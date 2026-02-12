Pular para o conteúdo principal

NASCAR Cup Daytona 500

NASCAR Cup: Larson assina extensão de contrato de cinco anos com a Hendrick

Chefe de equipe Cliff Daniels continuará com o atual campeão; Motorsport.com transmite a temporada 2026 da NASCAR na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Crew chief Cliff Daniels, Kyle Larson, Hendrick Motorsports Chevrolet

Desde que retornou à NASCAR em 2021 com a Hendrick Motorsports, Kyle Larson tem desfrutado de enorme sucesso no Chevrolet #5. Como piloto da Hendrick, o piloto de 33 anos conquistou 26 vitórias na Cup e dois campeonatos da Cup Series, em 2021 e 2025. Após essa incrível sequência, não é surpresa que a equipe tenha anunciado uma extensão de contrato de cinco anos para Larson.

Leia também:

O chefe de equipe Cliff Daniels também assinou uma renovação contratual plurianual. Além disso, a HendrickCars.com continuará como patrocinadora principal do carro #5 em 35 das 38 corridas da temporada da Cup Series nos próximos anos. A empresa destacou mais de 80 milhões de dólares em exposição na televisão e dezenas de milhões de interações nas redes sociais, graças a Larson.

Kyle Larson, Hendrick Motorsports Chevrolet

Kyle Larson, Hendrick Motorsports Chevrolet

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

“Sou imensamente grato por continuar minha carreira com a Hendrick Motorsports e a HendrickCars.com,” disse Larson em um comunicado da equipe.

“Este time, esta organização e esta família me deram tudo que preciso para competir no mais alto nível. Já conquistamos muito juntos, mas acredito verdadeiramente que o melhor ainda está por vir. Sou grato ao Sr. Hendrick e a JB (Brown, presidente da Hendrick Automotive Group) por acreditarem em mim, e estou animado para continuar buscando vitórias e campeonatos com o Cliff e a equipe do #5 por muitos anos".

A Hendrick Motorsports é a equipe com mais vitórias na história da NASCAR Cup Series, e Larson é um dos pilotos mais bem-sucedidos do time. Apenas os membros do Hall da Fama Jimmie Johnson e Jeff Gordon conquistaram mais vitórias e títulos que Larson pela HMS, e somente Tim Richmond tem uma porcentagem de vitórias maior com carros da HMS.

Você pode acompanhar o fim de semana da NASCAR no canal do Motorsport.com na PhizTV, com a narração de Sergio Lago, considerado a 'voz da NASCAR' no Brasil há mais de 20 anos, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com. Se inscreva no canal!

Artigo anterior Motorsport.com transmite NASCAR Cup, O'Reilly e Truck em Daytona: veja horários e como assistir

