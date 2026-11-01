NASCAR Cup: Byron encerra jejum de vitórias em Martinsville e Larson se aproxima do tri
Corrida dominada pelo piloto do carro #24 da Hendrick Motorsports foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV
Foto de: David Jensen / Getty Images
William Byron conquistou neste domingo (1º) sua primeira vitória na temporada 2026 da NASCAR Cup Series ao dominar a Xfinity 500, disputada no Martinsville Speedway.
O piloto da Hendrick Motorsports liderou 362 das 500 voltas e encerrou um jejum de 35 corridas sem vencer, garantindo seu quarto triunfo no tradicional oval da Virgínia.
“Temos sido sempre muito bons aqui. Foi um caminho muito longo neste ano. Esta equipe trabalhou muito duro. Tivemos nossas dificuldades, mas, cara, hoje é muito bom vencer”, afirmou Byron após a corrida, em entrevista à NBC.
A superioridade do Chevrolet número #24 ficou evidente desde a primeira metade da prova. Byron venceu os dois primeiros estágios e manteve o controle da disputa na parte final, sem sofrer grandes ameaças. Chase Elliott completou a dobradinha da Hendrick Motorsports, enquanto Ty Gibbs terminou na terceira posição, seguido por Josh Berry e Shane van Gisbergen.
A corrida também teve momentos complicados para os principais candidatos ao título. Líder do campeonato, Kyle Larson apostou em uma estratégia de permanecer na pista sem trocar pneus durante o primeiro estágio, mas acabou perdendo uma volta para os adversários. Denny Hamlin adotou uma decisão semelhante e também foi prejudicado pela ausência de bandeiras amarelas naquele momento.
Larson conseguiu se recuperar ao longo da prova e terminou em nono, resultado que não foi suficiente para garantir antecipadamente o campeonato, mas ampliou suas chances de conquistar o terceiro título da carreira. O piloto da Hendrick Motorsports chegará à decisão com 67 pontos de vantagem sobre Christopher Bell e 70 sobre Hamlin, os únicos adversários que ainda possuem possibilidades matemáticas de título.
A temporada 2026 da NASCAR Cup Series será encerrada no próximo domingo (8), no Homestead-Miami Speedway, na Flórida. Larson precisará somar apenas nove pontos na última etapa para assegurar o campeonato, enquanto Bell e Hamlin dependerão de uma combinação de resultados para reverter a diferença na classificação.
A corrida foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV. Veja como foi:
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|500
|
3:19'06.310
|12
|76
|2
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|500
|
+2.049
3:19'08.359
|2.049
|9
|45
|3
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|500
|
+13.102
3:19'19.412
|11.053
|11
|51
|4
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|500
|
+14.088
3:19'20.398
|0.986
|12
|43
|5
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|500
|
+16.265
3:19'22.575
|2.177
|11
|32
|6
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|500
|
+19.185
3:19'25.495
|2.920
|9
|31
|7
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|500
|
+21.181
3:19'27.491
|1.996
|10
|30
|8
|D. Wallace Jr.23XI Racing
|23
|Toyota
|499
|
+1 Volta
3:19'10.979
|1 Volta
|10
|34
|9
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|499
|
+1 Volta
3:19'12.807
|1.828
|10
|28
|10
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|499
|
+1 Volta
3:19'14.176
|1.369
|10
|35
|11
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|499
|
+1 Volta
3:19'17.516
|3.340
|10
|36
|12
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|499
|
+1 Volta
3:19'17.970
|0.454
|10
|29
|13
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|499
|
+1 Volta
3:19'18.709
|0.739
|10
|29
|14
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|499
|
+1 Volta
3:19'21.711
|3.002
|9
|23
|15
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|499
|
+1 Volta
3:19'21.782
|0.071
|10
|25
|16
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|499
|
+1 Volta
3:19'21.960
|0.178
|10
|21
|17
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|499
|
+1 Volta
3:19'23.393
|1.433
|10
|20
|18
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|498
|
+2 Voltas
3:19'15.012
|1 Volta
|10
|25
|19
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|498
|
+2 Voltas
3:19'16.693
|1.681
|9
|18
|20
|A. HillRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|498
|
+2 Voltas
3:19'18.292
|1.599
|10
|21
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|498
|
+2 Voltas
3:19'24.387
|6.095
|10
|16
|22
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|498
|
+2 Voltas
3:19'24.395
|0.008
|11
|15
|23
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|498
|
+2 Voltas
3:19'28.583
|4.188
|11
|22
|24
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|497
|
+3 Voltas
3:19'08.534
|1 Volta
|10
|13
|25
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|497
|
+3 Voltas
3:19'09.412
|0.878
|10
|12
|26
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|497
|
+3 Voltas
3:19'11.317
|1.905
|10
|11
|27
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|497
|
+3 Voltas
3:19'12.306
|0.989
|8
|10
|28
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|497
|
+3 Voltas
3:19'13.039
|0.733
|10
|9
|29
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|497
|
+3 Voltas
3:19'19.732
|6.693
|9
|8
|30
|R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|497
|
+3 Voltas
3:19'19.987
|0.255
|10
|7
|31
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|496
|
+4 Voltas
3:19'19.630
|1 Volta
|9
|6
|32
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|495
|
+5 Voltas
3:19'06.893
|1 Volta
|10
|5
|33
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|494
|
+6 Voltas
3:19'24.983
|1 Volta
|10
|4
|34
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|487
|
+13 Voltas
3:19'26.792
|7 Voltas
|12
|3
|35
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|441
|
+59 Voltas
3:19'19.150
|46 Voltas
|10
|2
|36
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|222
|
+278 Voltas
1:30'54.984
|219 Voltas
|8
|5
|37
|J. BilickiGarage 66
|66
|Ford
|105
|
+395 Voltas
38'37.360
|117 Voltas
|4
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