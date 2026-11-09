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NASCAR Cup Homestead-Miami

NASCAR Cup: Larson confirma tricampeonato em Homestead; Blaney vence final

Corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na plataforma PhizTV

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Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Foto de: Chris Graythen / Getty Images

Kyle Larson conquistou neste domingo (8) seu terceiro título da NASCAR Cup Series ao terminar na 12ª posição a etapa decisiva da temporada de 2026, disputada no Homestead-Miami Speedway, na Flórida. A vitória ficou com Ryan Blaney, da Penske, que superou Tyler Reddick nas voltas finais e encerrou o campeonato com seu quarto triunfo no ano.

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Larson chegou à última corrida com uma vantagem de 67 pontos sobre Christopher Bell e precisava somar apenas nove para assegurar matematicamente o campeonato. A definição veio ainda no primeiro estágio, quando o piloto do Chevrolet #5 terminou em quarto, somando sete pontos, suficientes para confirmar o título considerando também a pontuação mínima pela classificação final.

Com a conquista, Larson se tornou tricampeão da Cup Series, repetindo os feitos de 2021 e 2025. O norte-americano também passou a ser o primeiro piloto a conquistar títulos consecutivos desde Jimmie Johnson, que venceu cinco campeonatos seguidos entre 2006 e 2010. A Hendrick Motorsports, por sua vez, chegou à marca de 16 títulos na principal divisão da NASCAR.

Enquanto a disputa pelo campeonato foi resolvida antecipadamente, a briga pela vitória permaneceu aberta até os últimos instantes. William Byron liderava na parte final da prova, mas perdeu a posição para Reddick a sete voltas da bandeirada. Blaney aproveitou a disputa e assumiu a liderança a duas voltas do fim, garantindo a vitória por apenas 0s314 de vantagem sobre o adversário da 23XI.

Reddick terminou em segundo, seguido por Byron, Christopher Bell e Bubba Wallace, que completaram os cinco primeiros. Denny Hamlin foi o sexto colocado, enquanto Austin Cindric, Daniel Suárez, Noah Gragson e Michael McDowell fecharam o grupo dos dez melhores.

O título de Larson coroou uma recuperação expressiva ao longo da temporada. Depois de passar as 26 corridas da fase regular sem vencer, o piloto encontrou seu melhor desempenho durante o Chase, incluindo triunfos importantes em Gateway, Kansas e Talladega. Mesmo com dificuldades em Phoenix e Martinsville, conseguiu construir uma vantagem suficiente para chegar à decisão em situação confortável.

Blaney, por sua vez, encerrou o campeonato com sua 21ª vitória na carreira na Cup Series. Já Larson confirmou o tricampeonato com 49 pontos de vantagem sobre Bell, vice-campeão, enquanto Hamlin terminou a temporada na terceira colocação.

A corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV. Veja como foi:

Resultados

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 267

3:00'00.533

   10 71
2 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 267

+0.314

3:00'00.847

 0.314 9 53
3 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 267

+0.553

3:00'01.086

 0.239 9 41
4 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 267

+1.246

3:00'01.779

 0.693 9 50
5 D. Wallace Jr.23XI Racing 23 Toyota 267

+2.144

3:00'02.677

 0.898 9 36
6 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 267

+2.297

3:00'02.830

 0.153 9 46
7 A. CindricTeam Penske 2 Ford 267

+2.514

3:00'03.047

 0.217 9 43
8 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 267

+4.491

3:00'05.024

 1.977 9 33
9 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 267

+4.995

3:00'05.528

 0.504 10 28
10 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 267

+5.010

3:00'05.543

 0.015 9 27
11 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 267

+5.566

3:00'06.099

 0.556 10 26
12 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 267

+5.621

3:00'06.154

 0.055 9 32
13
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 267

+5.791

3:00'06.324

 0.170 9 24
14 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 267

+6.254

3:00'06.787

 0.463 9 25
15 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet 267

+7.035

3:00'07.568

 0.781 9  
16 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 267

+7.090

3:00'07.623

 0.055 9 25
17 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 267

+12.794

3:00'13.327

 5.704 10 20
18 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 267

+15.483

3:00'16.016

 2.689 8 19
19
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 267

+15.864

3:00'16.397

 0.381 8 18
20 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 267

+16.118

3:00'16.651

 0.254 8 17
21 J. HaleySpire Motorsports 77 Chevrolet 267

+18.252

3:00'18.785

 2.134 8  
22 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 267

+18.335

3:00'18.868

 0.083 10 19
23 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 267

+20.195

3:00'20.728

 1.860 8 14
24 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 267

+20.676

3:00'21.209

 0.481 8 13
25 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 267

+22.781

3:00'23.314

 2.105 10 12
26 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 266

+1 Volta

3:00'13.766

 1 Volta 10 11
27 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 266

+1 Volta

3:00'15.503

 1.737 8 10
28 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 266

+1 Volta

3:00'17.283

 1.780 11 9
29 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 266

+1 Volta

3:00'17.692

 0.409 12 8
30 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 266

+1 Volta

3:00'19.654

 1.962 8 7
31 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 266

+1 Volta

3:00'20.485

 0.831 8 6
32 R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports 47 Chevrolet 266

+1 Volta

3:00'22.170

 1.685 8 5
33 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 265

+2 Voltas

3:00'14.468

 1 Volta 8 4
34 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 265

+2 Voltas

3:00'16.575

 2.107 8 3
35 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 264

+3 Voltas

3:00'14.839

 1 Volta 9 2
36 J. YeleyNY Racing Team 44 Chevrolet 262

+5 Voltas

3:00'25.056

 2 Voltas 8  
37 C. MearsBeard Motorsports 62 Chevrolet 261

+6 Voltas

3:00'10.988

 1 Volta 9 1
38 C. FinchumGarage 66 66 Ford 257

+10 Voltas

3:00'25.754

 4 Voltas 9  
39 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 77

+190 Voltas

45'37.147

 180 Voltas 3 1
40
C. Heim23XI Racing
 67 Toyota 57

+210 Voltas

1:13'17.524

 20 Voltas 13

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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