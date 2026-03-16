NASCAR Cup: Ex-companheiros de equipe, Chastain e Suárez têm discussão acalorada em Las Vegas; veja vídeo
Clima ficou tenso entre os pilotos da Trackhouse e da Spire após corrida da Cup de domingo; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Foto de: Fox Sports
Ross Chastain e Daniel Suárez, ex-companheiros de equipe na Trackhouse Racing, se envolveram em uma discussão acalorada, com direito a empurrões, após duelo em pista na corrida de Las Vegas da NASCAR Cup.
Chastain e Suárez passaram os últimos quatro anos como companheiros de equipe na Trackhouse Racing, mas não dividem mais a garagem. Suárez agora corre pela Spire Motorsports após ter sido dispensado da Trackhouse, e teve um início sólido na temporada 2026.
Mas no domingo, Suárez e Chastain estavam correndo na parte de trás do top 20. Disputando a 17ª posição, Chastain ultrapassou Suárez pela parte externa faltando apenas algumas voltas para o final.
Quando o piloto #1 da Trackhouse o ultrapassou por fora em uma disputa muito acirrada, ele pareceu fazer um gesto com dedo do meio para Suárez pela janela. Os dois pilotos também parecem ter se tocado muito antes na corrida, durante o primeiro estágio.
Chastain terminou em 17º, enquanto Suárez ficou em 18º. Na volta de desaceleração, o piloto #7 da Spire parou ao lado de Chastain, que então o empurrou na reta oposta. Eles continuaram a correr lado a lado no caminho de volta aos boxes, mas Suárez saiu na frente.
Assim que pararam, ambos os pilotos saíram rapidamente de seus veículos e tiveram uma discussão tensa ao lado do carro #1. Em determinado momento, eles colocaram as mãos um no outro e houve um breve empurrão antes de serem separados. Eles continuaram a trocar palavras por mais alguns segundos antes que o confronto terminasse.
Após a corrida, Chastain se recusou a comentar, mas Suárez falou com o Frontstretch.com, chamando Chastain de “hipócrita” e disse que “nossa relação sempre foi muito estranha”.
Esses dois já tiveram alguns momentos tensos enquanto ainda eram companheiros de equipe na Trackhouse, notadamente no COTA em 2023, quando Suárez discutiu com Chastain por causa de um contato no final da corrida, esbarrou nele após a corrida e o confrontou nos boxes. No ano passado, eles também tiveram um desentendimento em Sonoma, onde Chastain fez Suárez rodar na curva fechada.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida em Las Vegas da NASCAR Cup no nosso canal da PhizTV! Veja a corrida na íntegra aqui!
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
VÍDEO NASCAR: Chastain termina corrida de ré para evitar eliminação; Motorsport transmite categoria
NASCAR Cup: Decisão no ROVAL promete ter embate entre Chastain X Logano; entenda cenários
NASCAR Cup: Fã tenta roubar boné de Chastain após vitória na 600 Milhas de Charlotte
Últimas notícias
NASCAR Cup: Ex-companheiros de equipe, Chastain e Suárez têm discussão acalorada em Las Vegas; veja vídeo
F1: Ferrari retira inovação no halo para evitar 'dor de cabeça' com a FIA
Governo de Goiás prevê impacto econômico multimilionário do GP do Brasil de MotoGP
F1: Pérez admite culpa em batida com Bottas na China
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários