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Relato da corrida
NASCAR Cup Martinsville II

NASCAR Cup: Byron encerra jejum de vitórias em Martinsville e Larson se aproxima do tri

Corrida dominada pelo piloto do carro #24 da Hendrick Motorsports foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV

Redação Motorsport.com
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William Byron, Hendrick Motorsports

Foto de: David Jensen / Getty Images

William Byron conquistou neste domingo (1º) sua primeira vitória na temporada 2026 da NASCAR Cup Series ao dominar a Xfinity 500, disputada no Martinsville Speedway.

O piloto da Hendrick Motorsports liderou 362 das 500 voltas e encerrou um jejum de 35 corridas sem vencer, garantindo seu quarto triunfo no tradicional oval da Virgínia.

“Temos sido sempre muito bons aqui. Foi um caminho muito longo neste ano. Esta equipe trabalhou muito duro. Tivemos nossas dificuldades, mas, cara, hoje é muito bom vencer”, afirmou Byron após a corrida, em entrevista à NBC.

A superioridade do Chevrolet número #24 ficou evidente desde a primeira metade da prova. Byron venceu os dois primeiros estágios e manteve o controle da disputa na parte final, sem sofrer grandes ameaças. Chase Elliott completou a dobradinha da Hendrick Motorsports, enquanto Ty Gibbs terminou na terceira posição, seguido por Josh Berry e Shane van Gisbergen.

A corrida também teve momentos complicados para os principais candidatos ao título. Líder do campeonato, Kyle Larson apostou em uma estratégia de permanecer na pista sem trocar pneus durante o primeiro estágio, mas acabou perdendo uma volta para os adversários. Denny Hamlin adotou uma decisão semelhante e também foi prejudicado pela ausência de bandeiras amarelas naquele momento.

Larson conseguiu se recuperar ao longo da prova e terminou em nono, resultado que não foi suficiente para garantir antecipadamente o campeonato, mas ampliou suas chances de conquistar o terceiro título da carreira. O piloto da Hendrick Motorsports chegará à decisão com 67 pontos de vantagem sobre Christopher Bell e 70 sobre Hamlin, os únicos adversários que ainda possuem possibilidades matemáticas de título.

A temporada 2026 da NASCAR Cup Series será encerrada no próximo domingo (8), no Homestead-Miami Speedway, na Flórida. Larson precisará somar apenas nove pontos na última etapa para assegurar o campeonato, enquanto Bell e Hamlin dependerão de uma combinação de resultados para reverter a diferença na classificação.

A corrida foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV. Veja como foi:

Resultado

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 500

3:19'06.310

   12 76
2 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 500

+2.049

3:19'08.359

 2.049 9 45
3 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 500

+13.102

3:19'19.412

 11.053 11 51
4
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 500

+14.088

3:19'20.398

 0.986 12 43
5 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 500

+16.265

3:19'22.575

 2.177 11 32
6 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 500

+19.185

3:19'25.495

 2.920 9 31
7 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 500

+21.181

3:19'27.491

 1.996 10 30
8 D. Wallace Jr.23XI Racing 23 Toyota 499

+1 Volta

3:19'10.979

 1 Volta 10 34
9 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 499

+1 Volta

3:19'12.807

 1.828 10 28
10 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 499

+1 Volta

3:19'14.176

 1.369 10 35
11 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 499

+1 Volta

3:19'17.516

 3.340 10 36
12 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 499

+1 Volta

3:19'17.970

 0.454 10 29
13 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 499

+1 Volta

3:19'18.709

 0.739 10 29
14 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 499

+1 Volta

3:19'21.711

 3.002 9 23
15 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 499

+1 Volta

3:19'21.782

 0.071 10 25
16 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 499

+1 Volta

3:19'21.960

 0.178 10 21
17
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 499

+1 Volta

3:19'23.393

 1.433 10 20
18 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 498

+2 Voltas

3:19'15.012

 1 Volta 10 25
19 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 498

+2 Voltas

3:19'16.693

 1.681 9 18
20 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet 498

+2 Voltas

3:19'18.292

 1.599 10  
21 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 498

+2 Voltas

3:19'24.387

 6.095 10 16
22 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 498

+2 Voltas

3:19'24.395

 0.008 11 15
23 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 498

+2 Voltas

3:19'28.583

 4.188 11 22
24 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 497

+3 Voltas

3:19'08.534

 1 Volta 10 13
25 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 497

+3 Voltas

3:19'09.412

 0.878 10 12
26 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 497

+3 Voltas

3:19'11.317

 1.905 10 11
27 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 497

+3 Voltas

3:19'12.306

 0.989 8 10
28 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 497

+3 Voltas

3:19'13.039

 0.733 10 9
29 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 497

+3 Voltas

3:19'19.732

 6.693 9 8
30 R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports 47 Chevrolet 497

+3 Voltas

3:19'19.987

 0.255 10 7
31 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 496

+4 Voltas

3:19'19.630

 1 Volta 9 6
32 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 495

+5 Voltas

3:19'06.893

 1 Volta 10 5
33 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 494

+6 Voltas

3:19'24.983

 1 Volta 10 4
34 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 487

+13 Voltas

3:19'26.792

 7 Voltas 12 3
35 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 441

+59 Voltas

3:19'19.150

 46 Voltas 10 2
36 A. CindricTeam Penske 2 Ford 222

+278 Voltas

1:30'54.984

 219 Voltas 8 5
37 J. BilickiGarage 66 66 Ford 105

+395 Voltas

38'37.360

 117 Voltas 4  

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