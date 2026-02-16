Pular para o conteúdo principal

Dono da 23XI e lenda do basquete se emocionou com triunfo de seu piloto e trabalho em equipe

Nick DeGroot Erick Gabriel
Editado:
Michael Jordan in Victory Lane

Tyler Reddick conquistou neste domingo a sua primeira Daytona 500, principal corrida da NASCAR Cup Series. No momento decisivo, na última volta, o comandante do carro #45 foi empurrado pelo #35 de Riley Herbst, do mesmo time.

Leia também:

Na comemoração, no Victory Lane, Michael Jordan, lenda do basquete e sócio da 23XI, apareceu para a festa. Piloto e proprietário levantaram o troféu juntos, com muita festa entre os membros do time.

Daytona 500 winner Tyler Reddick with 23XI co-owner Michael Jordan

Daytona 500 winner Tyler Reddick with 23XI co-owner Michael Jordan

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Em entrevista à Fox, Jordan comentou a primeira vitória após o processo que teve contra a NASCAR, juntamente com a Front Row.

“Eu não consigo acreditar nisso”, disse Jordan. “Foi muito gratificante. Tivemos quatro caras que estavam lutando, que estavam ajudando um ao outro. Você nunca sabe como essa corrida vai acabar, você só tenta sobreviver.”

“Acho que o Riley (Herbst) fez um trabalho incrível por empurrar (Reddick) no final. Isso mostra o que o trabalho de equipe que ele realmente faz. Ele não recebeu crédito o suficiente, mas nós sentimos o amor. Nós entendemos exatamente o que ele fez. Foi uma ótima estratégia pelo time.”

“Nós nos damos uma chance no final. Olha, eu estou extasiado. Eu não sei o que dizer. Sinto que ganhei um campeonato, mas até que eu pegue o meu anel, eu não sei.”

Após a entrevista, Jim France, diretor executivo da NASCAR, apareceu na festa para cumprimentar Jordan, causando uma das cenas mais improváveis possíveis, já que há dois meses eles estavam em lados opostos no tribunal.

Depois do victory lane, Jordan foi comemorar com a equipe e recriou uma imagem lendária, semelhante a de quando ganhou seu primeiro campeonato da NBA como jogador.

 

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

