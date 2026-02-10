NASCAR Cup: Entenda como funciona classificação para Daytona 500

Após a realização do Clash no Bowman Gray Stadium, as atenções dos fãs da NASCAR se voltam para as 500 Milhas de Daytona, a prova mais importante do calendário da categoria, que neste ano terá a transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV.

Pela importância do evento, a Daytona 500 conta com um sistema de classificação único na temporada, com duas corridas – os Duels –, definindo parte do grid de largada, além de um quali no dia anterior que define apenas a primeira fila.

Com o número de inscrições maior que o de vagas no grid, teremos algumas equipes que não conseguirão receber a bandeira verde no domingo, 16h30 (horário de Brasília). O Motorsport.com explica passo a passo como funciona este sistema.

Até agora estão inscritos 45 carros, para 40 ou 41 vagas no grid. A dúvida gira em torno de Jimmie Johnson, que está garantido na prova pelo fato de sua equipe, a LEGACY, ter feito o pedido para o heptacampeão da NASCAR na vaga reservada a um grande astro do esporte, na regra que Helio Castroneves poderia ter usado no ano passado. Caso JJ não entre pelas ‘vias normais’, ele será o 41º carro no grid, mas com seu time não somando pontos e sem direito à premiação em dinheiro.

Os 36 pilotos garantidos e de equipes com charters são: AJ Allmendinger, Christopher Bell, Josh Berry, Ryan Blaney, Alex Bowman, Chase Briscoe, Chris Buescher, Kyle Busch, William Byron, Ross Chastain, Austin Cindric, Cole Custer, Austin Dillon, Ty Dillon, Chase Elliott, Ty Gibbs, Todd Gilliland, Noah Gragson, Denny Hamlin, Riley Herbst, Carson Hocevar, Erik Jones, Brad Keselowski, Kyle Larson, Joey Logano, Michael McDowell, John Hunter Nemechek, Ryan Preece, Tyler Reddick, Zane Smith, Ricky Stenhouse Jr., Daniel Suarez, Shane van Gisbergen, Bubba Wallace, Cody Ware and Connor Zilisch.

Além de Johnson, os oito pretendentes às quatro vagas no grid para não-charters são: Anthony Alfredo, Justin Allgaier, Corey Heim, Corey LaJoie, B.J. McLeod, Casey Mears, Chandler Smith and JJ Yeley.

Quali ‘tradicional’

Na quarta-feira, todos eles farão uma volta rápida na pista, um a um, em ordem determinada por sorteio, sendo que o top 20 do campeonato de 2025 serão os últimos a tentarem.

Os 10 primeiros colocados avançam para a rodada final. O mais rápido será o pole position da Daytona 500 e o segundo colocado aquele que estará na primeira fila na corrida de domingo.

Além disso, os dois pilotos entre os carros ‘não charters’ também se garantem para a prova, restando apenas mais duas vagas para o dia seguinte.

Duels

Na quinta-feira acontecem os tradicionais Duels, provas que determinam o grid de largada de domingo. De acordo com os tempos do quali da quarta-feira, serão determinados os grids da prova 1, com 23 participantes, e da prova 2, com 22.

No Duel 1 entram aqueles que ficaram nas posições ímpares do quali: 1º, 3º, 5º e assim por diante e a ordem de chegada determinará a linha de dentro do grid de largada da Daytona 500. No Duel 2, aqueles das posições pares que definirão o lado ‘de fora’ da corrida de domingo.

Os carros sem lugares garantidos estarão divididos entre os dois Duels e, entre eles, quem tiver o melhor resultado na corrida de 150 milhas (50 voltas) também garante vaga da Daytona 500. Caso Johnson ‘sobre’, ele será o 41º carro do grid.

Você pode acompanhar o fim de semana da NASCAR no canal do Motorsport.com na PhizTV, com a narração de Sergio Lago, considerado a 'voz da NASCAR' no Brasil há mais de 20 anos, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

Assista às corridas:

- Duels - quinta-feira - 21h: https://phiztv.com/watch/bX7kQm8kxr

- Truck Series - sexta-feira - 21h30:https://phiztv.com/watch/Xq06Zm4pvZ

- O'Reilly Auto Parts Series - sábado - 19h: https://phiztv.com/watch/7KJjRmN6dz

- Daytona 500 - domingo - 16h30: https://phiztv.com/watch/Y7Kj5Xg6a1

Ducati ASSUSTA? Bezzecchi x Álex x Pecco como 2ª força e evolução de MOREIRA: MOTOGP na Malásia!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!