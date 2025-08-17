NASCAR Cup: Dillon vence corrida emocionante em Richmond
Dillon se lança nos playoffs de 2025 com duas vitórias em Richmond em dois anos
Ao entrar em Richmond, havia uma nuvem pesada sobre Austin Dillon, pois as lembranças voltaram da polêmica chegada de 2024, quando ele destruiu intencionalmente dois carros no caminho para vencer a corrida da NASCAR. Suas ações forçaram a categoria a desclassificá-lo dos playoffs, mas, dessa vez, não houve drama para o nº 3, pois ele dominou a última parte da corrida.
Dillon estava em 28º lugar em pontos, mas a vitória agora o coloca nos playoffs pela primeira vez desde a temporada de 2022. Alex Bowman terminou em segundo, mas a vitória de Dillon agora coloca Bowman na bolha dos playoffs antes do final da temporada regular em Daytona.
Três carros da Penske completaram os cinco primeiros, com Ryan Blaney em terceiro, Joey Logano em quarto e Austin Cindric em quinto. Kyle Larson, Daniel Suarez, Josh Berry, Brad Keselowski e Denny Hamlin completaram o restante dos dez primeiros.
William Byron também conquistou o campeonato da temporada regular, garantindo 15 pontos de bônus para o Chevrolet nº 24 da Hendrick Motorsports.
A corrida contou com um desgaste significativo de pneus, transformando a corrida de 400 voltas em um jogo de estratégia cheio de ação do início ao fim.
Segmento 1
Ryan Preece, Ford da Roush Fenway Keselowski Racing
Foto de: Samuel Corum / Getty Images
Preece foi o pole position, ansioso para reduzir os 34 pontos que o separavam da bolha dos playoffs. Enquanto ele manteve a vantagem na frente, a equipe nº 60 optou por correr todo o primeiro estágio sem trocar de pneus.
A maioria dos carros fez isso, e eles rapidamente ultrapassaram os líderes da corrida. Preece manteve a liderança até faltarem 12 voltas para o final do segmento. Reddick e Hamlin, ambos com pneus novos, estavam lutando lado a lado enquanto o alcançavam.
Hamlin bateu no muro quando Reddick passou por ele e Preece. Wallace passou para segundo, fazendo com que o 23XI terminasse a etapa em primeiro lugar, com Reddick conquistando a vitória sobre Wallace. Hamlin terminou em terceiro, A. Dillon em quarto e Cindric em quinto.
Preece caiu para o 15º lugar, perdendo os pontos do segmento, mas pelo menos guardou um jogo de pneus para mais tarde.
Segmento 2
Durante o intervalo do primeiro segmento, Elliott, Hamlin e Allmendinger foram penalizados por vários problemas no pit road, o que lhes custou uma valiosa posição na pista.
Wallace liderou o caminho no reinício, enquanto Bell passou para segundo na pista. A segunda etapa tem o dobro da duração da etapa de abertura, e Preece foi o primeiro a fazer o pit-stop entre os carros da volta da liderança.
A maior parte das equipes optou por dividir o segmento em terços e, quando a primeira rodada de pit stops terminou, Preece estava novamente na frente. No entanto, isso foi breve, pois Dillon e Reddick assumiram o controle da corrida.
Wallace acabou por ultrapassá-lo, assumindo a liderança quando a segunda rodada de paradas começou. No entanto, dessa vez, uma bandeira amarela atrapalhou tudo.
Suarez estava se aproximando rapidamente de Gibbs, levando-o para a pista no momento em que Reddick tentava passar por fora. Gibbs colidiu com Reddick, fazendo-o rodar enquanto Larson liderava a corrida.
Após as paradas nos boxes, Larson voltou a largar em 15º e Preece em 16º - ambos os pilotos estavam com pneus um pouco mais novos do que os que estavam à sua frente.
Depois de um reinício caótico, Preece disparou para os dez primeiros, enquanto Cody Ware rodou e provocou outra bandeira amarela.
O reinício seguinte foi ainda mais duro, pois Busch bateu em Briscoe e provocou um acidente com vários carros. Chase Elliott passou pelo acidente, mas acabou sendo enganchado após o fato, batendo na parede externa.
Wallace venceu o segundo segmento, superando Suarez e Blaney.
Segmento 3
Austin Dillon com o proprietário da equipe e avô Richard Childress
Foto de: Samuel Corum / Getty Images
McDowell liderou no início do Segmento 3 após trocar dois pneus, mas não durou muito, pois Dillon rapidamente assumiu a liderança da corrida.
Após o primeiro ciclo de bandeira verde, Blaney ficou à frente de Dillon e manteve a liderança da corrida. Wallace ficou fora da disputa depois de perder uma roda no pit road, mas conseguiu parar no box da Joe Gibbs Racing, permitindo que o carro nº 19 fizesse a parada para corrigir o problema.
Dillon acabou atropelando Blaney em uma batalha épica pela liderança da corrida, parando logo após ultrapassar o piloto da Penske. Blaney parou quatro voltas depois, revelando o poder do undercut ao retornar à pista cerca de sete segundos atrás.
Blaney reduziu a margem para cerca de três segundos antes que o carro nº 12 caísse, acabando por perder o segundo lugar para Bowman e permitindo que Dillon garantisse uma vitória decisiva.
Resultado final
|Cla
|PILOTO
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|400
|
3:11'14.534
|9
|54
|2
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|400
|
+2.471
3:11'17.005
|2.471
|10
|41
|3
|R. BlaneyEquipe Penske
|12
|Ford
|400
|
+8.246
3:11'22.780
|5.775
|10
|46
|4
|J. LoganoEquipe Penske
|22
|Ford
|400
|
+8.491
3:11'23.025
|0.245
|10
|33
|5
|A. CindricEquipe Penske
|2
|Ford
|400
|
+9.270
3:11'23.804
|0.779
|10
|41
|6
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|400
|
+10.186
3:11'24.720
|0.916
|10
|32
|7
|D. SuarezTrackHouse Racing
|99
|Chevrolet
|400
|
+11.385
3:11'25.919
|1.199
|10
|40
|8
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|400
|
+14.063
3:11'28.597
|2.678
|10
|31
|9
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|400
|
+15.124
3:11'29.658
|1.061
|10
|31
|10
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|400
|
+15.429
3:11'29.963
|0.305
|11
|35
|11
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|400
|
+15.780
3:11'30.314
|0.351
|10
|26
|12
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|400
|
+21.588
3:11'36.122
|5.808
|11
|27
|13
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|400
|
+23.984
3:11'38.518
|2.396
|11
|24
|14
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|399
|
+1 volta
3:11'17.425
|1 volta
|11
|23
|15
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|399
|
+1 volta
3:11'17.585
|0.160
|11
|26
|16
|K. BuschRichard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|399
|
+1 volta
3:11'18.728
|1.143
|12
|21
|17
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|399
|
+1 volta
3:11'23.263
|4.535
|10
|20
|18
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|399
|
+1 volta
3:11'25.548
|2.285
|12
|19
|19
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|399
|
+1 volta
3:11'28.024
|2.476
|10
|18
|20
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|399
|
+1 volta
3:11'29.296
|1.272
|13
|17
|21
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|399
|
+1 volta
3:11'29.502
|0.206
|11
|21
|22
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|399
|
+1 volta
3:11'29.923
|0.421
|10
|15
|23
|R. Stenhouse JrHyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|399
|
+1 volta
3:11'34.219
|4.296
|11
|14
|24
|C. CusterEquipe Haas Factory
|41
|Ford
|399
|
+1 volta
3:11'34.756
|0.537
|10
|13
|25
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|399
|
+1 volta
3:11'39.970
|5.214
|12
|12
|26
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|398
|
+2 voltas
3:11'19.693
|1 volta
|13
|11
|27
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|398
|
+2 voltas
3:11'22.213
|2.520
|10
|10
|28
|B. Wallace23XI Racing
|23
|Toyota
|398
|
+2 voltas
3:11'27.828
|5.615
|11
|29
|29
|
C. Heim23XI Racing
|67
|Toyota
|398
|
+2 voltas
3:11'31.587
|3.759
|12
|30
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|398
|
+2 voltas
3:11'32.427
|0.840
|11
|7
|31
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|398
|
+2 voltas
3:11'34.588
|2.161
|11
|6
|32
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Ford
|397
|
+3 voltas
3:11'24.903
|1 volta
|14
|5
|33
|
J. LoveRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|396
|
+4 voltas
3:11'15.549
|1 volta
|12
|34
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|396
|
+4 voltas
3:11'19.879
|4.330
|18
|13
|35
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|396
|
+4 voltas
3:11'33.393
|13.514
|10
|7
|36
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|389
|
+11 voltas
3:11'20.702
|7 voltas
|13
|1
|37
|J. HaleySpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|198
|
+202 Voltas
1:34'13.889
|191 Voltas
|6
|1
|38
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|197
|
+203 Voltas
1:33'29.683
|1 volta
|6
|1
