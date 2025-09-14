NASCAR Cup: Em prova caótica por causa de pneus, Bell aparece no fim e vence em Bristol
Corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PicTV
Christopher Bell conquistou a quarta vitória da temporada 2025 da NASCAR Cup Series neste sábado, em Bristol. O piloto da Joe Gibbs Racing fez uma grande relargada final, com quatro voltas para o final e resistiu ao ataque de Brad Keselowski no último giro.
Alex Bowman, que brigava para continuar na disputa do campeonato, foi apenas o oitavo colocado, insuficiente para ficar no top 12. Além dele, Austin Dillon, Shane van Gisbergen e Josh Berry também foram eliminados.
A corrida foi marcada pelo caos inicial por causa dos pneus. Assim como ocorreu na primeira prova de Bristol em 2024, os pilotos tiveram que diminuir o ritmo para que a borracha pudesse resistir a pelo menos 60 voltas. Durante a corrida, a NASCAR liberou as equipes para adquirirem mais um jogo de pneus com a Goodyear, além dos 10 permitidos para a prova.
Zane Smith foi o terceiro colocado, seguido por Ryan Blaney e Joey Logano, que completaram o top 5.
A próxima etapa da NASCAR Cup Series, que será a primeira do Round de 12, será em New Hampshire.
Confira como foi a corrida no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.
RESULTADO
|#
|PILOTO
|DIF.
|Time
|1
|Christopher Bell
|16.483
|2
|Brad Keselowski
|+0.343
|16.528
|3
|Zane Smith
|+1.179
|16.681
|4
|Ryan Blaney
|+1.100
|16.598
|5
|Joey Logano
|+0.094
|16.847
|6
|Corey Heim
|+0.107
|16.624
|7
|Carson Hocevar
|+0.417
|17.075
|8
|Alex Bowman
|+0.274
|16.932
|9
|Chase Briscoe
|+1.439
|17.110
|10
|Ty Gibbs
|+0.101
|17.078
|11
|Chris Buescher
|+1.514
|17.063
|12
|William Byron
|+1.299
|17.433
|13
|Justin Haley
|+4.498
|18.949
|14
|John Hunter Nemechek
|16.943
|15
|Tyler Reddick
|16.908
|16
|Kyle Busch
|16.727
|17
|Michael McDowell
|17.039
|18
|Riley Herbst
|16.983
|19
|Ross Chastain
|17.143
|20
|Erik Jones
|16.903
|21
|Ryan Preece
|17.164
|22
|Ricky Stenhouse Jr
|17.732
|23
|Noah Gragson
|+1.000
|16.903
|24
|Todd Gilliland
|17.368
|25
|Austin Hill
|+1.000
|16.813
|26
|Shane van Gisbergen
|17.063
|27
|Ty Dillon
|18.610
|28
|Austin Dillon
|+1.000
|17.259
|29
|Cody Ware
|17.407
|30
|Austin Cindric
|18.514
|31
|Denny Hamlin
|+1.000
|16.163
|32
|Kyle Larson
|17.037
|33
|Cole Custer
|+7.000
|18.584
|34
|Bubba Wallace
|+1.000
|36.965
|35
|Chad Finchum
|+29.000
|27.318
|36
|AJ Allmendinger
|+50.000
|29.929
|37
|Daniel Suarez
|+44.000
|28.928
|38
|Chase Elliott
|+53.000
|40.388
|39
|Josh Berry
|+3:56.000
|27.267
