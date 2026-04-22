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NASCAR Cup Kansas

NASCAR Cup - Hamlin revela zoeira de Jordan após Kansas: "Falo muita m**** pra ele"

O piloto da Joe Gibbs e o astro da NBA são amigos e sócios da equipe 23XI

Redação Motorsport.com
Publicado:
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O piloto Denny Hamlin e o astro da NBA Michael Jordan são sócios na equipe 23XI, mas também mantêm uma rivalidade entre si nos dias de corrida da NASCAR Cup Series, revelada com mais detalhes após a corrida no Kansas.

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Por exemplo, Hamlin continuará a correr em tempo integral contra carros de sua equipe enquanto estiver na Joe Gibbs Racing até o final da próxima temporada, e frequentemente “provoca” Jordan quando ambos estão na pista.

Essas são as palavras dele, e é uma rivalidade amigável, mas essa competitividade ficou em evidência após a corrida de domingo. Hamlin liderou a maioria das voltas, mas acabou sendo derrotado por Tyler Reddick, um piloto da 23XI, e ficou profundamente frustrado com as circunstâncias.

Hamlin ainda estava remoendo a situação na pista dos boxes quando Jordan passou por lá para provocar seu amigo e sócio.

 

“Olha, estou correndo contra o Denny”, disse Jordan na transmissão da FOX Sports após a corrida. “Eu realmente queria vencê-lo porque sei que vamos falar um monte de merda daqui a pouco".

Hamlin ecoou esses sentimentos em um episódio do seu podcast Actions Detrimental na segunda-feira (20). 

“Quero dizer, não espero que ele entenda como eu me sinto naquele momento, certo?”, disse Hamlin. “Em todas as outras vitórias de Reddick, eu fiquei dividido, feliz, triste, feliz, triste, e isso meio que depende de como foi o meu dia".

"Nesta, eu estava cem por cento no meu lado, sabe o que quero dizer. Tipo, as emoções estavam todas do lado da equipe do #11 nessa, com certeza".

Mas Hamlin também esperava por isso porque tinha provocado o Jordan na noite anterior. “Eu disse a ele a mesma coisa que falei neste podcast na semana passada: que, se nada de estranho acontecer, a vitória em Kansas está garantida".

E o que o Jordan disse? “Ele disse: ‘Eu acredito em você’, e disse isso no sábado à noite, quando estávamos com [RyanBlaney, Bubba [Wallace] e Riley [Herbst] assistindo à corrida da O’Reilly no sábado à noite e alguns jogos dos playoffs da NBA, e estávamos falando sobre Reddick".

"Michael disse: 'Sabe, sim, estou preocupado com o 11' e disse: 'O 11 vai ganhar', então eu disse: 'Acho que o 45 foi um pouco melhor do que nós nos treinos, mas somos bons em fazer ajustes durante a noite'.

"Então, acho que ele está muito feliz por causa de toda a provocação que eu fiz com ele. É difícil de acreditar, mas eu falo muita merda pra ele".

O Motorsport.com transmite as corridas da NASCAR Cup, O'Reilly Series e Truck Series na PhizTV, com narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

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