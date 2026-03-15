NASCAR Cup: Hamlin supera punição e vence corrida de Las Vegas
Piloto do Toyota #11 soma agora 61 vitórias em sua carreira na categoria, conquistando uma vitória emocionante; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
No final do ano passado, Denny Hamlin conquistou a histórica 60ª vitória de sua carreira no Las Vegas Motor Speedway, dedicando a conquista ao pai. Desde então, o piloto do Toyota #11 da Joe Gibbs Racing sofreu uma derrota amarga na disputa pelo título e perdeu o pai, que estava doente, em um incêndio na casa da família durante o período intertemporadas. Mas, no domingo (15), ele voltou ao topo em Vegas para conquistar sua 61ª vitória e a primeira da temporada 2026 da NASCAR Cup.
Durante a pausa entre o primeiro e o segundo segmento, tanto Ty Gibbs quanto Hamlin foram punidos por excesso de velocidade, sendo enviados para o final do pelotão. No entanto, o piloto #11 conseguiu escalar o pelotão e garantir a vitória nas últimas voltas de Las Vegas.
“Este é um esporte familiar, e minha família obviamente se sacrificou muito para me ajudar a chegar até aqui... É ótimo que a mamãe possa dizer isso. Sei que o papai ainda está dizendo ‘esse é o meu garoto’. Que dia incrível”, disse Hamlin, tentando conter as lágrimas.
Chase Elliott terminou em segundo, William Byron em terceiro, Christopher Bell em quarto e Ty Gibbs em quinto. Chris Buescher, Kyle Larson, Chase Briscoe, Bubba Wallace e Brad Keselowski completaram o restante do top 10.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida em Las Vegas da NASCAR Cup no nosso canal da PhizTV! Veja a corrida na íntegra aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|267
|
2:41'17.051
|8
|70
|2
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|267
|
+0.502
2:41'17.553
|0.502
|8
|40
|3
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|267
|
+3.414
2:41'20.465
|2.912
|8
|49
|4
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|267
|
+3.787
2:41'20.838
|0.373
|8
|51
|5
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|267
|
+4.441
2:41'21.492
|0.654
|9
|39
|6
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|267
|
+6.985
2:41'24.036
|2.544
|8
|35
|7
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|267
|
+9.200
2:41'26.251
|2.215
|8
|48
|8
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|267
|
+10.695
2:41'27.746
|1.495
|9
|29
|9
|D. Wallace Jr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|267
|
+11.821
2:41'28.872
|1.126
|8
|41
|10
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|267
|
+12.056
2:41'29.107
|0.235
|8
|27
|11
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|267
|
+12.652
2:41'29.703
|0.596
|8
|33
|12
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|267
|
+14.753
2:41'31.804
|2.101
|8
|25
|13
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|267
|
+15.138
2:41'32.189
|0.385
|8
|30
|14
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|267
|
+15.269
2:41'32.320
|0.131
|8
|23
|15
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|267
|
+15.723
2:41'32.774
|0.454
|8
|22
|16
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|267
|
+20.155
2:41'37.206
|4.432
|8
|23
|17
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|267
|
+21.142
2:41'38.193
|0.987
|8
|20
|18
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|267
|
+21.617
2:41'38.668
|0.475
|8
|19
|19
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|267
|
+21.837
2:41'38.888
|0.220
|8
|19
|20
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|267
|
+22.625
2:41'39.676
|0.788
|8
|17
|21
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|266
|
+1 Volta
2:41'38.631
|1 Volta
|8
|16
|22
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
2:41'41.213
|2.582
|8
|15
|23
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|266
|
+1 Volta
2:41'41.816
|0.603
|8
|14
|24
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|265
|
+2 Voltas
2:41'18.552
|1 Volta
|8
|13
|25
|J. Allgaier Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|265
|
+2 Voltas
2:41'29.292
|10.740
|9
|26
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|265
|
+2 Voltas
2:41'39.407
|10.115
|7
|11
|27
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|265
|
+2 Voltas
2:41'39.999
|0.592
|8
|10
|28
|K. Busch Richard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|265
|
+2 Voltas
2:41'40.421
|0.422
|8
|9
|29
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|265
|
+2 Voltas
2:41'42.257
|1.836
|7
|8
|30
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|265
|
+2 Voltas
2:41'46.427
|4.170
|8
|7
|31
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|264
|
+3 Voltas
2:41'21.846
|1 Volta
|9
|6
|32
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|264
|
+3 Voltas
2:41'23.432
|1.586
|9
|5
|33
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|264
|
+3 Voltas
2:41'25.468
|2.036
|8
|4
|34
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|264
|
+3 Voltas
2:41'46.940
|21.472
|8
|3
|35
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|263
|
+4 Voltas
2:41'19.044
|1 Volta
|9
|2
|36
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|262
|
+5 Voltas
2:41'35.025
|1 Volta
|11
|1
