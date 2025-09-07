NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa
A vitória na segunda etapa dos playoffs marca o 200º troféu da Toyota na NASCAR Cup
Foto de: Sean Gardner / Getty Images
Denny Hamlin conquistou a 59ª vitória de sua carreira e a quinta da temporada 2025 no WWT Raceway, classificando-se para a Rodada de 12 dos playoffs. O triunfo em Gateway marca o 200º troféu da Toyota na NASCAR Cup.
"Sim, é muito importante para todos na Toyota, Joe Gibbs Racing", disse Hamlin. "A Progressive Toyota foi ótima no final. Estou muito feliz por conseguir essa vitória. Meu pai não está se sentindo bem em casa. Só quero cumprimentá-lo. Toda a família está aqui".
Mais tarde, ele acrescentou: "Cara, é uma grande vitória. Adorei a bandeira do Denny, o pôster é muito bom. Vocês podem me vaiar. Vocês podem entrar na onda ou podem ser atropelados por ela".
Hamlin assumiu a liderança com uma ultrapassagem no three-wide na última relargada, quando ele e seu companheiro de equipe, Chase Briscoe, enfrentaram Brad Keselowski. Briscoe terminou em segundo lugar, atrás de seu companheiro de equipe de 44 anos, garantindo à Joe Gibbs Racing o 1-2 lugar. O piloto do Toyota #19 também está classificado para a próxima rodada, graças à sua vitória na Southern 500 há uma semana.
Chase Elliott terminou em terceiro, Ryan Blaney em quarto e Joey Logano em quinto. John-Hunter Nemechek, Christopher Bell, Bubba Wallace, Chris Buescher e Ty Gibbs completaram o top 10.
Segmento 1
No início da corrida, foi Kyle Larson quem assumiu o comando logo no início, atrás de Hamlin. Kyle Busch provocou a primeira advertência da corrida, rodando no início do primeiro segmento. Isso configurou uma estratégia dividida, com Hamlin liderando um grupo que ficou fora dos boxes, e Larson liderando o grupo que optou por ir para os boxes.
Na relargada, os pneus novos pareciam fazer uma diferença real, já que Larson avançou.
Josh Berry, que estava tentando se recuperar de um acidente em Darlington, bateu novamente após contato com Elliott. Isso o coloca em uma situação de vitória obrigatória para Bristol no próximo fim de semana.
Briscoe venceu o Segmento 1, seguido de perto por Larson e Hamlin.
Segmento 2
Briscoe e os outros pilotos que optaram por ficar de fora estavam agora enterrados no meio do pelotão após a parada. Infelizmente, ao tentar avançar, Briscoe bateu em Suarez, que abandonou a prova.
Mais tarde, os irmãos Dillon tiveram um desentendimento, pois Austin Dillon rodou seu irmão na disputa pela 32ª posição. Depois disso, ele pediu desculpas a Ty.
Quando o segmento se aproximava do fim, Blaney foi atingido por Larson em um incidente surpreendente, em que o carro #5 entrou em uma curva na parte inferior da pista e subiu, aparentemente para sempre, até bater em Blaney. Como aconteceu, Blaney estava obviamente agitado, e isso levou a uma conversa pós-corrida entre os dois campeões da Cup.
O incidente provocou uma corrida de uma volta, com Wallace vencendo o Segmento 2 sobre Keselowski e Logano.
Segmento 3
No início do último segmento, houve uma bandeira amarela por causa de detritos, pois um marcador de frenagem - na verdade, uma placa de plástico presa com abraçadeiras - caiu da cerca.
Mais tarde, o carro de Wallace ficou preso na engrenagem nesse reinício e quase levou a um grande incidente quando o grupo se recuperou, mas todos saíram ilesos.
Shane van Gisbergen então deu uma volta em uma advertência que caiu fora da janela dos boxes. Alguns pilotos, incluindo Larson, Byron e Wallace, optaram por abastecer, com a ideia de esticar o tempo.
A corrida seguinte continuou por um tempo, levando a paradas nos boxes com bandeira verde. No entanto, antes que o ciclo se completasse, Ty Dillon teve uma falha no freio que o levou ao muro e forçou a bandeira amarela.
Brad Keselowski era o líder no momento da amarela, e Ross Chastain foi forçado a fazer a ultrapassagem livre depois de ficar preso uma volta atrás.
A relargada seguinte foi a última, com Keselowski incapaz de conter os pilotos da JGR.
O Motorsport.com transmitiu AO VIVO a etapa de Gateway 300 no canal da PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel. Caso não tenha conseguido ver, clique aqui.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|240
|
3:03'11.003
|6
|53
|2
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|240
|
+1.620
3:03'12.623
|1.620
|9
|45
|3
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|240
|
+2.236
3:03'13.239
|0.616
|7
|38
|4
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|240
|
+2.748
3:03'13.751
|0.512
|7
|39
|5
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|240
|
+5.540
3:03'16.543
|2.792
|7
|40
|6
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|240
|
+5.966
3:03'16.969
|0.426
|7
|33
|7
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|240
|
+6.401
3:03'17.404
|0.435
|7
|40
|8
|D. Wallace Jr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|240
|
+8.469
3:03'19.472
|2.068
|8
|44
|9
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|240
|
+9.004
3:03'20.007
|0.535
|7
|28
|10
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|240
|
+10.492
3:03'21.495
|1.488
|8
|27
|11
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|240
|
+10.753
3:03'21.756
|0.261
|8
|33
|12
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|240
|
+10.775
3:03'21.778
|0.022
|9
|41
|13
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|240
|
+12.797
3:03'23.800
|2.022
|9
|24
|14
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|240
|
+13.206
3:03'24.209
|0.409
|8
|23
|15
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|240
|
+14.384
3:03'25.387
|1.178
|9
|22
|16
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|240
|
+14.484
3:03'25.487
|0.100
|9
|21
|17
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|240
|
+14.991
3:03'25.994
|0.507
|8
|29
|18
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|240
|
+15.040
3:03'26.043
|0.049
|10
|24
|19
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|240
|
+15.238
3:03'26.241
|0.198
|8
|18
|20
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|240
|
+16.148
3:03'27.151
|0.910
|9
|17
|21
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|240
|
+16.994
3:03'27.997
|0.846
|10
|16
|22
|K. Busch Richard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|240
|
+17.603
3:03'28.606
|0.609
|9
|15
|23
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|240
|
+17.818
3:03'28.821
|0.215
|8
|14
|24
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|240
|
+18.548
3:03'29.551
|0.730
|7
|17
|25
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|240
|
+18.721
3:03'29.724
|0.173
|11
|12
|26
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|240
|
+19.786
3:03'30.789
|1.065
|10
|11
|27
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Ford
|240
|
+20.669
3:03'31.672
|0.883
|9
|10
|28
|J. Haley Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|240
|
+22.114
3:03'33.117
|1.445
|12
|9
|29
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Ford
|240
|
+22.689
3:03'33.692
|0.575
|12
|8
|30
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|239
|
+1 Lap
3:03'27.672
|1 Lap
|8
|7
|31
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|239
|
+1 Lap
3:03'29.103
|1.431
|8
|6
|32
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|239
|
+1 Lap
3:03'31.253
|2.150
|13
|5
|33
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|239
|
+1 Lap
3:03'34.314
|3.061
|8
|6
|34
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|207
|
+33 Laps
2:39'24.055
|32 Laps
|9
|3
|Acidente
|35
|D. Suarez TrackHouse Racing
|99
|Chevrolet
|64
|
+176 Laps
53'54.307
|143 Laps
|9
|2
|Acidente
|36
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|35
|
+205 Laps
24'23.783
|29 Laps
|4
|1
|Acidente
F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza
Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025
Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália
