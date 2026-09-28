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Relato da corrida
NASCAR Cup Kansas II

NASCAR Cup: Larson domina Kansas e vence pela segunda vez em 2026

Corrida foi exibida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV

Redação Motorsport.com
Editado:
Kyle Larson wins, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

Foto de: Jonathan Bachman - Getty Images

Kyle Larson protagonizou uma atuação dominante neste domingo no Kansas e conquistou sua segunda vitória na temporada 2026 da NASCAR Cup Series. O piloto da Hendrick Motorsports liderou 235 das 267 voltas e somou todos os 76 pontos disponíveis durante a etapa.

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Larson venceu os dois primeiros estágios e permaneceu na frente durante praticamente toda a corrida. O domínio, porém, chegou a ser ameaçado na parte final, quando Chase Briscoe conseguiu assumir a liderança a cerca de 30 voltas da bandeirada.

O piloto do Chevrolet #5 não demorou a reagir. Larson voltou a alcançar Briscoe e retomou a primeira posição a sete voltas do fim, abrindo novamente vantagem para garantir sua 34ª vitória na NASCAR Cup Series.

Austin Cindric terminou na segunda colocação, enquanto Denny Hamlin foi o terceiro. Briscoe, que chegou a ameaçar Larson na disputa pela vitória, terminou em quarto, com Ryan Blaney completando os cinco primeiros.

Além da vitória, Larson conquistou os 10 pontos disponíveis em cada um dos dois estágios e recebeu o ponto de bônus pela volta mais rápida. Com isso, chegou aos 76 pontos na etapa, o máximo que um piloto pode obter em uma única corrida sob o atual sistema da NASCAR.

O resultado também permitiu que Larson ampliasse sua vantagem sobre Hamlin na liderança do campeonato, com 26 pontos separando os dois competidores, fortalecendo sua posição na disputa pelo título da NASCAR Cup Series de 2026.

O canal do Motorsport.com na plataforma PhizTV exibiu ao vivo todas as emoções da prova, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.

Resultado

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 267

2:52'40.706

   7 76
2 A. CindricTeam Penske 2 Ford 267

+0.565

2:52'41.271

 0.565 8 52
3 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 267

+2.391

2:52'43.097

 1.826 8 51
4 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 267

+2.428

2:52'43.134

 0.037 8 40
5 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 267

+2.555

2:52'43.261

 0.127 8 37
6 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 267

+2.969

2:52'43.675

 0.414 8 43
7 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 267

+3.710

2:52'44.416

 0.741 8 39
8 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 267

+12.781

2:52'53.487

 9.071 8 32
9 D. Wallace Jr.23XI Racing 23 Toyota 267

+14.456

2:52'55.162

 1.675 11 28
10 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 267

+17.859

2:52'58.565

 3.403 8 27
11 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 267

+19.566

2:53'00.272

 1.707 8 26
12 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 267

+19.742

2:53'00.448

 0.176 8 26
13 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 267

+21.477

2:53'02.183

 1.735 8 24
14 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 267

+23.212

2:53'03.918

 1.735 8 23
15 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 267

+23.286

2:53'03.992

 0.074 8 22
16 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 267

+25.883

2:53'06.589

 2.597 10 21
17 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 267

+27.750

2:53'08.456

 1.867 8 24
18 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 267

+28.174

2:53'08.880

 0.424 8 19
19 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 267

+30.080

2:53'10.786

 1.906 8 18
20 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 267

+30.662

2:53'11.368

 0.582 8 25
21 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 266

+1 Volta

2:52'42.310

 1 Volta 8 16
22 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 266

+1 Volta

2:52'42.843

 0.533 10 15
23 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 266

+1 Volta

2:52'46.860

 4.017 8 14
24 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 266

+1 Volta

2:52'47.713

 0.853 8 13
25 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 266

+1 Volta

2:52'50.241

 2.528 9 12
26 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet 266

+1 Volta

2:52'50.482

 0.241 8  
27 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 266

+1 Volta

2:52'54.327

 3.845 9 10
28 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 266

+1 Volta

2:52'54.769

 0.442 9 9
29
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 266

+1 Volta

2:52'55.367

 0.598 9 8
30 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 266

+1 Volta

2:52'55.863

 0.496 9 7
31 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 266

+1 Volta

2:52'56.291

 0.428 12 6
32 R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports 47 Chevrolet 266

+1 Volta

2:53'03.581

 7.290 8 5
33 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 264

+3 Voltas

2:52'50.951

 2 Voltas 10 11
34 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 262

+5 Voltas

2:52'52.259

 2 Voltas 8 3
35
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 257

+10 Voltas

2:52'51.362

 5 Voltas 11 2
36 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 112

+155 Voltas

1:09'47.472

 145 Voltas 5 1

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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