NASCAR Cup: Larson domina Kansas e vence pela segunda vez em 2026
Corrida foi exibida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV
Foto de: Jonathan Bachman - Getty Images
Kyle Larson protagonizou uma atuação dominante neste domingo no Kansas e conquistou sua segunda vitória na temporada 2026 da NASCAR Cup Series. O piloto da Hendrick Motorsports liderou 235 das 267 voltas e somou todos os 76 pontos disponíveis durante a etapa.
Larson venceu os dois primeiros estágios e permaneceu na frente durante praticamente toda a corrida. O domínio, porém, chegou a ser ameaçado na parte final, quando Chase Briscoe conseguiu assumir a liderança a cerca de 30 voltas da bandeirada.
O piloto do Chevrolet #5 não demorou a reagir. Larson voltou a alcançar Briscoe e retomou a primeira posição a sete voltas do fim, abrindo novamente vantagem para garantir sua 34ª vitória na NASCAR Cup Series.
Austin Cindric terminou na segunda colocação, enquanto Denny Hamlin foi o terceiro. Briscoe, que chegou a ameaçar Larson na disputa pela vitória, terminou em quarto, com Ryan Blaney completando os cinco primeiros.
Além da vitória, Larson conquistou os 10 pontos disponíveis em cada um dos dois estágios e recebeu o ponto de bônus pela volta mais rápida. Com isso, chegou aos 76 pontos na etapa, o máximo que um piloto pode obter em uma única corrida sob o atual sistema da NASCAR.
O resultado também permitiu que Larson ampliasse sua vantagem sobre Hamlin na liderança do campeonato, com 26 pontos separando os dois competidores, fortalecendo sua posição na disputa pelo título da NASCAR Cup Series de 2026.
O canal do Motorsport.com na plataforma PhizTV exibiu ao vivo todas as emoções da prova, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|267
|
2:52'40.706
|7
|76
|2
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|267
|
+0.565
2:52'41.271
|0.565
|8
|52
|3
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|267
|
+2.391
2:52'43.097
|1.826
|8
|51
|4
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|267
|
+2.428
2:52'43.134
|0.037
|8
|40
|5
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|267
|
+2.555
2:52'43.261
|0.127
|8
|37
|6
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|267
|
+2.969
2:52'43.675
|0.414
|8
|43
|7
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|267
|
+3.710
2:52'44.416
|0.741
|8
|39
|8
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|267
|
+12.781
2:52'53.487
|9.071
|8
|32
|9
|D. Wallace Jr.23XI Racing
|23
|Toyota
|267
|
+14.456
2:52'55.162
|1.675
|11
|28
|10
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|267
|
+17.859
2:52'58.565
|3.403
|8
|27
|11
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|267
|
+19.566
2:53'00.272
|1.707
|8
|26
|12
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|267
|
+19.742
2:53'00.448
|0.176
|8
|26
|13
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|267
|
+21.477
2:53'02.183
|1.735
|8
|24
|14
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|267
|
+23.212
2:53'03.918
|1.735
|8
|23
|15
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|267
|
+23.286
2:53'03.992
|0.074
|8
|22
|16
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|267
|
+25.883
2:53'06.589
|2.597
|10
|21
|17
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|267
|
+27.750
2:53'08.456
|1.867
|8
|24
|18
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|267
|
+28.174
2:53'08.880
|0.424
|8
|19
|19
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|267
|
+30.080
2:53'10.786
|1.906
|8
|18
|20
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|267
|
+30.662
2:53'11.368
|0.582
|8
|25
|21
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
2:52'42.310
|1 Volta
|8
|16
|22
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
2:52'42.843
|0.533
|10
|15
|23
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|266
|
+1 Volta
2:52'46.860
|4.017
|8
|14
|24
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
2:52'47.713
|0.853
|8
|13
|25
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|266
|
+1 Volta
2:52'50.241
|2.528
|9
|12
|26
|A. HillRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
2:52'50.482
|0.241
|8
|27
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
2:52'54.327
|3.845
|9
|10
|28
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
2:52'54.769
|0.442
|9
|9
|29
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
2:52'55.367
|0.598
|9
|8
|30
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
2:52'55.863
|0.496
|9
|7
|31
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|266
|
+1 Volta
2:52'56.291
|0.428
|12
|6
|32
|R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|266
|
+1 Volta
2:53'03.581
|7.290
|8
|5
|33
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|264
|
+3 Voltas
2:52'50.951
|2 Voltas
|10
|11
|34
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|262
|
+5 Voltas
2:52'52.259
|2 Voltas
|8
|3
|35
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|257
|
+10 Voltas
2:52'51.362
|5 Voltas
|11
|2
|36
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|112
|
+155 Voltas
1:09'47.472
|145 Voltas
|5
|1
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR Cup: Larson domina Kansas e vence pela segunda vez em 2026
Sette Câmara e Di Grassi comemoram vitória "mais do que especial" na corrida de duplas da Stock Car
Luiz Veras e Murilo Fiore vencem corridas da Turismo Nacional em Brasília
Bernardo Gentil e Fausto Arnaudo vencem corridas da Fórmula 4 Brasil em Brasília
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários