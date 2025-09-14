Todas as categorias

Edição

Brasil
NASCAR Cup Bristol II

NASCAR Cup: Em prova caótica por causa de pneus, Bell aparece no fim e vence em Bristol

Corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PicTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing Toyota

Christopher Bell conquistou a quarta vitória da temporada 2025 da NASCAR Cup Series neste sábado, em Bristol. O piloto da Joe Gibbs Racing fez uma grande relargada final, com quatro voltas para o final e resistiu ao ataque de Brad Keselowski no último giro.

Alex Bowman, que brigava para continuar na disputa do campeonato, foi apenas o oitavo colocado, insuficiente para ficar no top 12. Além dele, Austin Dillon, Shane van Gisbergen e Josh Berry também foram eliminados.

A corrida foi marcada pelo caos inicial por causa dos pneus. Assim como ocorreu na primeira prova de Bristol em 2024, os pilotos tiveram que diminuir o ritmo para que a borracha pudesse resistir a pelo menos 60 voltas. Durante a corrida, a NASCAR liberou as equipes para adquirirem mais um jogo de pneus com a Goodyear, além dos 10 permitidos para a prova.

Zane Smith foi o terceiro colocado, seguido por Ryan Blaney e Joey Logano, que completaram o top 5.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series, que será a primeira do Round de 12, será em New Hampshire.

Confira como foi a corrida no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.

RESULTADO

#   PILOTO DIF. Time
1   Christopher Bell   16.483
2   Brad Keselowski +0.343 16.528
3   Zane Smith +1.179 16.681
4   Ryan Blaney +1.100 16.598
5   Joey Logano +0.094 16.847
6   Corey Heim +0.107 16.624
7   Carson Hocevar +0.417 17.075
8   Alex Bowman +0.274 16.932
9   Chase Briscoe +1.439 17.110
10   Ty Gibbs +0.101 17.078
11   Chris Buescher +1.514 17.063
12   William Byron +1.299 17.433
13   Justin Haley +4.498 18.949
14   John Hunter Nemechek   16.943
15   Tyler Reddick   16.908
16   Kyle Busch   16.727
17   Michael McDowell   17.039
18   Riley Herbst   16.983
19   Ross Chastain   17.143
20   Erik Jones   16.903
21   Ryan Preece   17.164
22   Ricky Stenhouse Jr   17.732
23   Noah Gragson +1.000 16.903
24   Todd Gilliland   17.368
25   Austin Hill +1.000 16.813
26   Shane van Gisbergen   17.063
27   Ty Dillon   18.610
28   Austin Dillon +1.000 17.259
29   Cody Ware   17.407
30   Austin Cindric   18.514
31   Denny Hamlin +1.000 16.163
32   Kyle Larson   17.037
33   Cole Custer +7.000 18.584
34   Bubba Wallace +1.000 36.965
35   Chad Finchum +29.000 27.318
36   AJ Allmendinger +50.000 29.929
37   Daniel Suarez +44.000 28.928
38   Chase Elliott +53.000 40.388
39   Josh Berry +3:56.000 27.267

Redação Motorsport.com NASCAR Cup
