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Relato da corrida
NASCAR Cup North Wilkesboro

NASCAR Cup: Logano domina corrida de North Wilkesboro e encerra seca de vitórias

Logano volta ao topo pela primeira vez na temporada 2026, superando Hamlin e liderando 323 das 450 voltas; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford

Ninguém conseguiu parar Joey Logano na primeira corrida da NASCAR Cup com pontuação válida em North Wilkesboro em três décadas. O piloto da Penske liderou 323 das 450 voltas, vencendo de forma esmagadora e conquistando o primeiro triunfo da temporada 2026. Esse resultado supera o próprio recorde pessoal de Logano de voltas lideradas em uma única corrida (anteriormente 309 em Martinsville, em 2018).

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Logano agora soma 38 vitórias na carreira, e essa conquista o colocou acima da linha de corte do Chase, fase final do campeonato de 2026. 

Ele teve que segurar Denny Hamlin nas últimas voltas, com o piloto da Joe Gibbs Racing, com o Toyota #11, tentando tudo o que podia para alcançar o Ford #22 da Penske, mas sem sucesso.

“Uma vitória em qualquer lugar, neste momento, já teria sido ótima”, disse Logano, que levou seu filho Hudson para dar uma volta no carro após a corrida. “Vir aqui para North Wilkesboro é incrível. Peguei um passageiro na reta oposta". 

"Que carro excelente! Paul Wolfe [chefe dos mecânicos], que carro excelente ele preparou para nós hoje. Consegui fazer uma corrida tranquila. Todos na pista de boxes fizeram um bom trabalho".

"O motor e o Roush Yates estavam ótimos. É bom voltar à pista da vitória. Tem sido um ano difícil. Então, fazer o Mustang da Shell-Pennzoil dar alguns zerinhos espetaculares e cheios de fumaça por aqui foi uma sensação muito boa".

Chase Briscoe terminou em terceiro, Ty Gibbs em quarto, e Shane van Gisbergen igualou seu melhor resultado em pista oval na carreira, ficando em quinto.

Bubba Wallace, Brad Keselowski, Todd Gilliland, Daniel Suarez e Ryan Preece completaram o restante do top 10.

Vale destacar que Gilliland deu continuidade à sua campanha como azarão no In-Season Challenge, com prêmio de um milhão de dólares, derrotando Chase Elliott e avançando para a final. Lá, ele enfrentará Ryan Blaney, que venceu Christopher Bell no domingo.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida de North Wilkesboro da NASCAR Cup na plataforma PhizTV. Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 450

2:50'54.390

   10 73  
2 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 450

+0.859

2:50'55.249

 0.859 10 51  
3 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 450

+7.936

2:51'02.326

 7.077 15 45  
4 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 450

+15.436

2:51'09.826

 7.500 11 43  
5 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 450

+17.448

2:51'11.838

 2.012 11 47  
6 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 450

+19.765

2:51'14.155

 2.317 14 38  
7 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 449

+1 Volta

2:50'57.688

 1 Volta 13 34  
8 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 449

+1 Volta

2:51'01.591

 3.903 12 31  
9 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 449

+1 Volta

2:51'07.716

 6.125 13 29  
10 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 449

+1 Volta

2:51'08.944

 1.228 14 27  
11 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 448

+2 Voltas

2:50'56.522

 1 Volta 11 29  
12 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 448

+2 Voltas

2:50'59.847

 3.325 12 26  
13 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 448

+2 Voltas

2:51'01.963

 2.116 10 35  
14 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 448

+2 Voltas

2:51'02.455

 0.492 12 25  
15 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 448

+2 Voltas

2:51'04.502

 2.047 16 22  
16 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 448

+2 Voltas

2:51'11.676

 7.174 14 21  
17 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 447

+3 Voltas

2:50'55.878

 1 Volta 11 24  
18 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 447

+3 Voltas

2:50'57.183

 1.305 15 19  
19 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 447

+3 Voltas

2:51'01.321

 4.138 10 23  
20 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 447

+3 Voltas

2:51'08.145

 6.824 11 17  
21 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 447

+3 Voltas

2:51'08.423

 0.278 11 16  
22 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 447

+3 Voltas

2:51'08.804

 0.381 13 15  
23 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 446

+4 Voltas

2:50'56.087

 1 Volta 12 14  
24 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 446

+4 Voltas

2:50'58.425

 2.338 11 13  
25 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 446

+4 Voltas

2:51'00.056

 1.631 13 12  
26 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 446

+4 Voltas

2:51'01.073

 1.017 16 11  
27 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 446

+4 Voltas

2:51'07.797

 6.724 19 11  
28 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 446

+4 Voltas

2:51'07.966

 0.169 12 9  
29 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 446

+4 Voltas

2:51'13.050

 5.084 14 8  
30 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 445

+5 Voltas

2:50'58.826

 1 Volta 15 7  
31 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 445

+5 Voltas

2:51'01.313

 2.487 11 6  
32
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 443

+7 Voltas

2:51'05.843

 2 Voltas 18 5  
33 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 442

+8 Voltas

2:50'56.253

 1 Volta 18    
34 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 442

+8 Voltas

2:51'00.210

 3.957 14 3  
35 United States C. Finchum Garage 66 66 Ford 303

+147 Voltas

2:09'40.828

 139 Voltas 18   Rear gear
36
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 199

+251 Voltas

1:21'09.699

 104 Voltas 13 1 Acidente
37 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 190

+260 Voltas

1:23'38.939

 9 Voltas 13 1 Suspensão
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FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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