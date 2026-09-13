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Relato da corrida
NASCAR Cup Gateway

NASCAR Cup: Larson encerra seca de 51 corridas sem vencer e triunfa em Gateway

Prova no WWT Raceway teve 18 bandeiras amarelas, duas vermelhas e duas prorrogações; Motorsport.com transmitiu prova na plataforma PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

A corrida da NASCAR Cup em Gateway se transformou em uma prova caótica, com 18 bandeiras amarelas e duas bandeiras vermelhas. Pela primeira vez desde que tentou a dobradinha Indy 500/Coke 600 em 2025, Kyle Larson voltou ao topo e conquistou sua 33ª vitória na carreira e a primeira em 51 largadas.

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A corrida contou com 18 bandeiras amarelas, um recorde tanto para o WWT Raceway quanto para toda a temporada 2026. Houve também duas bandeiras vermelhas na etapa final, e a corrida terminou na segunda prorrogação.

“Tive um bom pressentimento”, disse Larson. “Quer dizer, a gente nunca sabe. Achei esse lugar muito estranho. Obviamente, com as falhas nos discos de freio, a estratégia, tudo isso".

“Estou muito orgulhoso da minha equipe por ter trabalhado tão duro, por ter sido tão paciente durante todos os momentos difíceis, a sequência sem vitórias, tudo isso. Agradeço aos fãs, aos meus fãs, por também terem sido pacientes conosco, nos permitindo resolver as coisas".

“E quanto à Hendrick Motorsports? Alex Bowman, não poderia pedir um companheiro de equipe melhor do que ele. Ele me deu os empurrões de que eu precisava para abrir vantagem. Quero dedicar essa vitória a ele, cujo cachorro faleceu há alguns dias".

William Byron e Ross Chastain completaram o top 5 em quarto e quinto lugares, respectivamente, coroando um dia de forte domínio da Chevrolet, que colocou vários carros nas primeiras posições. A Hendrick Motorsports ainda garantiu a dobradinha com Alex Bowman em segundo, vindo logo à frente de Joey Logano em terceiro.

Austin Dillon, Connor Zilisch, Carson Hocevar, Denny Hamlin e Austin Cindric completaram o restante do top 10. Hamlin continua liderando a classificação do Chase, com apenas 9 pontos de vantagem sobre Larson e 18 pontos à frente de Christopher Bell.

O Motorsport.com transmitiu a prova de Gateway da NASCAR Cup na plataforma PhizTV! Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 247

3:47'23.278

   7 63  
2 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 247

+0.333

3:47'23.611

 0.333 8 38  
3 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 247

+0.518

3:47'23.796

 0.185 8 45  
4 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 247

+1.038

3:47'24.316

 0.520 12 33  
5 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 247

+1.214

3:47'24.492

 0.176 9 32  
6 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 247

+1.362

3:47'24.640

 0.148 9 31  
7
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 247

+1.641

3:47'24.919

 0.279 10 30  
8 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 247

+1.675

3:47'24.953

 0.034 10 34  
9 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 247

+2.271

3:47'25.549

 0.596 8 28  
10 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 247

+2.275

3:47'25.553

 0.004 8 27  
11 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 247

+2.933

3:47'26.211

 0.658 9 26  
12 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 247

+2.953

3:47'26.231

 0.020 7 26  
13 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 247

+3.022

3:47'26.300

 0.069 11 24  
14 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 247

+3.080

3:47'26.358

 0.058 14 23  
15 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 247

+3.328

3:47'26.606

 0.248 9 22  
16 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 247

+3.386

3:47'26.664

 0.058 14 21  
17 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 247

+3.393

3:47'26.671

 0.007 9 20  
18 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 247

+3.414

3:47'26.692

 0.021 9 21  
19 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 247

+3.621

3:47'26.899

 0.207 10 27  
20 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 247

+3.769

3:47'27.047

 0.148 17 17  
21 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 247

+3.975

3:47'27.253

 0.206 11    
22 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 247

+4.194

3:47'27.472

 0.219 15 15  
23 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 247

+4.388

3:47'27.666

 0.194 12 14  
24 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 247

+4.519

3:47'27.797

 0.131 17 13  
25 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 247

+5.362

3:47'28.640

 0.843 16 12  
26 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 247

+13.625

3:47'36.903

 8.263 11 11  
27 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 237

+10 Voltas

3:34'48.651

 10 Voltas 10 10 Acidente
28
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 231

+16 Voltas

3:47'32.153

 6 Voltas 9 9  
29 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 229

+18 Voltas

3:25'26.155

 2 Voltas 12 8 Acidente
30 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 227

+20 Voltas

3:23'16.681

 2 Voltas 12 7 Acidente
31 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 214

+33 Voltas

3:06'45.404

 13 Voltas 8 12 Acidente
32 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 213

+34 Voltas

3:05'30.072

 1 Volta 8 9 Acidente
33 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 198

+49 Voltas

2:51'29.405

 15 Voltas 12 4 Acidente
34 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 176

+71 Voltas

2:35'02.145

 22 Voltas 13 3 Acidente
35 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 154

+93 Voltas

2:11'37.043

 22 Voltas 6 9 Acidente
36 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 129

+118 Voltas

1:44'18.391

 25 Voltas 5 1 Acidente
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KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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