Ross Chastain surpreendeu com sua última e primeira corrida em um carro reserva na Coca-Cola 600, fazendo história como o primeiro piloto a vencer da 40ª posição na corrida mais longa da NASCAR Cup. Embora tivesse que lutar com William Byron pela vitória na pista de Charlotte, ele teve que enfrentar um tipo diferente de batalha depois de receber a bandeira quadriculada: a de um fã ladrão de bonés.

Após a típica comemoração de Chastain, que ele esmaga e come uma melancia, ele entrou em seu carro e voltou para o pit road. Ao chegar lá, um fã com capuz azul entrou no carro, parecendo parabenizá-lo antes de arrancar o boné de sua cabeça.

"Ei! Ei! Me devolva esse boné". Chastain pode ser ouvido dizendo através da câmera do carro. "Me devolve esse [palavrões não identificados] chapéu!" Aparentemente, um fã excessivamente zeloso entrou no carro de corrida e pegou o boné nº 1 de cima da cabeça de Chastain antes de tentar fugir com ele.

Chastain explica o que aconteceu

"Sim, foi uma infelicidade", disse Chastain na coletiva de imprensa após a corrida. "Um cara estava no pit road. Ele estava muito animado. Ele se aproximou e eu o cumprimentei. Eu não o conhecia. E ele simplesmente agarrou minha cabeça".

"Achei que ele estava apenas dizendo: 'Ah, sim, bom trabalho, amigo'. Então ele puxou o boné e fez uma dancinha e disse: 'Peguei seu boné. Peguei seu boné". E eu disse: 'não, devolva-o', e ele saiu correndo".

"Eu simplesmente desliguei o carro e apontei para o segurança da NASCAR e Tony Lunders [diretor de competições da Trackhouse] que estava lá e o grupo de segurança. Eu disse, tipo, esse é o meu boné vencedor. Ele ficou no carro".

'Toda semana, em todos os carros de corrida que piloto, levo o boné com o furo para colocá-lo na alavanca de câmbio. Ele fica no túnel de transmissão em todas as corridas. E eu o coloco na prateleira. É muito importante para mim e não vou abrir mão disso".

Chastain acrescentou: "Fui um pouco rude com as palavras que disse, mas eu queria o boné de volta. Ele estava fugindo, como se soubesse o que estava fazendo, e o tirou da minha cabeça, e eu não gostei disso".

Felizmente, ele recebeu o boné de volta, que será colocado junto com o troféu recém-adquirido por ter vencido um dos eventos mais prestigiados da NASCAR.

