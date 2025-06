A Spire Motorsports tomou medidas contra o próprio piloto, Carson Hocevar. A NASCAR Cup Series competiu na Cidade do México pela primeira vez no último fim de semana, em um evento que foi recebido positivamente pela maior parte da garagem.

Mas, enquanto a estrela em ascensão de 22 anos estava competindo no iRacing, com transmissão ao vivo na Twitch, Hocevar optou por se referir ao México como um "buraco de merda" em comentários que receberam resposta imediata. Hocevar rapidamente se desculpou pelos comentários, mas, mais tarde, a equipe decidiu iniciar uma revisão interna do incidente.

Como resultado, o Estreante do Ano da NASCAR Cup Series de 2024 foi multado em 50.000 dólares (R$274.000,00) e agora deve concluir o treinamento obrigatório de sensibilidade cultural e conscientização sobre preconceitos. O dinheiro será dividido entre três instituições de caridade mexicanas, incluindo Cruz Roja Mexicana (Cruz Vermelha Mexicana), Un Kilo de Ayuda (uma organização sem fins lucrativos que combate a desnutrição infantil e apoia o desenvolvimento da primeira infância em comunidades rurais) e Fondo Unido México (financia ONGs locais que melhoram a educação, a saúde e a moradia).

Declaração da Spire Motorsports

Carson Hocevar, Chevrolet da Spire Motorsports Foto de: James Gilbert / Getty Images

A equipe também divulgou uma declaração, explicando a decisão de penalizar o piloto do Chevrolet nº 77: "Essas ações são consistentes com o valor central de RESPEITO da Spire Motorsports, que é algo que exibimos com orgulho em cada carro de corrida, uniforme da equipe, transportador na pista e canal digital. O respeito não é um slogan. É uma expectativa diária de que "andemos na linha" na forma como falamos, competimos e servimos as comunidades que acolhem nosso esporte".

"Os comentários recentes de Carson Hocevar, feitos durante a transmissão ao vivo, ficaram aquém desse padrão. Eles não representaram as opiniões da Spire Motorsports, de nossos parceiros ou da NASCAR. Ele reconheceu seu erro publicamente e seu pedido de desculpas imediato e sincero demonstrou responsabilidade pessoal. Agora, tomamos essa medida adicional para enfatizar que as palavras têm peso e o respeito deve ser vivido em voz alta".

"A Spire Motorsports informou a NASCAR sobre essas penalidades e a NASCAR confirmou que a disciplina imposta por nossa equipe atende aos requisitos do órgão sancionador. Juntos, continuamos comprometidos em mostrar o crescimento global da NASCAR, celebrando a apaixonada torcida mexicana que vimos em primeira mão no último fim de semana e garantindo que todos os membros de nossa organização tratem os anfitriões, os competidores e as comunidades com dignidade. Estamos ansiosos para virar a página correndo com afinco, representando nossos parceiros e vivendo nossos valores dentro e fora da pista".

Pedido de desculpas de Carson Hocevar

Carson Hocevar, Spire Motorsports Chevrolet Foto de: David Jensen / Getty Images

Hocevar, que teve um desentendimento com Ricky Stenhouse Jr. durante a corrida, o que levou a um confronto após a corrida, divulgou a seguinte declaração antes mesmo de as penalidades serem anunciadas na noite de domingo:

"Talvez um garoto que nunca tenha saído do país até quinta-feira deva dar uma opinião sobre como é qualquer lugar que não seja Portage, Michigan. Quando respondi a essa pergunta em uma transmissão, eu estava cético em relação à viagem até o momento e acreditava em tudo o que lia ou ouvia sobre a Cidade do México de pessoas que, muito provavelmente, também nunca tinham estado aqui".

"Agora que saí do hotel algumas vezes e corri aqui diante de alguns dos fãs mais apaixonados que já vi, minha opinião mudou. Estou envergonhado com meus comentários, com a corrida que fiz e talvez tenha que me mudar para cá para me esconder de Ricky [Stenhouse] de qualquer maneira (referindo-se ao incidente com o piloto do carro nº 47)".

"Considere isso como mais uma lição para mim em uma temporada em que aprendi muito. Não acredite em tudo o que você ouve sem ver você mesmo. Se alguém deve dar a alguém ou a algum lugar o benefício da dúvida, esse alguém sou eu. Sinto muito, Cidade do México. Considere-me um aliado daqui para frente e um exemplo de como sair da Twitch e ver as coisas com meus próprios olhos".

Nova declaração de Hocevar

Carson Hocevar, Spire Motorsports Chevrolet Foto de: Sean Gardner / Getty Images

Nas horas seguintes à decisão da Spire, Hocevar divulgou uma nova declaração nas mídias sociais, abordando o fluxo de pessoas que vieram em sua defesa.

"Pessoal, a verdade é a verdade. Eu disse algo que não só estava errado, como também disse isso sem sequer colocar meus próprios olhos na Cidade do México ou dar uma volta em uma corrida real, em uma instalação incrível que me recebeu de braços abertos e eu vou e digo isso? Obrigado pelo apoio, mas não sei se estamos na mesma página. Vocês querem que eu seja eu mesmo? Fui eu quem disse isso e fui eu quem se desculpou depois de ter tido tempo para explorar a cidade e sentir a paixão de todos os torcedores presentes. Agradeço a oportunidade de aprender e sabia, antes deste fim de semana, o que o respeito significa para esta organização e não atingi o padrão, então recebi o que merecia".

"Detesto aprender essas lições aos olhos do público e trazer qualquer atenção negativa para mim ou para a Spire. Fomos rápidos quase todas as semanas e tenho certeza de que ainda tenho muitos erros pela frente. Agradeço por ter crescido na frente de todos vocês, que podem ver o bom e o ruim. Eu sou apenas eu. Estou tentando. Nem sempre as coisas saem como eu quero e eu mesmo sou o responsável por muito disso. No entanto, adoro estar nesta garagem, com esta equipe, cercado pelos melhores pilotos e fãs do mundo. Vejo vocês em Pocono".

É improvável que a NASCAR emita alguma penalidade, pois a equipe observou que trabalhou em "estreita consulta" com o órgão sancionador antes de tomar essa decisão.

