NASCAR Cup - Jordan rouba a cena após vitória em Daytona: "Sinto que ganhei um campeonato"
Dono da 23XI e lenda do basquete se emocionou com triunfo de seu piloto e trabalho em equipe
Tyler Reddick conquistou neste domingo a sua primeira Daytona 500, principal corrida da NASCAR Cup Series. No momento decisivo, na última volta, o comandante do carro #45 foi empurrado pelo #35 de Riley Herbst, do mesmo time.
Na comemoração, no Victory Lane, Michael Jordan, lenda do basquete e sócio da 23XI, apareceu para a festa. Piloto e proprietário levantaram o troféu juntos, com muita festa entre os membros do time.
Daytona 500 winner Tyler Reddick with 23XI co-owner Michael Jordan
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
Em entrevista à Fox, Jordan comentou a primeira vitória após o processo que teve contra a NASCAR, juntamente com a Front Row.
“Eu não consigo acreditar nisso”, disse Jordan. “Foi muito gratificante. Tivemos quatro caras que estavam lutando, que estavam ajudando um ao outro. Você nunca sabe como essa corrida vai acabar, você só tenta sobreviver.”
“Acho que o Riley (Herbst) fez um trabalho incrível por empurrar (Reddick) no final. Isso mostra o que o trabalho de equipe que ele realmente faz. Ele não recebeu crédito o suficiente, mas nós sentimos o amor. Nós entendemos exatamente o que ele fez. Foi uma ótima estratégia pelo time.”
“Nós nos damos uma chance no final. Olha, eu estou extasiado. Eu não sei o que dizer. Sinto que ganhei um campeonato, mas até que eu pegue o meu anel, eu não sei.”
Após a entrevista, Jim France, diretor executivo da NASCAR, apareceu na festa para cumprimentar Jordan, causando uma das cenas mais improváveis possíveis, já que há dois meses eles estavam em lados opostos no tribunal.
Depois do victory lane, Jordan foi comemorar com a equipe e recriou uma imagem lendária, semelhante a de quando ganhou seu primeiro campeonato da NBA como jogador.
ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
NASCAR e equipes 23XI e Front Row não chegam a acordo em reunião de mediação
Justiça decide pró-NASCAR e contra equipe de Michael Jordan em liminar relativa às vagas no grid da Cup em 2026; entenda
NASCAR se compromete a não comercializar charters da 23XI e da Front Row caso equipes vençam processo
Últimas notícias
NASCAR Cup - Jordan rouba a cena após vitória em Daytona: "Sinto que ganhei um campeonato"
NASCAR Cup: Reddick surge no fim e dá primeira Daytona 500 a Michael Jordan
F1: Wheatley destaca "passos significativos" no desenvolvimento da Audi desde Barcelona
Pedro Lima luta pelo pódio e finaliza etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 5
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários