NASCAR Cup: Larson confirma tricampeonato em Homestead; Blaney vence final
Corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na plataforma PhizTV
Foto de: Chris Graythen / Getty Images
Kyle Larson conquistou neste domingo (8) seu terceiro título da NASCAR Cup Series ao terminar na 12ª posição a etapa decisiva da temporada de 2026, disputada no Homestead-Miami Speedway, na Flórida. A vitória ficou com Ryan Blaney, da Penske, que superou Tyler Reddick nas voltas finais e encerrou o campeonato com seu quarto triunfo no ano.
Larson chegou à última corrida com uma vantagem de 67 pontos sobre Christopher Bell e precisava somar apenas nove para assegurar matematicamente o campeonato. A definição veio ainda no primeiro estágio, quando o piloto do Chevrolet #5 terminou em quarto, somando sete pontos, suficientes para confirmar o título considerando também a pontuação mínima pela classificação final.
Com a conquista, Larson se tornou tricampeão da Cup Series, repetindo os feitos de 2021 e 2025. O norte-americano também passou a ser o primeiro piloto a conquistar títulos consecutivos desde Jimmie Johnson, que venceu cinco campeonatos seguidos entre 2006 e 2010. A Hendrick Motorsports, por sua vez, chegou à marca de 16 títulos na principal divisão da NASCAR.
Enquanto a disputa pelo campeonato foi resolvida antecipadamente, a briga pela vitória permaneceu aberta até os últimos instantes. William Byron liderava na parte final da prova, mas perdeu a posição para Reddick a sete voltas da bandeirada. Blaney aproveitou a disputa e assumiu a liderança a duas voltas do fim, garantindo a vitória por apenas 0s314 de vantagem sobre o adversário da 23XI.
Reddick terminou em segundo, seguido por Byron, Christopher Bell e Bubba Wallace, que completaram os cinco primeiros. Denny Hamlin foi o sexto colocado, enquanto Austin Cindric, Daniel Suárez, Noah Gragson e Michael McDowell fecharam o grupo dos dez melhores.
O título de Larson coroou uma recuperação expressiva ao longo da temporada. Depois de passar as 26 corridas da fase regular sem vencer, o piloto encontrou seu melhor desempenho durante o Chase, incluindo triunfos importantes em Gateway, Kansas e Talladega. Mesmo com dificuldades em Phoenix e Martinsville, conseguiu construir uma vantagem suficiente para chegar à decisão em situação confortável.
Blaney, por sua vez, encerrou o campeonato com sua 21ª vitória na carreira na Cup Series. Já Larson confirmou o tricampeonato com 49 pontos de vantagem sobre Bell, vice-campeão, enquanto Hamlin terminou a temporada na terceira colocação.
A corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV. Veja como foi:
Resultados
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|267
|
3:00'00.533
|10
|71
|2
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|267
|
+0.314
3:00'00.847
|0.314
|9
|53
|3
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|267
|
+0.553
3:00'01.086
|0.239
|9
|41
|4
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|267
|
+1.246
3:00'01.779
|0.693
|9
|50
|5
|D. Wallace Jr.23XI Racing
|23
|Toyota
|267
|
+2.144
3:00'02.677
|0.898
|9
|36
|6
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|267
|
+2.297
3:00'02.830
|0.153
|9
|46
|7
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|267
|
+2.514
3:00'03.047
|0.217
|9
|43
|8
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|267
|
+4.491
3:00'05.024
|1.977
|9
|33
|9
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|267
|
+4.995
3:00'05.528
|0.504
|10
|28
|10
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|267
|
+5.010
3:00'05.543
|0.015
|9
|27
|11
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|267
|
+5.566
3:00'06.099
|0.556
|10
|26
|12
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|267
|
+5.621
3:00'06.154
|0.055
|9
|32
|13
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|267
|
+5.791
3:00'06.324
|0.170
|9
|24
|14
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|267
|
+6.254
3:00'06.787
|0.463
|9
|25
|15
|A. HillRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|267
|
+7.035
3:00'07.568
|0.781
|9
|16
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|267
|
+7.090
3:00'07.623
|0.055
|9
|25
|17
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|267
|
+12.794
3:00'13.327
|5.704
|10
|20
|18
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|267
|
+15.483
3:00'16.016
|2.689
|8
|19
|19
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|267
|
+15.864
3:00'16.397
|0.381
|8
|18
|20
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|267
|
+16.118
3:00'16.651
|0.254
|8
|17
|21
|J. HaleySpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|267
|
+18.252
3:00'18.785
|2.134
|8
|22
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|267
|
+18.335
3:00'18.868
|0.083
|10
|19
|23
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|267
|
+20.195
3:00'20.728
|1.860
|8
|14
|24
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|267
|
+20.676
3:00'21.209
|0.481
|8
|13
|25
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|267
|
+22.781
3:00'23.314
|2.105
|10
|12
|26
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:00'13.766
|1 Volta
|10
|11
|27
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:00'15.503
|1.737
|8
|10
|28
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|266
|
+1 Volta
3:00'17.283
|1.780
|11
|9
|29
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:00'17.692
|0.409
|12
|8
|30
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|266
|
+1 Volta
3:00'19.654
|1.962
|8
|7
|31
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:00'20.485
|0.831
|8
|6
|32
|R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
3:00'22.170
|1.685
|8
|5
|33
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|265
|
+2 Voltas
3:00'14.468
|1 Volta
|8
|4
|34
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|265
|
+2 Voltas
3:00'16.575
|2.107
|8
|3
|35
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|264
|
+3 Voltas
3:00'14.839
|1 Volta
|9
|2
|36
|J. YeleyNY Racing Team
|44
|Chevrolet
|262
|
+5 Voltas
3:00'25.056
|2 Voltas
|8
|37
|C. MearsBeard Motorsports
|62
|Chevrolet
|261
|
+6 Voltas
3:00'10.988
|1 Volta
|9
|1
|38
|C. FinchumGarage 66
|66
|Ford
|257
|
+10 Voltas
3:00'25.754
|4 Voltas
|9
|39
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|77
|
+190 Voltas
45'37.147
|180 Voltas
|3
|1
|40
|
C. Heim23XI Racing
|67
|Toyota
|57
|
+210 Voltas
1:13'17.524
|20 Voltas
|13
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