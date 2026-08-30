NASCAR Cup: Em final dramático, Preece triunfa e conquista vaga para o Chase na prorrogação de Daytona
Piloto do Ford #60 conquistou sua primeira vitória na NASCAR Cup em sua 249ª largada na carreira; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Em sua 249ª largada na carreira, Ryan Preece finalmente venceu uma corrida da NASCAR Cup Series. Ele conquistou a vitória na prova noturna de Daytona durante uma bandeira amarela, logo à frente de Daniel Suarez e Tyler Reddick.
A vitória foi suficiente para levar Preece ao Chase, eliminando Shane van Gisbergen em uma reviravolta surpreendente. Foi uma noite agitada para o piloto da RFK Racing, que rodou no final do primeiro segmento, mas conseguiu se recuperar e garantir sua vaga na Chase.
“Estou sem palavras agora”, disse Preece. “Mas esses caras, esse grupo do #60, somos lutadores. Quando nos colocam contra a parede, a gente revida com tudo. No ano passado, tinha um monte de 'guerreiros de teclado' dizendo que eu não valia nada. Pois bem, a gente acabou de dar uma surra neles hoje à noite".
Preece continuou: “Isso mostra o quanto esses carros estão bem preparados, cara. Sou piloto. Sei o que é preciso para ganhar velocidade. Então, a todos os homens e mulheres da RFK, obrigado por me darem um foguete para que eu pudesse chegar à Lua hoje à noite".
A NASCAR ainda está analisando os resultados, mas, extraoficialmente, Preece, Suarez, Reddick, McDowell e Stenhouse estão entre os cinco primeiros. A. Dillon, Bowman, Berry, Custer e Hamlin completaram o restante dos top 10.
Confira todos os detalhes da prova noturna de Daytona da NASCAR Cup no canal do Motorsport.com na PhizTV. Assista aqui!
Como foi a corrida?
Ross Chastain largou da pole position em uma prova marcada por disputas constantes na linha superior do circuito. No fim do estágio 1, a briga pela liderança terminou em acidente.
Kyle Larson tentou empurrar Chris Buescher na saída da curva 4, mas o toque no lado direito jogou Buescher contra o muro externo, envolvendo também Preece e o próprio Larson. SVG passou ileso pelo acidente e venceu seu primeiro estágio em circuito oval na NASCAR.
No segundo segmento, os pilotos controlaram o ritmo para evitar paradas sob bandeira verde. Apesar de envolvido no incidente anterior, Preece reagiu rápido e voltou para a briga na frente. Na volta final do segmento, Ryan Blaney superou Chase Elliott pela linha interna e garantiu a vitória, seguido por Preece.
O estágio final teve intensa disputa com três carros lado a lado. Faltando 40 voltas, Chastain liderou um grupo reduzido de Chevrolets para o pit stop, apostando em ritmo mais forte enquanto o pelotão principal economizava combustível.
A poucas voltas do fim, Carson Hocevar perdeu o controle ao tentar assumir a liderança e bateu forte, tirando Erik Jones da prova e forçando a prorrogação.
Na relargada decisiva de duas voltas, Zane Smith liderava, mas bateu no muro ao tentar bloquear o ataque de Tyler Reddick na volta final, gerando um engavetamento na reta oposta. A NASCAR manteve a bandeira verde até que Blaney foi atingido de frente contra o muro, forçando a entrada da bandeira amarela. No momento da neutralização, Ryan Preece cruzou à frente de Daniel Suárez para garantir a vitória.
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pit stops
|Pontos
|1
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|166
|
2:40'57,884
|8
|67
|2
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|166
|
+0,024
2:40'57,908
|0,024
|11
|38
|3
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|166
|
+0,641
2:40'58,525
|0,617
|11
|34
|4
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|166
|
+0,642
2:40'58,526
|0,001
|10
|33
|5
|R. Stenhouse JrHyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|166
|
+1,362
2:40'59,246
|0,720
|11
|32
|6
|A. CindricEquipe Penske
|2
|Ford
|166
|
+2,107
2:40'59,991
|0,745
|9
|32
|7
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|166
|
+2,806
2:41'00,690
|0,699
|11
|30
|8
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|166
|
+4,088
2:41'01,972
|1,282
|10
|29
|9
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|166
|
+4,315
2:41'02,199
|0,227
|6
|28
|10
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|166
|
+4,316
2:41'02,200
|0,001
|10
|27
|11
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|166
|
+4,444
2:41'02,328
|0,128
|13
|26
|12
|H. Burton23XI Racing
|35
|Toyota
|166
|
+6,849
2:41'04,733
|2,405
|5
|13
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|166
|
+6,850
2:41'04,734
|0,001
|9
|34
|14
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|166
|
+6,896
2:41'04,780
|0,046
|6
|23
|15
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|166
|
+9,864
2:41'07,748
|2,968
|10
|24
|16
|
C. Heim23XI Racing
|67
|Toyota
|166
|
+10,079
2:41'07,963
|0,215
|9
|17
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|166
|
+10,080
2:41'07,964
|0,001
|9
|20
|18
|J. LoganoEquipe Penske
|22
|Ford
|166
|
+15,928
2:41'13,812
|5,848
|6
|27
|19
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|166
|
+16,329
2:41'14,213
|0,401
|5
|24
|20
|B. Wallace23XI Racing
|23
|Toyota
|166
|
+17,471
2:41'15,355
|1,142
|7
|21
|21
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|166
|
+18,143
2:41'16,027
|0,672
|8
|16
|22
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|166
|
+18,346
2:41'16,230
|0,203
|11
|22
|23
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|166
|
+18,728
2:41'16,612
|0,382
|11
|16
|24
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|166
|
+19,167
2:41'17,051
|0,439
|11
|13
|25
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|166
|
+19,168
2:41'17,052
|0,001
|12
|12
|26
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|166
|
+20,558
2:41'18,442
|1,390
|8
|12
|27
|A. HillRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|166
|
+21,019
2:41'18,903
|0,461
|8
|28
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|166
|
+24,875
2:41'22,759
|3,856
|10
|19
|29
|
D. DyeLive Fast Motorsports
|78
|Chevrolet
|166
|
+59,964
2:41'57,848
|35,089
|8
|30
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|166
|
+1'12,923
2:42'10,807
|12,959
|8
|7
|31
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|166
|
+1'21,265
2:42'19,149
|8,342
|10
|16
|32
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|165
|
+1 volta
2:40'10,066
|1 volta
|6
|13
|33
|R. BlaneyEquipe Penske
|12
|Ford
|165
|
+1 volta
2:40'10,306
|0,240
|5
|14
|34
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|165
|
+1 volta
2:40'11,025
|0,719
|6
|12
|35
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|165
|
+1 volta
2:40'11,187
|0,162
|7
|2
|36
|J. GaseNY Racing Team
|44
|Chevrolet
|165
|
+1 volta
2:41'21,571
|1'10,384
|11
|37
|C. MearsBeard Motorsports
|62
|Chevrolet
|165
|
+1 volta
2:41'23,296
|1,725
|10
|1
|38
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|154
|
+12 voltas
2:18'54,479
|11 voltas
|6
|1
|39
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|154
|
+12 voltas
2:18'54,952
|0,473
|5
|8
|40
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|151
|
+15 voltas
2:41'31,463
|3 voltas
|12
|1
McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
NASCAR Truck: Chandler Smith domina prova de North Wilkesboro
NASCAR Cup: Shane van Gisbergen confirma favoritismo em Sonoma e Hamlin assume liderança
NASCAR O’Reilly: Van Gisbergen brilha e vence primeira em Austin
Últimas notícias
NASCAR Cup: Em final dramático, Preece triunfa e conquista vaga para o Chase na prorrogação de Daytona
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Daytona da Cup Series com o Motorsport.com
F1: Hadjar atualiza sobre lesão e mira retorno na Itália
Dias de Trovão 2, com Tom Cruise e Anne Hathaway, ganha data de estreia
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários