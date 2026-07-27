NASCAR Cup: Heim surpreende estrelas e conquista vitória histórica em Indianápolis
Piloto da 23XI superou Hamlin e Bell para conquistar segunda vitória na Cup em apenas 15 largadas; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Corey Heim, 23XI Racing
Foto de: Logan Riely / Getty Images
Corey Heim voltou a surpreender na NASCAR Cup Series no domingo ao vencer a Brickyard 400, no Indianapolis Motor Speedway. Em apenas sua 15ª largada na principal divisão da NASCAR, o piloto da 23XI Racing conquistou sua segunda vitória na temporada, mesmo disputando apenas parte do campeonato.
Heim, que nunca havia competido em Indianápolis antes deste fim de semana, assumiu definitivamente a liderança na última relargada, quando restavam 34 voltas. O piloto do Toyota #67 superou Denny Hamlin, coproprietário da 23XI Racing, e conseguiu abrir vantagem depois que o veterano perdeu embalo ao tentar recuperar a primeira posição.
Nas voltas finais, Christopher Bell se tornou a principal ameaça ao líder. Heim enfrentava dificuldades para controlar um carro bastante traseiro, enquanto Bell diminuía a diferença. Mesmo sob pressão, o jovem piloto manteve o rival atrás e recebeu a bandeirada apenas 0s287 segundo à frente do Toyota #20.
"Foi muito difícil. Eu estava me segurando como podia quando a sombra chegou e o ritmo aumentou. Meu carro ficou realmente muito traseiro", explicou Heim depois da prova. "Foi a maior luta que já tive na vida para garantir que eu me concentrasse nas saídas das curvas e os mantivesse no ar sujo".
Com o resultado, Heim tornou-se o primeiro piloto desde A.J. Foyt, em 1965, a conquistar suas duas primeiras vitórias na Cup dentro de suas 15 primeiras largadas. Ele também é o vencedor mais jovem da Brickyard 400 desde Jeff Gordon, em 1994. Sua primeira vitória na categoria havia acontecido em junho, no circuito de rua de San Diego.
Bell terminou em segundo, seguido por Joey Logano, Chase Briscoe e Hamlin. Brad Keselowski foi sexto, com Josh Berry, Ryan Preece, Carson Hocevar e Tyler Reddick completando os dez primeiros.
Paralelamente à disputa pela vitória, Todd Gilliland terminou em 24º e superou Ryan Blaney na decisão do In-Season Challenge, garantindo o prêmio de 1 milhão de dólares.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR Cup em Indianápolis na plataforma PhizTV. Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
C. Heim 23XI Racing
|67
|Toyota
|160
|
3:08'20.414
|7
|2
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|160
|
+0.287
3:08'20.701
|0.287
|6
|35
|3
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|160
|
+0.972
3:08'21.386
|0.685
|6
|34
|4
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|160
|
+5.720
3:08'26.134
|4.748
|9
|36
|5
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|160
|
+6.120
3:08'26.534
|0.400
|6
|44
|6
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|160
|
+6.805
3:08'27.219
|0.685
|6
|31
|7
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|160
|
+7.513
3:08'27.927
|0.708
|6
|30
|8
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|160
|
+8.471
3:08'28.885
|0.958
|7
|33
|9
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|160
|
+9.072
3:08'29.486
|0.601
|8
|40
|10
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|160
|
+10.338
3:08'30.752
|1.266
|6
|28
|11
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|160
|
+10.971
3:08'31.385
|0.633
|6
|28
|12
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|160
|
+11.556
3:08'31.970
|0.585
|6
|43
|13
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|160
|
+14.406
3:08'34.820
|2.850
|6
|24
|14
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|160
|
+16.675
3:08'37.089
|2.269
|6
|23
|15
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|160
|
+17.451
3:08'37.865
|0.776
|6
|22
|16
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|160
|
+17.834
3:08'38.248
|0.383
|7
|21
|17
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|160
|
+18.123
3:08'38.537
|0.289
|6
|25
|18
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|160
|
+18.479
3:08'38.893
|0.356
|5
|30
|19
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|160
|
+19.404
3:08'39.818
|0.925
|6
|18
|20
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|160
|
+19.761
3:08'40.175
|0.357
|8
|17
|21
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|160
|
+20.271
3:08'40.685
|0.510
|7
|22
|22
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|160
|
+21.619
3:08'42.033
|1.348
|7
|15
|23
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|160
|
+24.072
3:08'44.486
|2.453
|7
|24
|24
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|160
|
+24.296
3:08'44.710
|0.224
|10
|22
|25
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|160
|
+24.499
3:08'44.913
|0.203
|11
|12
|26
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|160
|
+24.846
3:08'45.260
|0.347
|7
|11
|27
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|160
|
+25.156
3:08'45.570
|0.310
|5
|12
|28
|D. Wallace Jr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|160
|
+25.699
3:08'46.113
|0.543
|6
|9
|29
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|160
|
+26.562
3:08'46.976
|0.863
|9
|8
|30
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|160
|
+36.563
3:08'56.977
|10.001
|9
|7
|31
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|160
|
+37.097
3:08'57.511
|0.534
|8
|6
|32
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|158
|
+2 Voltas
3:08'24.213
|2 Voltas
|8
|5
|33
|A. Hill Richard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|125
|
+35 Voltas
2:37'56.299
|33 Voltas
|12
|Acidente
|34
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|122
|
+38 Voltas
2:30'09.174
|3 Voltas
|8
|3
|Acidente
|35
|C. Mears Beard Motorsports
|62
|Chevrolet
|121
|
+39 Voltas
2:29'18.938
|1 Volta
|9
|2
|Acidente
|36
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|120
|
+40 Voltas
2:29'12.768
|1 Volta
|7
|1
|Acidente
|37
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|119
|
+41 Voltas
3:09'03.725
|1 Volta
|6
|1
|38
|
D. Dye Live Fast Motorsports
|78
|Chevrolet
|93
|
+67 Voltas
1:39'50.918
|26 Voltas
|6
|Acidente
|39
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|43
|
+117 Voltas
37'44.885
|50 Voltas
|3
|1
|Acidente
|Ver resultados completos
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