final dramático com acidente entre Larson e Reddick
Piloto do Toyota #19 conseguiu se manter à frente em uma disputa envolvendo quatro carros nas últimas voltas; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Durante uma volta final dramática, Chase Briscoe teve que se defender de vários adversários e contornar inúmeros carros que estavam uma volta atrás, mas conseguiu se manter na liderança e conquistar a vitória na etapa de Las Vegas da NASCAR Cup.
Enquanto Briscoe vencia, Kyle Larson, em segundo lugar, bateu no muro atrás dele. Tyler Reddick bateu na traseira de Larson e rodou pela grama do infield. De alguma forma, os dois pilotos conseguiram cruzar a linha de chegada sem perder nenhuma posição.
“Eu estava morrendo de medo de encontrar ele [Cole Pearn, chefe de equipe] se não tivesse conseguido essa”, disse Briscoe. “Que dia incrível. Obrigado a todos vocês, fãs. Estava um calor danado aqui fora, e vocês ainda assim ficaram aqui. Espero que tenha sido uma boa corrida".
"Do meu ponto de vista lá no final, não sei o que mais se poderia querer em termos de um jogo de gato e rato... Não foi um ano difícil, mas os resultados não foram exatamente os que queríamos. Fico feliz em ter todos os nossos parceiros de volta ao Victory Lane".
Austin Cindric e Ryan Blaney, da Penske, completaram o top 5, enquanto William Byron, Chase Elliott, Bubba Wallace, Shane van Gisbergen e Joey Logano ocuparam as demais posições entre os dez primeiros.
Larson sai de Las Vegas com uma vantagem ainda maior na liderança do campeonato sobre Denny Hamlin, 40 pontos à frente. Christopher Bell permanece em terceiro lugar na classificação, mas está 55 pontos atrás.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova da NASCAR Cup em Las Vegas na plataforma PhizTV. Se não conseguir assistir abaixo, clique aqui!
Corrida
Denny Hamlin largou na pole position, mas o calor extremo provocou falhas mecânicas em diversos carros do grid logo no início. Kyle Larson perdeu rendimento rapidamente devido a problemas no equilíbrio do carro e precisou realizar um pit stop longo de 26 segundos para ajustes na suspensão, ficando uma volta atrás.
Após uma bandeira amarela causada por Zane Smith, que bateu no muro com o pneu furado, Hamlin permaneceu na liderança, mas perdeu o controle sozinho na parte alta da pista. Ele rodou até a parte inferior, danificando o assoalho do carro.
Com os problemas de Hamlin, Chase Briscoe assumiu o controle da prova e venceu o primeiro segmento, enquanto Larson e Hamlin terminaram fora do Top 20.
No segundo segmento, erros em pit stops prejudicaram Austin Cindric e Bubba Wallace, enviando-os para o fim do pelotão. A estratégia da corrida mudou quando 15 carros decidiram arriscar a economia de combustível na margem limite da janela de paradas.
Cindric assumiu a liderança ao tentar completar cerca de 70 voltas com o mesmo jogo de pneus, enquanto Christopher Bell sofria para controlar seu carro devido a uma falha na direção hidráulica.
A longa sequência de voltas sem interrupções provocou o desgaste excessivo dos pneus em vários carros. Pilotos como Ross Chastain, Carson Hocevar, Ryan Preece e Daniel Suárez foram forçados a realizar paradas adicionais nos boxes.
Aproximando-se do fim do estágio, os pilotos que haviam parado antes começaram a tirar a diferença. Briscoe alcançou Cindric e realizou a ultrapassagem a três voltas do fim, garantindo também a vitória no segundo estágio.
No último segmento, as complicações continuaram para os líderes do campeonato. A equipe de Bell não conseguiu reparar a direção hidráulica e Hamlin perdeu pressão de combustível, caindo várias posições sob amarela.
Na relargada, Briscoe abriu uma vantagem confortável de cinco segundos na liderança. No entanto, Bubba Wallace assumiu a segunda posição e começou a tirar a diferença rapidamente.
A 30 voltas do fim, Wallace tentou atacar o líder Briscoe, mas o piloto do #19 fechou a porta e Bubba acabou perdendo o controle no topo da pista, perdendo quase um segundo.
Nas últimas 20 voltas, Briscoe encontrou um grupo de retardatários e teve dificuldades para passar. Isso permitiu a aproximação de Tyler Reddick e Kyle Larson, colocando quatro carros na disputa com menos de um segundo de diferença entre eles.
Larson assumiu a segunda colocação a 11 voltas do fim e travou uma batalha intensa contra o líder. Nas voltas finais, Briscoe usou toda a largura da pista para bloquear as investidas de Larson e Reddick.
Na última curva, Larson tentou a linha mais alta possível para ganhar embalo, mas perdeu o controle e bateu forte contra o muro, detonando o lado direito do carro. Ele conseguiu levar o veículo danificado até a linha de chegada para terminar em segundo.
Reddick, que vinha logo atrás, bateu na traseira de Larson e rodou pela grama do infield, mas manteve o embalo suficiente para cruzar em terceiro lugar.
Resultados da corrida da NASCAR Cup em Las Vegas
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pit stops
|Pontos
|1
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|267
|
2:43'03,856
|7
|75
|2
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|267
|
+1,376
2:43'05,232
|1,376
|8
|36
|3
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|267
|
+3,292
2:43'07,148
|1,916
|12
|41
|4
|A. CindricEquipe Penske
|2
|Ford
|267
|
+4,896
2:43'08,752
|1,604
|9
|48
|5
|R. BlaneyEquipe Penske
|12
|Ford
|267
|
+5,223
2:43'09,079
|0,327
|8
|47
|6
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|267
|
+5,253
2:43'09,109
|0,030
|9
|34
|7
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|267
|
+11,064
2:43'14,920
|5,811
|8
|34
|8
|B. Wallace23XI Racing
|23
|Toyota
|267
|
+11,422
2:43'15,278
|0,358
|9
|39
|9
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|267
|
+13,277
2:43'17,133
|1,855
|9
|28
|10
|J. LoganoEquipe Penske
|22
|Ford
|267
|
+13,395
2:43'17,251
|0,118
|9
|32
|11
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|267
|
+14,461
2:43'18,317
|1,066
|9
|28
|12
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|267
|
+14,671
2:43'18,527
|0,210
|9
|28
|13
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|267
|
+19,614
2:43'23,470
|4,943
|9
|26
|14
|D. SuárezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|267
|
+20,840
2:43'24,696
|1,226
|9
|28
|15
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|267
|
+21,978
2:43'25,834
|1,138
|9
|22
|16
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|267
|
+22,076
2:43'25,932
|0,098
|9
|22
|17
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|267
|
+23,201
2:43'27,057
|1,125
|11
|20
|18
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|267
|
+24,554
2:43'28,410
|1,353
|9
|19
|19
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|267
|
+25,717
2:43'29,573
|1,163
|9
|18
|20
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|267
|
+27,308
2:43'31,164
|1,591
|8
|17
|21
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|267
|
+30,582
2:43'34,438
|3,274
|9
|17
|22
|A. HillRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|266
|
+1 volta
2:43'07,142
|1 volta
|9
|23
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|266
|
+1 volta
2:43'10,129
|2,987
|9
|31
|24
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|266
|
+1 volta
2:43'12,985
|2,856
|9
|13
|25
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|266
|
+1 volta
2:43'16,624
|3,639
|9
|12
|26
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|266
|
+1 volta
2:43'21,461
|4,837
|9
|11
|27
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|266
|
+1 volta
2:43'22,066
|0,605
|9
|10
|28
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|265
|
+2 voltas
2:43'12,587
|1 volta
|9
|9
|29
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|265
|
+2 voltas
2:43'16,600
|4,013
|9
|8
|30
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|265
|
+2 voltas
2:43'17,254
|0,654
|10
|7
|31
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|265
|
+2 voltas
2:43'30,847
|13,593
|9
|6
|32
|R. Stenhouse JrHyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|264
|
+3 voltas
2:43'08,026
|1 volta
|9
|5
|33
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|264
|
+3 voltas
2:43'10,126
|2,100
|10
|4
|34
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|263
|
+4 voltas
2:43'22,965
|1 volta
|9
|3
|35
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|262
|
+5 voltas
2:43'20,575
|1 volta
|10
|2
|36
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|262
|
+5 voltas
2:43'36,165
|15,590
|11
|1
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