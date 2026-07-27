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Relato da corrida
NASCAR Cup Indianápolis

NASCAR Cup: Heim surpreende estrelas e conquista vitória histórica em Indianápolis

Piloto da 23XI superou Hamlin e Bell para conquistar segunda vitória na Cup em apenas 15 largadas; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Redação Motorsport.com
Editado:
Corey Heim, 23XI Racing

Corey Heim, 23XI Racing

Foto de: Logan Riely / Getty Images

Corey Heim voltou a surpreender na NASCAR Cup Series no domingo ao vencer a Brickyard 400, no Indianapolis Motor Speedway. Em apenas sua 15ª largada na principal divisão da NASCAR, o piloto da 23XI Racing conquistou sua segunda vitória na temporada, mesmo disputando apenas parte do campeonato.

O editor recomenda:

Heim, que nunca havia competido em Indianápolis antes deste fim de semana, assumiu definitivamente a liderança na última relargada, quando restavam 34 voltas. O piloto do Toyota #67 superou Denny Hamlin, coproprietário da 23XI Racing, e conseguiu abrir vantagem depois que o veterano perdeu embalo ao tentar recuperar a primeira posição.

Nas voltas finais, Christopher Bell se tornou a principal ameaça ao líder. Heim enfrentava dificuldades para controlar um carro bastante traseiro, enquanto Bell diminuía a diferença. Mesmo sob pressão, o jovem piloto manteve o rival atrás e recebeu a bandeirada apenas 0s287 segundo à frente do Toyota #20.

"Foi muito difícil. Eu estava me segurando como podia quando a sombra chegou e o ritmo aumentou. Meu carro ficou realmente muito traseiro", explicou Heim depois da prova. "Foi a maior luta que já tive na vida para garantir que eu me concentrasse nas saídas das curvas e os mantivesse no ar sujo".

Com o resultado, Heim tornou-se o primeiro piloto desde A.J. Foyt, em 1965, a conquistar suas duas primeiras vitórias na Cup dentro de suas 15 primeiras largadas. Ele também é o vencedor mais jovem da Brickyard 400 desde Jeff Gordon, em 1994. Sua primeira vitória na categoria havia acontecido em junho, no circuito de rua de San Diego.

Bell terminou em segundo, seguido por Joey Logano, Chase Briscoe e Hamlin. Brad Keselowski foi sexto, com Josh Berry, Ryan Preece, Carson Hocevar e Tyler Reddick completando os dez primeiros. 

Paralelamente à disputa pela vitória, Todd Gilliland terminou em 24º e superou Ryan Blaney na decisão do In-Season Challenge, garantindo o prêmio de 1 milhão de dólares.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR Cup em Indianápolis na plataforma PhizTV. Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
C. Heim 23XI Racing
 67 Toyota 160

3:08'20.414

   7    
2 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 160

+0.287

3:08'20.701

 0.287 6 35  
3 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 160

+0.972

3:08'21.386

 0.685 6 34  
4 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 160

+5.720

3:08'26.134

 4.748 9 36  
5 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 160

+6.120

3:08'26.534

 0.400 6 44  
6 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 160

+6.805

3:08'27.219

 0.685 6 31  
7
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 160

+7.513

3:08'27.927

 0.708 6 30  
8 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 160

+8.471

3:08'28.885

 0.958 7 33  
9 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 160

+9.072

3:08'29.486

 0.601 8 40  
10 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 160

+10.338

3:08'30.752

 1.266 6 28  
11 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 160

+10.971

3:08'31.385

 0.633 6 28  
12 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 160

+11.556

3:08'31.970

 0.585 6 43  
13 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 160

+14.406

3:08'34.820

 2.850 6 24  
14 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 160

+16.675

3:08'37.089

 2.269 6 23  
15 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 160

+17.451

3:08'37.865

 0.776 6 22  
16 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 160

+17.834

3:08'38.248

 0.383 7 21  
17 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 160

+18.123

3:08'38.537

 0.289 6 25  
18 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 160

+18.479

3:08'38.893

 0.356 5 30  
19 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 160

+19.404

3:08'39.818

 0.925 6 18  
20 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 160

+19.761

3:08'40.175

 0.357 8 17  
21 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 160

+20.271

3:08'40.685

 0.510 7 22  
22 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 160

+21.619

3:08'42.033

 1.348 7 15  
23 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 160

+24.072

3:08'44.486

 2.453 7 24  
24 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 160

+24.296

3:08'44.710

 0.224 10 22  
25 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 160

+24.499

3:08'44.913

 0.203 11 12  
26 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 160

+24.846

3:08'45.260

 0.347 7 11  
27 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 160

+25.156

3:08'45.570

 0.310 5 12  
28 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 160

+25.699

3:08'46.113

 0.543 6 9  
29 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 160

+26.562

3:08'46.976

 0.863 9 8  
30 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 160

+36.563

3:08'56.977

 10.001 9 7  
31 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 160

+37.097

3:08'57.511

 0.534 8 6  
32 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 158

+2 Voltas

3:08'24.213

 2 Voltas 8 5  
33 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 125

+35 Voltas

2:37'56.299

 33 Voltas 12   Acidente
34
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 122

+38 Voltas

2:30'09.174

 3 Voltas 8 3 Acidente
35 United States C. Mears Beard Motorsports 62 Chevrolet 121

+39 Voltas

2:29'18.938

 1 Volta 9 2 Acidente
36 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 120

+40 Voltas

2:29'12.768

 1 Volta 7 1 Acidente
37 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 119

+41 Voltas

3:09'03.725

 1 Volta 6 1  
38
D. Dye Live Fast Motorsports
 78 Chevrolet 93

+67 Voltas

1:39'50.918

 26 Voltas 6   Acidente
39 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 43

+117 Voltas

37'44.885

 50 Voltas 3 1 Acidente
Ver resultados completos

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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