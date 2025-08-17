Todas as categorias

Edição

Brasil Brasil
Relato da corrida
NASCAR Cup Richmond

NASCAR Cup: Dillon vence corrida emocionante em Richmond

Dillon se lança nos playoffs de 2025 com duas vitórias em Richmond em dois anos

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Austin Dillon, Richard Childress Racing Chevrolet

Ao entrar em Richmond, havia uma nuvem pesada sobre Austin Dillon, pois as lembranças voltaram da polêmica chegada de 2024, quando ele destruiu intencionalmente dois carros no caminho para vencer a corrida da NASCAR. Suas ações forçaram a categoria a desclassificá-lo dos playoffs, mas, dessa vez, não houve drama para o nº 3, pois ele dominou a última parte da corrida.

Leia também:

Dillon estava em 28º lugar em pontos, mas a vitória agora o coloca nos playoffs pela primeira vez desde a temporada de 2022. Alex Bowman terminou em segundo, mas a vitória de Dillon agora coloca Bowman na bolha dos playoffs antes do final da temporada regular em Daytona.

Três carros da Penske completaram os cinco primeiros, com Ryan Blaney em terceiro, Joey Logano em quarto e Austin Cindric em quinto. Kyle Larson, Daniel Suarez, Josh Berry, Brad Keselowski e Denny Hamlin completaram o restante dos dez primeiros.

William Byron também conquistou o campeonato da temporada regular, garantindo 15 pontos de bônus para o Chevrolet nº 24 da Hendrick Motorsports.

A corrida contou com um desgaste significativo de pneus, transformando a corrida de 400 voltas em um jogo de estratégia cheio de ação do início ao fim.

Segmento 1

Ryan Preece, Roush Fenway Keselowski Racing Ford

Ryan Preece, Ford da Roush Fenway Keselowski Racing

Foto de: Samuel Corum / Getty Images

Preece foi o pole position, ansioso para reduzir os 34 pontos que o separavam da bolha dos playoffs. Enquanto ele manteve a vantagem na frente, a equipe nº 60 optou por correr todo o primeiro estágio sem trocar de pneus.

A maioria dos carros fez isso, e eles rapidamente ultrapassaram os líderes da corrida. Preece manteve a liderança até faltarem 12 voltas para o final do segmento. Reddick e Hamlin, ambos com pneus novos, estavam lutando lado a lado enquanto o alcançavam. 

Hamlin bateu no muro quando Reddick passou por ele e Preece. Wallace passou para segundo, fazendo com que o 23XI terminasse a etapa em primeiro lugar, com Reddick conquistando a vitória sobre Wallace. Hamlin terminou em terceiro, A. Dillon em quarto e Cindric em quinto. 

Preece caiu para o 15º lugar, perdendo os pontos do segmento, mas pelo menos guardou um jogo de pneus para mais tarde.

Segmento 2

 

Durante o intervalo do primeiro segmento, Elliott, Hamlin e Allmendinger foram penalizados por vários problemas no pit road, o que lhes custou uma valiosa posição na pista.

Wallace liderou o caminho no reinício, enquanto Bell passou para segundo na pista. A segunda etapa tem o dobro da duração da etapa de abertura, e Preece foi o primeiro a fazer o pit-stop entre os carros da volta da liderança.

A maior parte das equipes optou por dividir o segmento em terços e, quando a primeira rodada de pit stops terminou, Preece estava novamente na frente. No entanto, isso foi breve, pois Dillon e Reddick assumiram o controle da corrida.

Wallace acabou por ultrapassá-lo, assumindo a liderança quando a segunda rodada de paradas começou. No entanto, dessa vez, uma bandeira amarela atrapalhou tudo. 

Suarez estava se aproximando rapidamente de Gibbs, levando-o para a pista no momento em que Reddick tentava passar por fora. Gibbs colidiu com Reddick, fazendo-o rodar enquanto Larson liderava a corrida.

Após as paradas nos boxes, Larson voltou a largar em 15º e Preece em 16º - ambos os pilotos estavam com pneus um pouco mais novos do que os que estavam à sua frente.

Depois de um reinício caótico, Preece disparou para os dez primeiros, enquanto Cody Ware rodou e provocou outra bandeira amarela.

O reinício seguinte foi ainda mais duro, pois Busch bateu em Briscoe e provocou um acidente com vários carros. Chase Elliott passou pelo acidente, mas acabou sendo enganchado após o fato, batendo na parede externa.

Wallace venceu o segundo segmento, superando Suarez e Blaney.

Segmento 3

Austin Dillon with team owner and grandfather Richard Childress

Austin Dillon com o proprietário da equipe e avô Richard Childress

Foto de: Samuel Corum / Getty Images

McDowell liderou no início do Segmento 3 após trocar dois pneus, mas não durou muito, pois Dillon rapidamente assumiu a liderança da corrida.

Após o primeiro ciclo de bandeira verde, Blaney ficou à frente de Dillon e manteve a liderança da corrida. Wallace ficou fora da disputa depois de perder uma roda no pit road, mas conseguiu parar no box da Joe Gibbs Racing, permitindo que o carro nº 19 fizesse a parada para corrigir o problema.

Dillon acabou atropelando Blaney em uma batalha épica pela liderança da corrida, parando logo após ultrapassar o piloto da Penske. Blaney parou quatro voltas depois, revelando o poder do undercut ao retornar à pista cerca de sete segundos atrás.

Blaney reduziu a margem para cerca de três segundos antes que o carro nº 12 caísse, acabando por perder o segundo lugar para Bowman e permitindo que Dillon garantisse uma vitória decisiva.

Resultado final

Cla PILOTO # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 400

3:11'14.534

   9 54
2 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 400

+2.471

3:11'17.005

 2.471 10 41
3 R. BlaneyEquipe Penske 12 Ford 400

+8.246

3:11'22.780

 5.775 10 46
4 J. LoganoEquipe Penske 22 Ford 400

+8.491

3:11'23.025

 0.245 10 33
5 A. CindricEquipe Penske 2 Ford 400

+9.270

3:11'23.804

 0.779 10 41
6 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 400

+10.186

3:11'24.720

 0.916 10 32
7 D. SuarezTrackHouse Racing 99 Chevrolet 400

+11.385

3:11'25.919

 1.199 10 40
8
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 400

+14.063

3:11'28.597

 2.678 10 31
9 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 400

+15.124

3:11'29.658

 1.061 10 31
10 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 400

+15.429

3:11'29.963

 0.305 11 35
11 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 400

+15.780

3:11'30.314

 0.351 10 26
12 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 400

+21.588

3:11'36.122

 5.808 11 27
13 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 400

+23.984

3:11'38.518

 2.396 11 24
14 S. van GisbergenTrackHouse Racing 88 Chevrolet 399

+1 volta

3:11'17.425

 1 volta 11 23
15 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 399

+1 volta

3:11'17.585

 0.160 11 26
16 K. BuschRichard Childress Racing 8 Chevrolet 399

+1 volta

3:11'18.728

 1.143 12 21
17 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 399

+1 volta

3:11'23.263

 4.535 10 20
18 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 399

+1 volta

3:11'25.548

 2.285 12 19
19 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 399

+1 volta

3:11'28.024

 2.476 10 18
20 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 399

+1 volta

3:11'29.296

 1.272 13 17
21 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 399

+1 volta

3:11'29.502

 0.206 11 21
22 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 399

+1 volta

3:11'29.923

 0.421 10 15
23 R. Stenhouse JrHyak Motorsports 47 Chevrolet 399

+1 volta

3:11'34.219

 4.296 11 14
24 C. CusterEquipe Haas Factory 41 Ford 399

+1 volta

3:11'34.756

 0.537 10 13
25 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 399

+1 volta

3:11'39.970

 5.214 12 12
26 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 398

+2 voltas

3:11'19.693

 1 volta 13 11
27 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 398

+2 voltas

3:11'22.213

 2.520 10 10
28 B. Wallace23XI Racing 23 Toyota 398

+2 voltas

3:11'27.828

 5.615 11 29
29
C. Heim23XI Racing
 67 Toyota 398

+2 voltas

3:11'31.587

 3.759 12  
30 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 398

+2 voltas

3:11'32.427

 0.840 11 7
31 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 398

+2 voltas

3:11'34.588

 2.161 11 6
32 C. WareRick Ware Racing 51 Ford 397

+3 voltas

3:11'24.903

 1 volta 14 5
33
J. LoveRichard Childress Racing
 33 Chevrolet 396

+4 voltas

3:11'15.549

 1 volta 12  
34 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 396

+4 voltas

3:11'19.879

 4.330 18 13
35 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 396

+4 voltas

3:11'33.393

 13.514 10 7
36 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 389

+11 voltas

3:11'20.702

 7 voltas 13 1
37 J. HaleySpire Motorsports 7 Chevrolet 198

+202 Voltas

1:34'13.889

 191 Voltas 6 1
38 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 197

+203 Voltas

1:33'29.683

 1 volta 6 1

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Nick DeGroot NASCAR Cup Austin Dillon Richard Childress Racing
Compartilhe ou salve este artigo

Principais comentários
Nick DeGroot
