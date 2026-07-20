NASCAR Cup: Logano domina corrida de North Wilkesboro e encerra seca de vitórias
Logano volta ao topo pela primeira vez na temporada 2026, superando Hamlin e liderando 323 das 450 voltas; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV
Ninguém conseguiu parar Joey Logano na primeira corrida da NASCAR Cup com pontuação válida em North Wilkesboro em três décadas. O piloto da Penske liderou 323 das 450 voltas, vencendo de forma esmagadora e conquistando o primeiro triunfo da temporada 2026. Esse resultado supera o próprio recorde pessoal de Logano de voltas lideradas em uma única corrida (anteriormente 309 em Martinsville, em 2018).
Logano agora soma 38 vitórias na carreira, e essa conquista o colocou acima da linha de corte do Chase, fase final do campeonato de 2026.
Ele teve que segurar Denny Hamlin nas últimas voltas, com o piloto da Joe Gibbs Racing, com o Toyota #11, tentando tudo o que podia para alcançar o Ford #22 da Penske, mas sem sucesso.
“Uma vitória em qualquer lugar, neste momento, já teria sido ótima”, disse Logano, que levou seu filho Hudson para dar uma volta no carro após a corrida. “Vir aqui para North Wilkesboro é incrível. Peguei um passageiro na reta oposta".
"Que carro excelente! Paul Wolfe [chefe dos mecânicos], que carro excelente ele preparou para nós hoje. Consegui fazer uma corrida tranquila. Todos na pista de boxes fizeram um bom trabalho".
"O motor e o Roush Yates estavam ótimos. É bom voltar à pista da vitória. Tem sido um ano difícil. Então, fazer o Mustang da Shell-Pennzoil dar alguns zerinhos espetaculares e cheios de fumaça por aqui foi uma sensação muito boa".
Chase Briscoe terminou em terceiro, Ty Gibbs em quarto, e Shane van Gisbergen igualou seu melhor resultado em pista oval na carreira, ficando em quinto.
Bubba Wallace, Brad Keselowski, Todd Gilliland, Daniel Suarez e Ryan Preece completaram o restante do top 10.
Vale destacar que Gilliland deu continuidade à sua campanha como azarão no In-Season Challenge, com prêmio de um milhão de dólares, derrotando Chase Elliott e avançando para a final. Lá, ele enfrentará Ryan Blaney, que venceu Christopher Bell no domingo.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida de North Wilkesboro da NASCAR Cup na plataforma PhizTV. Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|450
|
2:50'54.390
|10
|73
|2
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|450
|
+0.859
2:50'55.249
|0.859
|10
|51
|3
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|450
|
+7.936
2:51'02.326
|7.077
|15
|45
|4
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|450
|
+15.436
2:51'09.826
|7.500
|11
|43
|5
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|450
|
+17.448
2:51'11.838
|2.012
|11
|47
|6
|D. Wallace Jr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|450
|
+19.765
2:51'14.155
|2.317
|14
|38
|7
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|449
|
+1 Volta
2:50'57.688
|1 Volta
|13
|34
|8
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|449
|
+1 Volta
2:51'01.591
|3.903
|12
|31
|9
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|449
|
+1 Volta
2:51'07.716
|6.125
|13
|29
|10
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|449
|
+1 Volta
2:51'08.944
|1.228
|14
|27
|11
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|448
|
+2 Voltas
2:50'56.522
|1 Volta
|11
|29
|12
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|448
|
+2 Voltas
2:50'59.847
|3.325
|12
|26
|13
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|448
|
+2 Voltas
2:51'01.963
|2.116
|10
|35
|14
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|448
|
+2 Voltas
2:51'02.455
|0.492
|12
|25
|15
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|448
|
+2 Voltas
2:51'04.502
|2.047
|16
|22
|16
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|448
|
+2 Voltas
2:51'11.676
|7.174
|14
|21
|17
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|447
|
+3 Voltas
2:50'55.878
|1 Volta
|11
|24
|18
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|447
|
+3 Voltas
2:50'57.183
|1.305
|15
|19
|19
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|447
|
+3 Voltas
2:51'01.321
|4.138
|10
|23
|20
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|447
|
+3 Voltas
2:51'08.145
|6.824
|11
|17
|21
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|447
|
+3 Voltas
2:51'08.423
|0.278
|11
|16
|22
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|447
|
+3 Voltas
2:51'08.804
|0.381
|13
|15
|23
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|446
|
+4 Voltas
2:50'56.087
|1 Volta
|12
|14
|24
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|446
|
+4 Voltas
2:50'58.425
|2.338
|11
|13
|25
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|446
|
+4 Voltas
2:51'00.056
|1.631
|13
|12
|26
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|446
|
+4 Voltas
2:51'01.073
|1.017
|16
|11
|27
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|446
|
+4 Voltas
2:51'07.797
|6.724
|19
|11
|28
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|446
|
+4 Voltas
2:51'07.966
|0.169
|12
|9
|29
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|446
|
+4 Voltas
2:51'13.050
|5.084
|14
|8
|30
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|445
|
+5 Voltas
2:50'58.826
|1 Volta
|15
|7
|31
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|445
|
+5 Voltas
2:51'01.313
|2.487
|11
|6
|32
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|443
|
+7 Voltas
2:51'05.843
|2 Voltas
|18
|5
|33
|A. Hill Richard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|442
|
+8 Voltas
2:50'56.253
|1 Volta
|18
|34
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|442
|
+8 Voltas
2:51'00.210
|3.957
|14
|3
|35
|C. Finchum Garage 66
|66
|Ford
|303
|
+147 Voltas
2:09'40.828
|139 Voltas
|18
|Rear gear
|36
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|199
|
+251 Voltas
1:21'09.699
|104 Voltas
|13
|1
|Acidente
|37
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|190
|
+260 Voltas
1:23'38.939
|9 Voltas
|13
|1
|Suspensão
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