Shane van Gisbergen vem se tornando um dos expoentes da NASCAR Cup Series em 2025. O neozelandês conquistou na tarde deste sábado (12) a pole position para a etapa de Sonoma, que terá transmissão ao vivo no canal do Motorsport.com na PicTV.

É a terceira pole consecutiva do piloto da Trackhouse em circuitos mistos e de rua no principal campeonato da maior categoria das Américas. Gisbergen cravou 1min14s594, 0s250 de Chase Briscoe, o segundo colocado.

A segunda fila será composta por William Byron e Ross Chastain, seguido por AJ Allmendinger e Ty Gibbs.

A etapa de Sonoma acontece neste domingo, às 16h30, horário de Brasília e terá a transmissão do canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago, a voz da NASCAR no Brasil, e com comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

Grid de largada

Pos. Carro Piloto Equipe Tempo Velocidade 1 88 Shane Van Gisbergen Red Bull Chevrolet 74,594 96,040 2 19 Chase Briscoe Bass Pro Shops Toyota 74,844 95,719 3 24 William Byron Valvoline Chevrolet 75,025 95,488 4 1 Ross Chastain Kubota Chevrolet 75,087 95,409 5 16 AJ Allmendinger Big Sipz Chevrolet 75,120 95,367 6 54 Ty Gibbs SAIA LTL Freight Toyota 75,128 95,357 7 12 Ryan Blaney Menards/Delta Ford 75,134 95,350 8 45 Tyler Reddick Chumba Casino Toyota 75,176 95,296 9 48 Alex Bowman Ally Chevrolet 75,233 95,224 10 20 Christopher Bell Rheem Toyota 75,243 95,212 11 5 Kyle Larson HendrickCars.com Chevrolet 75,254 95,198 12 38 Zane Smith Michael Roberts Construction Ford 75,278 95,167 13 9 Chase Elliott NAPA Auto Parts Chevrolet 75,283 95,161 14 17 Chris Buescher BuildSubmarines.com Ford 75,373 95,047 15 71 Michael McDowell Project Zin/Gainbridge Chevrolet 75,408 95,003 16 11 Denny Hamlin ampm Toyota 75,437 94,967 17 8 Kyle Busch zone Chevrolet 75,475 94,919 18 42 John Hunter Nemechek Mobil 1 Toyota 75,517 94,866 19 99 Daniel Suarez Freeway Insurance Chevrolet 75,563 94,808 20 60 Ryan Preece Body Guard Ford 75,589 94,776 21 6 Brad Keselowski Castrol Ford 75,624 94,732 22 22 Joey Logano Autotrader Ford 75,629 94,726 23 77 Carson Hocevar Delaware Life Chevrolet 75,666 94,679 24 2 Austin Cindric America's Tire Ford 75,734 94,594 25 21 Josh Berry Eero Ford 75,836 94,467 26 10 Ty Dillon Sea Best Chevrolet 76,033 94,222 27 41 Cole Custer Autodesk/Haas Tooling Ford 76,122 94,112 28 35 Riley Herbst Monster Energy Toyota 76,254 93,949 29 7 Justin Haley NationsGuard Chevrolet 76,270 93,929 30 23 Bubba Wallace Xfinity Mobile Toyota 76,275 93,923 31 43 Erik Jones Dollar Tree Toyota 76,297 93,896 32 4 Noah Gragson Long John Silver's Ford 76,299 93,894 33 3 Austin Dillon Bass Pro Shops/Winchester Chevrolet 76,461 93,695 34 47 Ricky Stenhouse Jr. Real American Beer Chevrolet 76,623 93,497 35 34 Todd Gilliland Love's Travel Stops Ford 76,732 93,364 36 51 Cody Ware Mighty Fire Breaker Ford 77,478 92,465 37 78 Katherine Legge e.l.f. Cosmetics Chevrolet 0,000 0,000

