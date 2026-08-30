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Relato da corrida
NASCAR Cup Daytona II

NASCAR Cup: Em final dramático, Preece triunfa e conquista vaga para o Chase na prorrogação de Daytona

Piloto do Ford #60 conquistou sua primeira vitória na NASCAR Cup em sua 249ª largada na carreira; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford

Em sua 249ª largada na carreira, Ryan Preece finalmente venceu uma corrida da NASCAR Cup Series. Ele conquistou a vitória na prova noturna de Daytona durante uma bandeira amarela, logo à frente de Daniel Suarez e Tyler Reddick.

O editor recomenda:

A vitória foi suficiente para levar Preece ao Chase, eliminando Shane van Gisbergen em uma reviravolta surpreendente. Foi uma noite agitada para o piloto da RFK Racing, que rodou no final do primeiro segmento, mas conseguiu se recuperar e garantir sua vaga na Chase.

“Estou sem palavras agora”, disse Preece. “Mas esses caras, esse grupo do #60, somos lutadores. Quando nos colocam contra a parede, a gente revida com tudo. No ano passado, tinha um monte de 'guerreiros de teclado' dizendo que eu não valia nada. Pois bem, a gente acabou de dar uma surra neles hoje à noite".

Preece continuou: “Isso mostra o quanto esses carros estão bem preparados, cara. Sou piloto. Sei o que é preciso para ganhar velocidade. Então, a todos os homens e mulheres da RFK, obrigado por me darem um foguete para que eu pudesse chegar à Lua hoje à noite".

A NASCAR ainda está analisando os resultados, mas, extraoficialmente, Preece, Suarez, Reddick, McDowell e Stenhouse estão entre os cinco primeiros. A. Dillon, Bowman, Berry, Custer e Hamlin completaram o restante dos top 10.

Confira todos os detalhes da prova noturna de Daytona da NASCAR Cup no canal do Motorsport.com na PhizTV. Assista aqui!

Como foi a corrida?

Ross Chastain largou da pole position em uma prova marcada por disputas constantes na linha superior do circuito. No fim do estágio 1, a briga pela liderança terminou em acidente.

Kyle Larson tentou empurrar Chris Buescher na saída da curva 4, mas o toque no lado direito jogou Buescher contra o muro externo, envolvendo também Preece e o próprio Larson. SVG passou ileso pelo acidente e venceu seu primeiro estágio em circuito oval na NASCAR.

No segundo segmento, os pilotos controlaram o ritmo para evitar paradas sob bandeira verde. Apesar de envolvido no incidente anterior, Preece reagiu rápido e voltou para a briga na frente. Na volta final do segmento, Ryan Blaney superou Chase Elliott pela linha interna e garantiu a vitória, seguido por Preece.

O estágio final teve intensa disputa com três carros lado a lado. Faltando 40 voltas, Chastain liderou um grupo reduzido de Chevrolets para o pit stop, apostando em ritmo mais forte enquanto o pelotão principal economizava combustível.

A poucas voltas do fim, Carson Hocevar perdeu o controle ao tentar assumir a liderança e bateu forte, tirando Erik Jones da prova e forçando a prorrogação.

Na relargada decisiva de duas voltas, Zane Smith liderava, mas bateu no muro ao tentar bloquear o ataque de Tyler Reddick na volta final, gerando um engavetamento na reta oposta. A NASCAR manteve a bandeira verde até que Blaney foi atingido de frente contra o muro, forçando a entrada da bandeira amarela. No momento da neutralização, Ryan Preece cruzou à frente de Daniel Suárez para garantir a vitória.

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pit stops Pontos
1 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 166

2:40'57,884

   8 67
2 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 166

+0,024

2:40'57,908

 0,024 11 38
3 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 166

+0,641

2:40'58,525

 0,617 11 34
4 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 166

+0,642

2:40'58,526

 0,001 10 33
5 R. Stenhouse JrHyak Motorsports 47 Chevrolet 166

+1,362

2:40'59,246

 0,720 11 32
6 A. CindricEquipe Penske 2 Ford 166

+2,107

2:40'59,991

 0,745 9 32
7 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 166

+2,806

2:41'00,690

 0,699 11 30
8 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 166

+4,088

2:41'01,972

 1,282 10 29
9
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 166

+4,315

2:41'02,199

 0,227 6 28
10 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 166

+4,316

2:41'02,200

 0,001 10 27
11 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 166

+4,444

2:41'02,328

 0,128 13 26
12 H. Burton23XI Racing 35 Toyota 166

+6,849

2:41'04,733

 2,405 5  
13 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 166

+6,850

2:41'04,734

 0,001 9 34
14 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 166

+6,896

2:41'04,780

 0,046 6 23
15 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 166

+9,864

2:41'07,748

 2,968 10 24
16
C. Heim23XI Racing
 67 Toyota 166

+10,079

2:41'07,963

 0,215 9  
17 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 166

+10,080

2:41'07,964

 0,001 9 20
18 J. LoganoEquipe Penske 22 Ford 166

+15,928

2:41'13,812

 5,848 6 27
19 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 166

+16,329

2:41'14,213

 0,401 5 24
20 B. Wallace23XI Racing 23 Toyota 166

+17,471

2:41'15,355

 1,142 7 21
21 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 166

+18,143

2:41'16,027

 0,672 8 16
22 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 166

+18,346

2:41'16,230

 0,203 11 22
23 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 166

+18,728

2:41'16,612

 0,382 11 16
24 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 166

+19,167

2:41'17,051

 0,439 11 13
25
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 166

+19,168

2:41'17,052

 0,001 12 12
26 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 166

+20,558

2:41'18,442

 1,390 8 12
27 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet 166

+21,019

2:41'18,903

 0,461 8  
28 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 166

+24,875

2:41'22,759

 3,856 10 19
29
D. DyeLive Fast Motorsports
 78 Chevrolet 166

+59,964

2:41'57,848

 35,089 8  
30 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 166

+1'12,923

2:42'10,807

 12,959 8 7
31 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 166

+1'21,265

2:42'19,149

 8,342 10 16
32 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 165

+1 volta

2:40'10,066

 1 volta 6 13
33 R. BlaneyEquipe Penske 12 Ford 165

+1 volta

2:40'10,306

 0,240 5 14
34 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 165

+1 volta

2:40'11,025

 0,719 6 12
35 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 165

+1 volta

2:40'11,187

 0,162 7 2
36 J. GaseNY Racing Team 44 Chevrolet 165

+1 volta

2:41'21,571

 1'10,384 11  
37 C. MearsBeard Motorsports 62 Chevrolet 165

+1 volta

2:41'23,296

 1,725 10 1
38 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 154

+12 voltas

2:18'54,479

 11 voltas 6 1
39 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 154

+12 voltas

2:18'54,952

 0,473 5 8
40 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 151

+15 voltas

2:41'31,463

 3 voltas 12 1

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