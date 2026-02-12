NASCAR Cup: Larson assina extensão de contrato de cinco anos com a Hendrick
Chefe de equipe Cliff Daniels continuará com o atual campeão; Motorsport.com transmite a temporada 2026 da NASCAR na PhizTV
Desde que retornou à NASCAR em 2021 com a Hendrick Motorsports, Kyle Larson tem desfrutado de enorme sucesso no Chevrolet #5. Como piloto da Hendrick, o piloto de 33 anos conquistou 26 vitórias na Cup e dois campeonatos da Cup Series, em 2021 e 2025. Após essa incrível sequência, não é surpresa que a equipe tenha anunciado uma extensão de contrato de cinco anos para Larson.
O chefe de equipe Cliff Daniels também assinou uma renovação contratual plurianual. Além disso, a HendrickCars.com continuará como patrocinadora principal do carro #5 em 35 das 38 corridas da temporada da Cup Series nos próximos anos. A empresa destacou mais de 80 milhões de dólares em exposição na televisão e dezenas de milhões de interações nas redes sociais, graças a Larson.
“Sou imensamente grato por continuar minha carreira com a Hendrick Motorsports e a HendrickCars.com,” disse Larson em um comunicado da equipe.
“Este time, esta organização e esta família me deram tudo que preciso para competir no mais alto nível. Já conquistamos muito juntos, mas acredito verdadeiramente que o melhor ainda está por vir. Sou grato ao Sr. Hendrick e a JB (Brown, presidente da Hendrick Automotive Group) por acreditarem em mim, e estou animado para continuar buscando vitórias e campeonatos com o Cliff e a equipe do #5 por muitos anos".
A Hendrick Motorsports é a equipe com mais vitórias na história da NASCAR Cup Series, e Larson é um dos pilotos mais bem-sucedidos do time. Apenas os membros do Hall da Fama Jimmie Johnson e Jeff Gordon conquistaram mais vitórias e títulos que Larson pela HMS, e somente Tim Richmond tem uma porcentagem de vitórias maior com carros da HMS.
NASCAR Cup: Larson assina extensão de contrato de cinco anos com a Hendrick
