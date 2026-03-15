Relato da corrida
NASCAR Cup Las Vegas

NASCAR Cup: Hamlin supera punição e vence corrida de Las Vegas

Piloto do Toyota #11 soma agora 61 vitórias em sua carreira na categoria, conquistando uma vitória emocionante; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Nick DeGroot
Editado:
Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

No final do ano passado, Denny Hamlin conquistou a histórica 60ª vitória de sua carreira no Las Vegas Motor Speedway, dedicando a conquista ao pai. Desde então, o piloto do Toyota #11 da Joe Gibbs Racing sofreu uma derrota amarga na disputa pelo título e perdeu o pai, que estava doente, em um incêndio na casa da família durante o período intertemporadas. Mas, no domingo (15), ele voltou ao topo em Vegas para conquistar sua 61ª vitória e a primeira da temporada 2026 da NASCAR Cup.

Durante a pausa entre o primeiro e o segundo segmento, tanto Ty Gibbs quanto Hamlin foram punidos por excesso de velocidade, sendo enviados para o final do pelotão. No entanto, o piloto #11 conseguiu escalar o pelotão e garantir a vitória nas últimas voltas de Las Vegas.

“Este é um esporte familiar, e minha família obviamente se sacrificou muito para me ajudar a chegar até aqui... É ótimo que a mamãe possa dizer isso. Sei que o papai ainda está dizendo ‘esse é o meu garoto’. Que dia incrível”, disse Hamlin, tentando conter as lágrimas.

 

Chase Elliott terminou em segundo, William Byron em terceiro, Christopher Bell em quarto e Ty Gibbs em quinto. Chris Buescher, Kyle Larson, Chase Briscoe, Bubba Wallace e Brad Keselowski completaram o restante do top 10.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida em Las Vegas da NASCAR Cup no nosso canal da PhizTV! Veja a corrida na íntegra aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 267

2:41'17.051

   8 70  
2 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 267

+0.502

2:41'17.553

 0.502 8 40  
3 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 267

+3.414

2:41'20.465

 2.912 8 49  
4 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 267

+3.787

2:41'20.838

 0.373 8 51  
5 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 267

+4.441

2:41'21.492

 0.654 9 39  
6 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 267

+6.985

2:41'24.036

 2.544 8 35  
7 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 267

+9.200

2:41'26.251

 2.215 8 48  
8 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 267

+10.695

2:41'27.746

 1.495 9 29  
9 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 267

+11.821

2:41'28.872

 1.126 8 41  
10 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 267

+12.056

2:41'29.107

 0.235 8 27  
11 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 267

+12.652

2:41'29.703

 0.596 8 33  
12 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 267

+14.753

2:41'31.804

 2.101 8 25  
13 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 267

+15.138

2:41'32.189

 0.385 8 30  
14 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 267

+15.269

2:41'32.320

 0.131 8 23  
15 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 267

+15.723

2:41'32.774

 0.454 8 22  
16 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 267

+20.155

2:41'37.206

 4.432 8 23  
17 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 267

+21.142

2:41'38.193

 0.987 8 20  
18 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 267

+21.617

2:41'38.668

 0.475 8 19  
19 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 267

+21.837

2:41'38.888

 0.220 8 19  
20 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 267

+22.625

2:41'39.676

 0.788 8 17  
21 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 266

+1 Volta

2:41'38.631

 1 Volta 8 16  
22 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 266

+1 Volta

2:41'41.213

 2.582 8 15  
23 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 266

+1 Volta

2:41'41.816

 0.603 8 14  
24 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 265

+2 Voltas

2:41'18.552

 1 Volta 8 13  
25 United States J. Allgaier Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 265

+2 Voltas

2:41'29.292

 10.740 9    
26 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 265

+2 Voltas

2:41'39.407

 10.115 7 11  
27 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 265

+2 Voltas

2:41'39.999

 0.592 8 10  
28 United States K. Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 265

+2 Voltas

2:41'40.421

 0.422 8 9  
29 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 265

+2 Voltas

2:41'42.257

 1.836 7 8  
30 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 265

+2 Voltas

2:41'46.427

 4.170 8 7  
31
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 264

+3 Voltas

2:41'21.846

 1 Volta 9 6  
32
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 264

+3 Voltas

2:41'23.432

 1.586 9 5  
33 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 264

+3 Voltas

2:41'25.468

 2.036 8 4  
34 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 264

+3 Voltas

2:41'46.940

 21.472 8 3  
35 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 263

+4 Voltas

2:41'19.044

 1 Volta 9 2  
36 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 262

+5 Voltas

2:41'35.025

 1 Volta 11 1  
Ver resultados completos

NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas

NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas

