Ross Chastain e Daniel Suárez, ex-companheiros de equipe na Trackhouse Racing, se envolveram em uma discussão acalorada, com direito a empurrões, após duelo em pista na corrida de Las Vegas da NASCAR Cup.

Chastain e Suárez passaram os últimos quatro anos como companheiros de equipe na Trackhouse Racing, mas não dividem mais a garagem. Suárez agora corre pela Spire Motorsports após ter sido dispensado da Trackhouse, e teve um início sólido na temporada 2026.

Mas no domingo, Suárez e Chastain estavam correndo na parte de trás do top 20. Disputando a 17ª posição, Chastain ultrapassou Suárez pela parte externa faltando apenas algumas voltas para o final.

Quando o piloto #1 da Trackhouse o ultrapassou por fora em uma disputa muito acirrada, ele pareceu fazer um gesto com dedo do meio para Suárez pela janela. Os dois pilotos também parecem ter se tocado muito antes na corrida, durante o primeiro estágio.

Chastain terminou em 17º, enquanto Suárez ficou em 18º. Na volta de desaceleração, o piloto #7 da Spire parou ao lado de Chastain, que então o empurrou na reta oposta. Eles continuaram a correr lado a lado no caminho de volta aos boxes, mas Suárez saiu na frente.

Assim que pararam, ambos os pilotos saíram rapidamente de seus veículos e tiveram uma discussão tensa ao lado do carro #1. Em determinado momento, eles colocaram as mãos um no outro e houve um breve empurrão antes de serem separados. Eles continuaram a trocar palavras por mais alguns segundos antes que o confronto terminasse.

Após a corrida, Chastain se recusou a comentar, mas Suárez falou com o Frontstretch.com, chamando Chastain de “hipócrita” e disse que “nossa relação sempre foi muito estranha”.

Esses dois já tiveram alguns momentos tensos enquanto ainda eram companheiros de equipe na Trackhouse, notadamente no COTA em 2023, quando Suárez discutiu com Chastain por causa de um contato no final da corrida, esbarrou nele após a corrida e o confrontou nos boxes. No ano passado, eles também tiveram um desentendimento em Sonoma, onde Chastain fez Suárez rodar na curva fechada.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida em Las Vegas da NASCAR Cup no nosso canal da PhizTV! Veja a corrida na íntegra aqui!

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