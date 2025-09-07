Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Relato da corrida
NASCAR Cup Gateway

NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa

A vitória na segunda etapa dos playoffs marca o 200º troféu da Toyota na NASCAR Cup

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota

Foto de: Sean Gardner / Getty Images

Denny Hamlin conquistou a 59ª vitória de sua carreira e a quinta da temporada 2025 no WWT Raceway, classificando-se para a Rodada de 12 dos playoffs. O triunfo em Gateway marca o 200º troféu da Toyota na NASCAR Cup.

Leia também:

"Sim, é muito importante para todos na Toyota, Joe Gibbs Racing", disse Hamlin. "A Progressive Toyota foi ótima no final. Estou muito feliz por conseguir essa vitória. Meu pai não está se sentindo bem em casa. Só quero cumprimentá-lo. Toda a família está aqui".

Mais tarde, ele acrescentou: "Cara, é uma grande vitória. Adorei a bandeira do Denny, o pôster é muito bom. Vocês podem me vaiar. Vocês podem entrar na onda ou podem ser atropelados por ela".

Hamlin assumiu a liderança com uma ultrapassagem no three-wide na última relargada, quando ele e seu companheiro de equipe, Chase Briscoe, enfrentaram Brad Keselowski. Briscoe terminou em segundo lugar, atrás de seu companheiro de equipe de 44 anos, garantindo à Joe Gibbs Racing o 1-2 lugar. O piloto do Toyota #19 também está classificado para a próxima rodada, graças à sua vitória na Southern 500 há uma semana.

Chase Elliott terminou em terceiro, Ryan Blaney em quarto e Joey Logano em quinto. John-Hunter Nemechek, Christopher Bell, Bubba Wallace, Chris Buescher e Ty Gibbs completaram o top 10.

Segmento 1

No início da corrida, foi Kyle Larson quem assumiu o comando logo no início, atrás de Hamlin. Kyle Busch provocou a primeira advertência da corrida, rodando no início do primeiro segmento. Isso configurou uma estratégia dividida, com Hamlin liderando um grupo que ficou fora dos boxes, e Larson liderando o grupo que optou por ir para os boxes.

Na relargada, os pneus novos pareciam fazer uma diferença real, já que Larson avançou.

Josh Berry, que estava tentando se recuperar de um acidente em Darlington, bateu novamente após contato com Elliott. Isso o coloca em uma situação de vitória obrigatória para Bristol no próximo fim de semana.

Briscoe venceu o Segmento 1, seguido de perto por Larson e Hamlin.

Segmento 2

Briscoe e os outros pilotos que optaram por ficar de fora estavam agora enterrados no meio do pelotão após a parada. Infelizmente, ao tentar avançar, Briscoe bateu em Suarez, que abandonou a prova.

Mais tarde, os irmãos Dillon tiveram um desentendimento, pois Austin Dillon rodou seu irmão na disputa pela 32ª posição. Depois disso, ele pediu desculpas a Ty.

Quando o segmento se aproximava do fim, Blaney foi atingido por Larson em um incidente surpreendente, em que o carro #5 entrou em uma curva na parte inferior da pista e subiu, aparentemente para sempre, até bater em Blaney. Como aconteceu, Blaney estava obviamente agitado, e isso levou a uma conversa pós-corrida entre os dois campeões da Cup.

O incidente provocou uma corrida de uma volta, com Wallace vencendo o Segmento 2 sobre Keselowski e Logano.

Segmento 3

No início do último segmento, houve uma bandeira amarela por causa de detritos, pois um marcador de frenagem - na verdade, uma placa de plástico presa com abraçadeiras - caiu da cerca.

Mais tarde, o carro de Wallace ficou preso na engrenagem nesse reinício e quase levou a um grande incidente quando o grupo se recuperou, mas todos saíram ilesos.

Shane van Gisbergen então deu uma volta em uma advertência que caiu fora da janela dos boxes. Alguns pilotos, incluindo Larson, Byron e Wallace, optaram por abastecer, com a ideia de esticar o tempo.

A corrida seguinte continuou por um tempo, levando a paradas nos boxes com bandeira verde. No entanto, antes que o ciclo se completasse, Ty Dillon teve uma falha no freio que o levou ao muro e forçou a bandeira amarela.

Brad Keselowski era o líder no momento da amarela, e Ross Chastain foi forçado a fazer a ultrapassagem livre depois de ficar preso uma volta atrás.

A relargada seguinte foi a última, com Keselowski incapaz de conter os pilotos da JGR.

O Motorsport.com transmitiu AO VIVO a etapa de Gateway 300 no canal da PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel. Caso não tenha conseguido ver, clique aqui.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 240

3:03'11.003

   6 53  
2 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 240

+1.620

3:03'12.623

 1.620 9 45  
3 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 240

+2.236

3:03'13.239

 0.616 7 38  
4 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 240

+2.748

3:03'13.751

 0.512 7 39  
5 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 240

+5.540

3:03'16.543

 2.792 7 40  
6 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 240

+5.966

3:03'16.969

 0.426 7 33  
7 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 240

+6.401

3:03'17.404

 0.435 7 40  
8 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 240

+8.469

3:03'19.472

 2.068 8 44  
9 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 240

+9.004

3:03'20.007

 0.535 7 28  
10 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 240

+10.492

3:03'21.495

 1.488 8 27  
11 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 240

+10.753

3:03'21.756

 0.261 8 33  
12 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 240

+10.775

3:03'21.778

 0.022 9 41  
13 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 240

+12.797

3:03'23.800

 2.022 9 24  
14 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 240

+13.206

3:03'24.209

 0.409 8 23  
15 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 240

+14.384

3:03'25.387

 1.178 9 22  
16 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 240

+14.484

3:03'25.487

 0.100 9 21  
17 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 240

+14.991

3:03'25.994

 0.507 8 29  
18 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 240

+15.040

3:03'26.043

 0.049 10 24  
19 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 240

+15.238

3:03'26.241

 0.198 8 18  
20 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 240

+16.148

3:03'27.151

 0.910 9 17  
21 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 240

+16.994

3:03'27.997

 0.846 10 16  
22 United States K. Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 240

+17.603

3:03'28.606

 0.609 9 15  
23 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 240

+17.818

3:03'28.821

 0.215 8 14  
24 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 240

+18.548

3:03'29.551

 0.730 7 17  
25 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 88 Chevrolet 240

+18.721

3:03'29.724

 0.173 11 12  
26 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 240

+19.786

3:03'30.789

 1.065 10 11  
27 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Ford 240

+20.669

3:03'31.672

 0.883 9 10  
28 United States J. Haley Spire Motorsports 7 Chevrolet 240

+22.114

3:03'33.117

 1.445 12 9  
29 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Ford 240

+22.689

3:03'33.692

 0.575 12 8  
30 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 239

+1 Lap

3:03'27.672

 1 Lap 8 7  
31 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 239

+1 Lap

3:03'29.103

 1.431 8 6  
32 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 239

+1 Lap

3:03'31.253

 2.150 13 5  
33 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 239

+1 Lap

3:03'34.314

 3.061 8 6  
34 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 207

+33 Laps

2:39'24.055

 32 Laps 9 3 Acidente
35 Mexico D. Suarez TrackHouse Racing 99 Chevrolet 64

+176 Laps

53'54.307

 143 Laps 9 2 Acidente
36
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 35

+205 Laps

24'23.783

 29 Laps 4 1 Acidente
Ver resultados completos  

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Nick DeGroot NASCAR Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Gateway da Cup Series com o Motorsport.com

Principais comentários
Nick DeGroot
Mais de
Nick DeGroot
NASCAR Xfinity: Zilisch garante título da temporada regular com vitória caótica em Gateway

NASCAR Xfinity: Zilisch garante título da temporada regular com vitória caótica em Gateway

NASCAR XFINITY
Gateway
NASCAR Xfinity: Zilisch garante título da temporada regular com vitória caótica em Gateway
Indy: Will Power substituirá Colton Herta na Andretti em 2026

Indy: Will Power substituirá Colton Herta na Andretti em 2026

Indy
Indy: Will Power substituirá Colton Herta na Andretti em 2026
Indy - Fim de uma era: Will Power deixará Penske após 17 anos

Indy - Fim de uma era: Will Power deixará Penske após 17 anos

Indy
Nashville
Indy - Fim de uma era: Will Power deixará Penske após 17 anos

Últimas notícias

NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa

NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa

NAS NASCAR Cup
Gateway
NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa
F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza

F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza

F3 F3
Monza
F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza
Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025

Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025
Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália

Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros