NASCAR Cup: Larson encerra seca de 51 corridas sem vencer e triunfa em Gateway
Prova no WWT Raceway teve 18 bandeiras amarelas, duas vermelhas e duas prorrogações; Motorsport.com transmitiu prova na plataforma PhizTV
A corrida da NASCAR Cup em Gateway se transformou em uma prova caótica, com 18 bandeiras amarelas e duas bandeiras vermelhas. Pela primeira vez desde que tentou a dobradinha Indy 500/Coke 600 em 2025, Kyle Larson voltou ao topo e conquistou sua 33ª vitória na carreira e a primeira em 51 largadas.
A corrida contou com 18 bandeiras amarelas, um recorde tanto para o WWT Raceway quanto para toda a temporada 2026. Houve também duas bandeiras vermelhas na etapa final, e a corrida terminou na segunda prorrogação.
“Tive um bom pressentimento”, disse Larson. “Quer dizer, a gente nunca sabe. Achei esse lugar muito estranho. Obviamente, com as falhas nos discos de freio, a estratégia, tudo isso".
“Estou muito orgulhoso da minha equipe por ter trabalhado tão duro, por ter sido tão paciente durante todos os momentos difíceis, a sequência sem vitórias, tudo isso. Agradeço aos fãs, aos meus fãs, por também terem sido pacientes conosco, nos permitindo resolver as coisas".
“E quanto à Hendrick Motorsports? Alex Bowman, não poderia pedir um companheiro de equipe melhor do que ele. Ele me deu os empurrões de que eu precisava para abrir vantagem. Quero dedicar essa vitória a ele, cujo cachorro faleceu há alguns dias".
William Byron e Ross Chastain completaram o top 5 em quarto e quinto lugares, respectivamente, coroando um dia de forte domínio da Chevrolet, que colocou vários carros nas primeiras posições. A Hendrick Motorsports ainda garantiu a dobradinha com Alex Bowman em segundo, vindo logo à frente de Joey Logano em terceiro.
Austin Dillon, Connor Zilisch, Carson Hocevar, Denny Hamlin e Austin Cindric completaram o restante do top 10. Hamlin continua liderando a classificação do Chase, com apenas 9 pontos de vantagem sobre Larson e 18 pontos à frente de Christopher Bell.
O Motorsport.com transmitiu a prova de Gateway da NASCAR Cup na plataforma PhizTV! Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|247
|
3:47'23.278
|7
|63
|2
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|247
|
+0.333
3:47'23.611
|0.333
|8
|38
|3
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|247
|
+0.518
3:47'23.796
|0.185
|8
|45
|4
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|247
|
+1.038
3:47'24.316
|0.520
|12
|33
|5
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|247
|
+1.214
3:47'24.492
|0.176
|9
|32
|6
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|247
|
+1.362
3:47'24.640
|0.148
|9
|31
|7
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|247
|
+1.641
3:47'24.919
|0.279
|10
|30
|8
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|247
|
+1.675
3:47'24.953
|0.034
|10
|34
|9
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|247
|
+2.271
3:47'25.549
|0.596
|8
|28
|10
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|247
|
+2.275
3:47'25.553
|0.004
|8
|27
|11
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|247
|
+2.933
3:47'26.211
|0.658
|9
|26
|12
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|247
|
+2.953
3:47'26.231
|0.020
|7
|26
|13
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|247
|
+3.022
3:47'26.300
|0.069
|11
|24
|14
|D. Wallace Jr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|247
|
+3.080
3:47'26.358
|0.058
|14
|23
|15
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|247
|
+3.328
3:47'26.606
|0.248
|9
|22
|16
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|247
|
+3.386
3:47'26.664
|0.058
|14
|21
|17
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|247
|
+3.393
3:47'26.671
|0.007
|9
|20
|18
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|247
|
+3.414
3:47'26.692
|0.021
|9
|21
|19
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|247
|
+3.621
3:47'26.899
|0.207
|10
|27
|20
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|247
|
+3.769
3:47'27.047
|0.148
|17
|17
|21
|A. Hill Richard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|247
|
+3.975
3:47'27.253
|0.206
|11
|22
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|247
|
+4.194
3:47'27.472
|0.219
|15
|15
|23
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|247
|
+4.388
3:47'27.666
|0.194
|12
|14
|24
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|247
|
+4.519
3:47'27.797
|0.131
|17
|13
|25
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|247
|
+5.362
3:47'28.640
|0.843
|16
|12
|26
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|247
|
+13.625
3:47'36.903
|8.263
|11
|11
|27
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|237
|
+10 Voltas
3:34'48.651
|10 Voltas
|10
|10
|Acidente
|28
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|231
|
+16 Voltas
3:47'32.153
|6 Voltas
|9
|9
|29
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|229
|
+18 Voltas
3:25'26.155
|2 Voltas
|12
|8
|Acidente
|30
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|227
|
+20 Voltas
3:23'16.681
|2 Voltas
|12
|7
|Acidente
|31
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|214
|
+33 Voltas
3:06'45.404
|13 Voltas
|8
|12
|Acidente
|32
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|213
|
+34 Voltas
3:05'30.072
|1 Volta
|8
|9
|Acidente
|33
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|198
|
+49 Voltas
2:51'29.405
|15 Voltas
|12
|4
|Acidente
|34
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|176
|
+71 Voltas
2:35'02.145
|22 Voltas
|13
|3
|Acidente
|35
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|154
|
+93 Voltas
2:11'37.043
|22 Voltas
|6
|9
|Acidente
|36
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|129
|
+118 Voltas
1:44'18.391
|25 Voltas
|5
|1
|Acidente
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